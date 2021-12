Paz Padilla, sexy y elegante, triunfa en las Campanadas con su vestido asimétrico cuajado de cristales

Paz Padilla (52 años) lo ha vuelto a hacer. La presentadora de las Campanadas de Telecinco ha triunfado en una noche mágica celebrada en su tierra, Cádiz. En concreto, la también actriz ha dado la bienvenida al 2022, de la mano de su compañero Carlos Sobera (61), desde el precioso municipio de Vejer de la Frontera, ubicado en la serranía gaditana.

Para la ocasión, Paz Padilla ha elegido un vestido diseñado por el creativo manchego Alejandro de Miguel. Una pieza de la que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles tras conversación con el propio artista. "Vestir a Paz Padilla para recibir al nuevo año ha sido un regalo adelantado a la Navidad: desenvolver el papel, abrir la caja y ver los 30 metros de tul de seda y miles de cristales aurora boreal... Rápido nos pusimos en mi taller a dar forma al sueño de Paz", expresa de Miguel.

Paz Padilla en la Puerta del Sol de Madrid este 31 de diciembre. Mediaset

Una pieza única de costura hecha a medida, a su cuerpo, a su altura, casi como si de una obra de arquitectura se tratase. "Han sido 1.200 horas de trabajo, 15 modistas entre cortadoras, costureras y bordadoras. Les contagié mi entusiasmo, como es habitual. Tengo la suerte de trabajar siempre así. En este caso, Paz me trasmite una idea y la plasmo alfiler a alfiler hasta crearle ese traje de princesa elegante y sexy. Lleno de luz, como su tierra, como el sur de Andalucía", declara Alejandro a este periódico.

Paz Padilla llevó un primer vestido a modo de abrigo.

Pero el vestido de Paz, como no podía ser de otra manera viniendo de ella, tenía sorpresa. Para los primeros minutos de programa, Padilla daba la bienvenida a los espectadores de Mediaset España con un primer vestido, que en realidad era un abrigo. "No es un traje, son dos. Un primero, a modo de abrigo que se abre por detrás y, dentro, acariciando su figura, un vestido silueta con transparencias y bordados asimétricos. Hacer realidad un sueño, vestir de ilusión a mi querida Paz. Afortunado yo", desliza Alejandro de Miguel para este medio. El pulso entre diseñador y presentadora ha llegado a buen puerto, pues mientras que ella quería ir sexy -lleva una asimetría con un falso desnudo ideal, cuajado de cristales en la zona del pecho-, el creativo quería elegancia. Reto conseguido. La otra mitad del vestido es de manga larga, con una hombrera perfecta también llena de las mismas piedras preciosas.

Paz Padilla junto a su hija Anna, ambas vestidas por Alejandro de Miguel.

"Yo le llevé unos bocetos y ella me trajo otros con su fantasía, con su guion y con sus cosas. Es que Paz es muy creativa. Claro, cuando me dice todo lo que tiene en su cabeza, mis bocetos ya no servían de nada. El día después de esa reunión empecé a darle forma, para llevar lo sexy a lo elegante... También me ayudaron mucho las estilistas de Mediaset, Mayte Méndez de Vigo y Eva Campillo. Ha quedado un vestido muy elegante y del que estoy orgulloso", concluye el diseñador.

Alejandro de Miguel y Paz Padilla forman un tándem perfecto desde hace muchos años. El diseñador la ha vestido en momentos tan inolvidables para ella como su boda, en Zahara de los Atunes, con su marido, Antonio Juan Vidal, fallecido en julio de 2020.

El taller de Alejandro de Miguel prepara el vestido de Paz Padilla para las Campanadas de Telecinco JALEOS

Y en otros muchos momentos felices, como alfombras rojas, bodas de compañeros de la televisión o incluso para las anteriores Campanadas, pues Paz fue la encargada de terminar 2019 y empezar 2020 vestida por Alejandro de Miguel desde Guadalupe, en Cáceres, junto a Jesús Vázquez (56).

