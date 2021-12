El diseñador del vestido de Paz Padilla: "Ella quería ir sexy estas Campanadas. No se va a hablar de otra cosa"

El diseñador Alejandro de Miguel se encuentra, un año más, frente al apasionante reto de crear el vestido de una de las presentadoras de las Campanadas de una de las grandes cadenas de televisión en España.

Si el año pasado, el toledano era el encargado de confeccionar el diseño que lució Ana Obregón (66 años) en Televisión Española, este año da el salto a Telecinco y hará brillar, literalmente, a Paz Padilla (52).

EL ESPAÑOL ha contactado con el modista, que se encuentra nervioso e ilusionado por ver, un 31 de diciembre más, cómo una de las comunicadoras más respetadas de nuestro país abraza al nuevo año con uno de sus vestidos.

¿Cómo está, Alejandro?

Estoy muy bien. Viviendo con mucha ilusión la vuelta al trabajo después de la pandemia. He tenido el taller desbordado de trabajo, mi tienda en Madrid con muchísimos pedidos y... feliz. ¿Qué más se puede pedir?

El diseñador Alejandro de Miguel.

¿Con qué nos van a sorprender Paz Padilla y usted? Un tándem que funciona perfectamente porque usted ya le hizo su vestido de novia, por ejemplo.

¿El vestido de las Campanadas? Yo creo que no se va a hablar de otra cosa. ¡Es espectacular! Paz quería ir sexy, se le ha quedado un cuerpazo, se lo curra en el gimnasio... Ella quería ir sexy y yo quería que fuera elegante. Hemos buscado un equilibrio muy bueno entre lo sexy y lo elegante porque ha quedado un vestido que es luz. Es un vestido con sorpresa e inspirado en la luz de Andalucía, que es donde se hacen las Campanadas, en Vejer de la Frontera.

Ella ya está en Cádiz preparándolo todo.

La última prueba, los últimos retoques fueron en Cádiz. Cogí el coche y me fui allí.

Siempre que se habla de un vestido sexy en Nochevieja, nos viene a todos a la cabeza el nombre de Cristina Pedroche. ¿Piensan eclipsarla este año?

Yo he tratado de plasmar mi estilo y el estilo de Paz sin fijarnos en nadie. No creo que esté influenciado por eso. Es distinto, es sorprendente.

¿Cuántas horas de trabajo tiene el vestido?

Más de 1.200 horas. Nunca he hecho un vestido para el que haya empleado tantas horas de trabajo. 15 costureras cosiendo todo el mes, entre bordadoras, cortadoras, maquinistas, costureras... ¡15 personas trabando para el vestido! Hemos utilizado más de 500 cristales de aurora boreal. Los cristales de aurora boreal son muy especiales porque al recibir la luz de los focos, destellan. Y ahí reside todo: la luz de Andalucía, Paz, que es una mujer con mucha luz, la energía que proyecta la última noche del año 2021 y la primera de 2022... Tenía que ser un vestido mágico y lo hemos conseguido. Estoy orgulloso.

Paz Padilla vestida por Alejandro de Miguel para las Campanadas de 2019.

¿Le pidió alguna silueta en particular? ¿Algún color?

Yo le llevé unos bocetos y ella me trajo otros con su fantasía, con su guion y con sus cosas. Es que Paz es muy creativa. Claro, cuando me dice todo lo que tiene en su cabeza, mis bocetos ya no servían de nada. El día después de esa reunión empecé a darle forma, para llevar lo sexy a lo elegante... También me ayudaron mucho las estilistas de Mediaset, Mayte Méndez de Vigo y Eva Campillo. Ha quedado un vestido muy elegante y del que estoy orgulloso.

Alejandro, su nombre está vinculado a mujeres muy conocidas de este país, pero en los dos últimos años, a Ana Obregón, por el vestido que le hizo para las Campanadas de 2020 y también para la misa funeral de su hijo, Álex. Y a Paz Padilla, a la que viste este año y quien también sufrió la dura pérdida de su marido, por el cáncer, el año pasado. ¿Qué supone para usted vestirlas en momentos de su vida tan importantes?

A eso me dedico: a vestir a gente para momentos importantes. Fíjate, Ana no es una clienta, Ana es una amiga. La he vestido en momentos tan bonitos como Campanadas, celebraciones, noches de Navidad, alfombras rojas... y tan tristes como la misa de su hijo, que le hicimos un vestido idéntico al que ella tenía hace años y que era el favorito de su hijo. Y Paz, igual. Es otra amiga. Le hice el traje de novia, muchas Navidades y para lo que necesite. Son clientas mediáticas, pero yo me dedico realmente a la gente anónima, que es la que pone al corriente las cuentas de mi taller.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

¿Estará usted en Vejer de la Frontera para vestir a Paz?

No, yo fui el lunes a la última prueba y le dije: "Mira, Paz, ten cuidadito, con esto, con esto y con esto". La vi espectacular.

¿Y quién la va a vestir?

Me imagino que habrá alguien de Mediaset ayudándola y custodiando el vestido. Ya va camino de Cádiz, por cierto... Lo traje yo de vuelta el lunes para unos retoquitos y ya Mediaset ha mandado un coche y va camino de Cádiz.

¿Qué le transmitió Paz Padilla cuando vio el resultado final?

¡Pues me daba muchos besos, con el miedo que yo le tengo a la Covid! Y me decía muchas veces: "Te quiero, te quiero, te quiero...". Le gustó muchísimo.

¿Hay nervios por su parte o por parte de ella?

Por la suya, no. Por la mía, sí. Es que lo haces todo con tanta ilusión, tienes que tener en cuenta los gustos de quien lo va a llevar... Porque, al final, el diseño es mío, pero está influenciado por lo que quieren hacer y el espectáculo que quieren montar. Es una responsabilidad, lo va a ver toda España y me pongo a pensar: "¿Cuáles serán los memes?" "¿Qué dirá la gente?" "¿Qué dirá Twitter?". Pero bueno, estoy acostumbrado -o mal acostumbrado- a que las críticas siempre hayan sido buenas. Siempre hay nervios hasta que aparece, sí.

¿Un deseo para 2022?

Salud, que se acabe la pandemia y que podamos salir a la calle con ilusión y que la vida sea como antes.

[Más información: Paz Padilla y su hija presentan su nuevo proyecto en un casón rural: sabemos cuánto han pagado]

Sigue los temas que te interesan