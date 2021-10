El único fracaso de Paz Padilla en el año de sus grandes proyectos

Actriz, humorista, presentadora, empresaria... A Paz Padilla (52 años) no se le resiste ningún reto cuando se trata de trabajar y crear nuevos proyectos. Así lo ha demostrado en los últimos meses, en los que sin descuidar su faceta de actriz y presentadora se ha atrevido a crear otros negocios de éxito.

El pasado 3 de marzo la gaditana lanzó junto a su hija, Anna Ferrer Padilla (24), la nueva propuesta de su firma de moda artesanal, No Ni Ná. Por primera vez, tras valerse de terceros, proveedores y distribuidores, sacaron al mercado una exitosa colección de bolsos, marcada por la originalidad de sus diseños y sus llamativos colores, que consiguió agotarse en tiempo récord. Tras este triunfo, Paz Padilla y la joven influencer también llevaron a cabo una oferta veraniega igual de victoriosa, a la que denominaron Save the summer.

Al mismo tiempo, la actriz probó suerte en el sector literario con su obra más personal, El humor de vida. Se trata de un texto 'íntimo' en el que cuenta parte de su historia con su marido, Antonio Vidal, quien falleció el 18 de julio de 2020 a causa de un tumor cerebral maligno. En muy poco tiempo, el libro se convirtió en uno de los más vendidos y dos semanas después de su lanzamiento alcanzó su quinta edición. Un imparable éxito que llevó a Paz Padilla a presentar su relato en otro formato.

Paz Padilla en su obra de teatro, 'El humor de mi vida'. Gtres

Desde el pasado mes de agosto, El humor de mi vida también cuenta con una obra de teatro, presentada en el EDP Gran Vía, que tal y como ha desvelado la propia actriz a través de sus redes sociales, ha estado sold out en varias de sus funciones. Otra señal clara que demuestra que Paz Padilla, a excepción de único fracaso, estaría viviendo uno de sus mejores años a nivel profesional.

El único declive que ha tenido Paz Padilla en los últimos meses está relacionado con su faceta de presentadora. Esta misma semana el portal YoTele dio a conocer que después de ocho años en los especiales de Navidad de Mediaset, la gaditana, quien ponía su toque de humor a esta programación, se ha quedado fuera del proyecto. La cadena ha decidido sustituirla por la periodista Lara Álvarez (35).

Se trata de la segunda vez en el año que Mediaset prescinde la intérprete gaditana en un show de máxima audiencia. Hace unos meses, la presentadora no renovó para una nueva temporada de Got Talent porque, según explicó ella misma en su entrevista con Bertín Osborne (66) en Mi casa es la tuya. "Dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle, y me ha perjudicado mucho, me ha pasado factura. Ha sido algo que me ha hecho mucho daño", confesó la televisiva.

Paz Padilla en el lanzamiento de su libro, 'El humor de mi vida'. Gtres

A pesar de estas dos pérdidas laborales, Paz Padilla continúa al frente de otros programas de televisión. Sin embargo, este año su participación en la pequeña pantalla no le ha generado tantos éxitos como sus otros proyectos. En varias semanas Sálvame ha experimentado una bajada de audiencias y ha sido superada por las apuestas de otras cadenas. Aunque la gaditana no es la causante directa de esta merma, muchos usuarios de Twitter han llegado a asegurar en alguna ocasión que no ven el programa por su rol de presentadora.

Pese a su fracaso en sus históricos programas, Paz ha conseguido una nueva oferta televisiva. Será la presentadora de A simple vista, el próximo programa de Cuatro en el que se jugará con la intuición y los prejuicios. De momento se desconoce la fecha de su lanzamiento.

Paz Padilla durante una emisión de 'Sálvame'. Telecinco

Su proyecto más discreto

A la larga lista de proyectos que ha emprendido en los últimos meses, la humorista suma un discreto negocio, denominado Shaka Talents y que, según pudo conocer EL ESPAÑOL, comenzó sus operaciones en noviembre de 2020. "La compañía se encarga de la realización de actividades de contratación, promoción y representación de talentos, artistas y profesionales de la comunicación. Además, de la comercialización de espacios publicitarios, la representación comercial de empresas y la intermediación en la compraventa de publicidad".

Según la información a la que accedió este periódico, Paz Padilla figura en esta compañía como consejera y bajo el nombre de su otra empresa, Pia Producciones, cuyas operaciones también comenzaron en noviembre de 2020.

[Más información: El desconocido proyecto de Paz Padilla en su año de mayor éxito: desvelamos los detalles]

Sigue los temas que te interesan