El regalo perfecto para estas navidades: las camisas españolas que ni se arrugan ni se manchan

Toca escribir nuestra carta a los Reyes Magos y ultimar los detalles con los que sorprenderemos, en las fiestas más especiales del año, a nuestra pareja, familiares y amigos. Una tarea complicada ya que nunca sabemos si acertaremos con nuestros regalos pero que este año resultará más sencilla que nunca, ya que hemos descubierto el regalo perfecto tanto para él como para ella: moda 'made in Spain' que ni se arruga ni se mancha.

Parece una utopía, pero Sepiia - la primera startup española que fabrica moda inteligente - lo ha conseguido. Prendas de producción 100% española, con un diseño elegante y perfecto para cualquier tipo de ocasión, y con una tecnología que facilita nuestro día a día de una manera revolucionaria, ya que no necesitan plancha porque no se arrugan, neutralizan el olor corporal gracias a la transpirabilidad de su tejido, no marcan el sudor y repelen las manchas.

Sí, como lo oyes, gracias a su tejido antimanchas éstas resbalan por la prenda, evitando así los molestos accidentes cotidianos con el café, el vino o algún tipo de salsa, y consiguiendo que estemos impecables durante toda la jornada.

Camisa 'slim' para mujer. Sepiia

Producidas en la península - el tejido se fabrica íntegramente en nuestro país de manera sostenible y se confecciona en talleres de España y Portugal - es una apuesta por la tecnología en el mundo de la moda que, gracias a su puntera investigación científica en diferentes laboratorios nacionales, ha conseguido crear prendas de calidad que además son más eficientes, más cómodas, suaves y duraderas que la ropa convencional, y con la que no solo ahorras tiempo en tu día a día, sino también electricidad. Y es que además de necesitar menos ciclos de lavado, podrás olvidarte de la plancha para siempre. Basta con colgarla de una percha tras lavarla o usarla para que quede como nueva.

Apostando por la sostenibilidad, Sepiia emplea para fabricar sus prendas materiales 100% reciclados que además, son reciclables al final de su vida útil, ya que la propia empresa se encarga de darle una segunda vida a tu ropa cuando la quieras reciclar, consiguiendo la plena circularidad. Y, gracias a su tecnología, sus diseños necesitan en todo su ciclo de vida un 99% menos de agua, y emiten un 37% menos de CO2 que una prenda de algodón convencional.

Sin duda, el regalo perfecto para esta Navidad, ya que además de regalar moda inteligente, regalas producción local y sostenible; regalas tiempo ya que no tendrás que dedicarle tantos cuidados gracias a su tecnología antimanchas y antiarrugas. Y regalas innovación e I+D en una prenda de calidad, duradera y versátil a la que podrás sacar muchísimo partido, ya que son diseños ideales tanto para el día a día como para una ocasión especial.

Camisa 'slim' para hombre

Camisa para hombre en azul marino. Sepiia

El imprescindible de tu armario tiene que ser una camisa blanca tipo slim como esta, que aparte de ser muy cómoda, evita cualquier olor corporal y manchas imprevistas.

El uso que puedes darle a la camisa es tanto informal como con traje, de día o de noche. Cuenta con un cuello italiano reforzado con ballenas y puño cortado y tiene sardineta larga para facilitar el remangado. A todo esto se suma una costura del hombro, hecha para evitar el desgaste por el uso.

La camisa está elaborada con la finalidad de ser reciclada y la puedes encontrar en blanco y azul celeste. Su precio es de 89,90 euros.

Camiseta básico blanca

Todas las mujeres necesitan esta camiseta blanca, un diseño muy elegante y acogedor para todo tipo de planes. Destaca por la elasticidad del tejido en 4 direcciones.

Si antes el ciclo de una prenda era corto, ahora eso ha cambiado. Esta opción proviene de materiales reciclados y está destinada a ser reciclada de nuevo cuando no vayamos a usarla más. Los colores en los que está disponible es blanco y azul cielo, para que elijamos el que prefiramos. Su precio es de 34,90 euros.

