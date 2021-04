Nuria Roca y Juan del Val, divertida comida entre amigos con Pablo Motos y su mujer, Laura Llopis

Aprovechando el buen tiempo de estas vacaciones de Semana Santa y, sobre todo, el descanso de emisión de El Hormiguero, Nuria Roca (48 años) y su marido, Juan del Val (50), se han dado cita con dos grandes amigos y compañeros de trabajo, Pablo Motos (55) y su mujer, Laura Llopis (64). Sabida es la gran relación personal y de amistad que existe entre Nuria Roca, su marido y el presentador Pablo Motos, y estos días ha quedado más que clara a la luz de la quedada que han realizado para comer por el centro de Madrid.

Los cuatro han disfrutado de una animada comida en la terraza de un conocido restaurante de Madrid. En concreto, tal y como ha compartido Pablo Motos en sus redes, han degustado una gran paella como plato principal. A tenor de las imágenes, se puede colegir, sin duda, la gran confianza que existe entre ellos. Risas, confidencias y abrazos han sido la tónica que ha reinado en este reencuentro lejos de las cámaras de su plató de Antena 3. Al término de la comida, ambos matrimonios no han dudado en atender a los medios que les esperaban.

Tal y como publicó Motos en sus redes, ambos matrimonios disfrutaron de una gran paella. Gtres

Por un lado, Nuria ha destacado que se encuentra "muy contenta" con los resultados de la obra de teatro La gran depresión, que protagoniza junto a Antonia San Juan (59) y que la ha llevado por varias ciudades españolas en las últimas semanas. Roca y Juan del Val, además, han asegurado que van a permanecer en Madrid la Semana Santa, aunque echan de menos Valencia, tierra natal de Nuria Roca. También es la tierra de Motos, quien ha llegado a bromear sobre la paella que había comido, aseguran lo que sigue: "Hombre, claro, si no podemos ir a Valencia nos la tomamos aquí".

En esa línea, el presentador del programa con las hormigas más famosas de la tele ha hablado de su otra compañera, Tamara Falcó (39). La hija de Isabel Preysler no ha podido unirse a esta quedada con su pareja, Íñigo Onieva (31). "Ellos están en otro sitio", ha asegurado el valenciano, para añadir: "Ella es maravillosa, la adoramos todos y estamos enamorados de ella".

Pablo Motos y Juan del Val charlando con Nuria Roca en la sobremesa. Gtres

Cabe recordar que hace apenas unos días, el presentador tuvo que someterse a una pequeña intervención quirúrgica por un orzuelo que le había salido en un ojo. Sin embargo, Motos se encuentra perfectamente recuperado, tanto que, en un alarde de simpatía, ha guiñado un ojo a los reporteros para demostrar que está en plena forma: "Estoy perfecto, mira, ya está bien".

Pablo y Nuria, gran conexión

Motos ha sido noticia en las últimas semanas por su positivo en Covid-19 y por tener que ausentarse de su puesto de trabajo por primera vez en 15 años. También, a su regreso, por los elogios a quien se convirtió en su sustituta durante esas semanas que tuvo que guardar confinamiento, Nuria Roca. "Has iluminado este plató cada minuto, has hecho cada noche especial y le has dado al programa un toque diferente. Eres graciosa, rápida, inteligente y como presentadora tienes una alegría muy contagiosa", fueron las palabras con las que evaluó a su compañera (y con las que consiguió que se le saltara alguna lágrima).

Pablo mostrando su complicidad con Nuria Roca en su regreso a 'El Hormiguero' tras pasar la Covid.

"Yo soy asmático y el deporte me ha salvado. Mi sistema inmunitario está bien por el deporte", explicó durante su convalecencia, manifestando que su mayor temor era contagiar, precisamente, a Laura: "Me daba miedo por mi mujer, por contagiarla. Tú con este virus no sabes lo que puedes estar haciendo en los demás. Tuve pocos síntomas pero sobre todo mentales. Mucha tristeza y ganas de llorar sin saber el porqué, y mal humor".

La confesión de Pablo sobre su mujer

Motos tiene acostumbrada a la audiencia de El Hormiguero a ofrecer pinceladas de su vida durante las entrevistas que realiza en el programa de Antena 3. De hecho, en ocasiones se le ha reprochado que trate de ser más protagonista, incluso, que los invitados de la noche. Sin embargo, su última pincelada personal fue completamente diferente a todo lo que había confesado sobre su vida en los años que lleva en emisión el espacio. El valenciano se encontraba entrevistando a Vicky Luengo (30) cuando decidía hacer un pequeño paréntesis en su conversación con la actriz para realizar una auténtica declaración de amor a su esposa, Laura Llopis, con quien comenzó su relación hace casi tres décadas.

Motos y Laura Llopis en una foto de 2014. Gtres

"Mi mujer lo dice de una forma que parece que es simple, pero no lo es. Para mí el amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y en todos los sitios estoy cómoda", explicaba sobre cómo define ese sentimiento ella. "Yo a mi mujer le digo: 'Vete con tus amigas a ponerme a parir'. ¡Es sano!", añadía antes de revelar cuál es para él el ingrediente básico para que una pareja consiga que la relación goce de buena salud por mucho tiempo que pase: "Admirar a la otra persona en lo básico, no hay ninguna relación que dure más que la admiración. La ves hablando con otra persona y te gusta. La admiración mola mucho". Entre ellos, que trabajan juntos en El Hormiguero, hay mucho de eso, de admiración. No es la primera vez que se deshace en palabras lisonjeras sobre su mujer. Así hablaba de ella con Bertín Osborne (66) hace un tiempo: "Mi mujer es mucho mejor que yo en todo, es mejor persona, es más culta. Ella es coordinadora de guiones y tiene dos hijas guapísimas. Una está en atrezzo, que es el trabajo más duro del programa, yo creo, porque los de atrezzo tienen que construir todo lo que ves cada día en El Hormiguero, y la otra es guionista. Son dos chicas con muchísimo talento y, sobre todo, son muy buenas personas".

