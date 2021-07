El legado que Antonio Vidal ha dejado en Paz Padilla: el aniversario de su muerte llega cargado de noticias

La alegría perpetua de Paz Padilla (51 años) sufrió un importante revés hace justo un año. El 19 de julio de 2020, tuvo que decir adiós al amor de su vida, su marido Antonio Juan Vidal, que no pudo superar un tumor cerebral que le fue diagnosticado apenas 12 meses antes. La presentadora asegura que desde entonces "llora todos los días, pero no todo el día", porque si algo aprendió junto a su esposo fue a vivir el presente y sacar el lado positivo a cada una de las cosas. Celebró y bailó en el funeral, y ha aprendido una gran lección de vida que ha querido plasmar en un libro que ya es uno de los best sellers del 2021.

La presentadora se enfrenta este lunes a los recuerdos más difíciles y a sentir una ausencia que le marcará para siempre. Lleva a su marido en su corazón, en su mente y en su alianza, que esta semana ha querido reforzar con piedras preciosas para que brille eternamente. "Si algo he aprendido es que lo amaba con locura, lo amo con locura y lo seguiré amando con locura. Lo único que me ha dejado, es amor. Es lo único que perdura", explicaba Paz en su primera entrevista en Sábado Deluxe tras la muerte de su esposo.

Paz Padilla y Antonio Vidal se casaron en su adorada playa de Zahara de los Atunes en 2016. RRSS

Pero el legado de Antonio Juan va más allá del amor. La dura experiencia a la que tuvo que enfrentarse la siempre divertida gaditana con la enfermedad de su pareja hizo que se viera ante situaciones y sensaciones que no había vivido jamás, y ese aprendizaje es hoy su lema vital más repetido.

"El vivir el aquí y el ahora para mí fue cogerle la mano a Antonio y que las horas pasaran lentamente, quería pasar con él cada minuto de vida que le quedara". Estas palabras forman parte de su libro El humor de mi vida, una obra que creó durante el confinamiento -momento en el que los médicos ya le había advertido sobre el trágico desenlace que tendría su marido- y tras el adiós de su amado Antonio. "Quiero que este libro pueda ayudar a la gente, que la gente necesite leer mi experiencia o conocer un poco mi historia... pero por otro lado digo, tener que haber llegado a este libro porque me haya sucedido esto y que Antonio haya tenido que...", dijo al presentar su obra literaria entre lágrimas y sin poder pronunciar el verbo "morir".

Lanzó su libro el 7 de abril de este año, y en tiempo récord consiguió el número uno en el ránking de los más vendidos en España. En sus 272 páginas relata sin exageraciones y sin dramatismo vulgar su historia de superación y de aceptación de la muerte de un ser querido y lo hace con su característico carisma y vibraciones positivas. Solo tres meses después de ponerlo a la venta en el mercado patrio, el libro ya se está traduciendo a diferentes idiomas, como el portugués, versión en la que ya está incluso editado y aterrizará en las librerías del país vecino muy pronto.

Pero la traducción de su obra no es la única nueva y buena noticia que recibe Paz Padilla en este primer aniversario de la despedida de su marido. Cuando la presentadora vio la gran acogida de su libro, tomó la decisión de llevar El humor de vida a los escenarios, lugar en el que se siente feliz y plena. Tras meses de preparación, la obra teatral se ha confirmado en la víspera de este 19 de julio y ya está todo en marcha para que llegue a las tablas lo más pronto posible.

Poder hablar de su historia directamente y en persona ante el público era uno de los mayores sueños de la humorista y podrá hacerlo realidad en breve. Paz ya está inmersa en la promoción y en los carteles de su próxima obra de teatro. En estos pósteres reinará la arena de la playa y la mirada al cielo, desde donde su Antonio la protege sin cesar. Él será su mayor suerte en todos sus próximos proyectos.

El peor recuerdo de su vida

'El humor de vida', el libro que Paz Padilla lanzó en abril, es 'best seller' en España. RRSS

Paz Padilla ha relatado detalles muy emotivos del momento en el que se despidió de su marido. La presentadora quiso que Antonio tuviera una "muerte bonita" y decidió no aferrarse al dolor. "Puse una foto de mi madre con una vela, flores en la habitación, música zen y aroma a lavanda. Y durante los seis días que duró el proceso me fui de viaje con él".

Al llegar el momento final, toda la familia estaba junto a él. "Me metí en la cama con él, le toqué el pecho y le dije 'ya, mi amor, recuerda: cuando me toque, ven a por mí' y poco a poco, se fue yendo". Todos sus familiares se dieron la mano y, minutos después, Paz decidió brindar con champán y 'celebrar' la despedida del amor de su vida, quien le enseñó a vivir de verdad.

