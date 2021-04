La inesperada respuesta de la reina Letizia a Paz Padilla el día que piropeó a Felipe VI

Durante la emisión del programa Sálvame este pasado Jueves Santo se vivió en el plató de Telecinco uno de los momentos más divertidos de la tarde, cuando la presentadora Paz Padilla (51 años) recordó una anécdota que vivió con los reyes de España. La también humorista aprovechó la visita del periodista Jaime Peñafiel (88) para traer al presente un pasaje que guarda con mucho cariño. Tuvo lugar en el año 2015, cuando coincidió con los Reyes en Mediaset por el 25 aniversario del grupo audiovisual.

Con su consabido desparpajo y actitud desprendida, la gaditana le comentó a Letizia (48) lo "guapo" que veía a su marido, Felipe VI (53). Así lo contó Padilla en su programa: "Yo le dije 'ay, doña Leti, por Dios, qué guapo está el Príncipe'. Y ella me dijo 'pues pa’ ti'". Entre risas, Paz añadió a la anécdota lo que sigue, ante la estupefacción de los colaboradores presentes y de Peñafiel: "No fue de broma, me lo dijo de corazón. Pensé '¡Pues yo lo trinco!'. Ella cualquier día le pone la corona y la maleta en la puerta'".

Paz Padilla y el rey Felipe VI el día en que lo piropeó en Mediaset.

Sin desprenderse de su gran sentido del humor, Padilla no oculta que Felipe le resulta un hombre atractivo y con buena planta: "Es un tío enorme, los ojos azules, un torso… Para mí me vale. Con ese cuerpo y esa cara…. ¡Está muy desaprovechado! Yo mido 1,75 y con tacones me voy a 1,82. Yo lo miré de abajo a arriba y de arriba a abajo. Le dije 'yo a ti te conozco de las monedas y los sellos'. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la Tierra! Yo '¡ay, Dios mío, cómo le hablo, cómo le digo! ¡Y ella toda seria: Pues pa’ ti!'". Y remacha la cómica: "Yo le hubiera dado una alegría pa’l cuerpo a este hombre porque lo veo muy guapo pero un poco lacio. ¡Anda, niño, que te voy a dar yo galleta del Príncipe de Beckelar!".

La presentadora junto a la reina Letizia en 2015. RRSS

El ingreso de Padilla por la Covid

Pese a que Paz Padilla no se apea de su sonrisa y alegría, lo cierto es que la presentadora no lo ha pasado nada bien en las últimas semanas. Dio positivo en coronavirus y tuvo que ingresar en el hospital. "Buenas noches, estoy aquí, he vuelto. Hoy hace 14 días que me infecté del Covid. Los primeros días fueron muy sencillos, no tenía apenas síntomas, pero a partir del quinto día empecé con fiebre y me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el día octavo, empecé a sentir una presión en el pecho y no podía respirar", así comenzaba a contar su historia Paz Padilla.

De hecho, Paz Padilla reveló que se acordó de su compañero Jordi Sánchez y que quiso hacerle caso: "Me acordé de Jordi, el pescadero, que me decía 'A lo más mínimo vete al hospital, no esperes', le hice caso, me fui al hospital, me hicieron una placa y vieron que tenía niveles muy altos. Decidieron dejarme ingresada, he estado ingresada en la unidad de Covid, tres días sola en mi habitación. Ha sido un poco difícil, porque estás sola, no sabes qué va a pasar, no sabes si tu cuerpo va a reaccionar bien. Luego ya fui mejorando y me dieron el alta".

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, en el evento de la presentación de sus bolsos. Gtres

Hasta ahora se desconocía que Paz hubiera necesitado estar ingresada por Covid y ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores, pero lo cierto es que la presentadora ya ha superado el virus: "Tengo anticuerpos, así que estoy preparada para volver a la guerra. Nunca pensé que iba a pasar por esto". Fue el pasado 11 de marzo cuando se conoció el positivo de Paz Padilla en Covid-19. La presentadora se realizó en Mediaset el test correspondiente y tras arrojar los resultados se diagnosticó que estaba contagiada por coronavirus. La humorista acababa de pasar dos días presentando Sálvame, por lo que media plantilla del programa tuvo que aislarse durante unos días. Además, poco más de una semana antes también celebró la presentación de la nueva colección de complementos de la marca que tiene junto a su hija, Anna Ferrer (24), No ni ná. Un evento en un lugar cerrado, el restaurante Pólvora, situado en el centro de Madrid, donde todos los presentes (incluidos muchos rostros conocidos que quisieron darles su apoyo) se sometieron a un test de antígenos antes de entrar.

Un par de horas más tarde de que se conociera la información, Paz hablaba públicamente en sus redes: "Efectivamente, he dado positivo. Esta mañana me levanté y me notaba un dolor de cabeza raro. Como tengo una amiga que tiene un ambulatorio, la he llamado y me ha dicho que me fuera allí, que me iba a hacer la prueba. Me ha salido el test de antígeno positivo y, por protocolo, La fábrica de la tele me ha hecho dos PCR para asegurarme. Me encuentro bien, estoy en casa. Tengo un amigo, Rafael Guzmán, que es inmunólogo y me va a meter un chute de vitaminas y me ha dado una serie de recomendaciones".

[Más información: Anna Ferrer desvela cómo se encuentra su madre, Paz Padilla, tras su ingreso hospitalario]