Paz Padilla revela que estuvo tres días hospitalizada por Covid: "Nunca pensé que iba a pasar por esto"

Paz Padilla (51 años) ha vuelto a las redes sociales y ha confesado cómo se encuentra en estos momentos tras haber superado la Covid. Mediante algunos vídeos compartidos en sus Stories de Instagram, la humorista desvela que ha tenido que pasar tres días ingresada en el hospital para recuperarse de este virus.

"Buenas noches, estoy aquí, he vuelto. Hoy hace 14 días que me infecté del Covid. Los primeros días fueron muy sencillos, no tenía apenas síntomas, pero a partir del quinto día empecé con fiebre y me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el día octavo, empecé a sentir una presión en el pecho y no podía respirar", así comenzaba a contar su historia Paz Padilla y los ojos de todos los espectadores se volvían como platos al saber que no todo había sido cómo pensábamos.

Paz Padilla se rompe al hablar de su ingreso hospitalario por Covid JALEOS

De hecho, Paz Padilla ha revelado que se acordó de su compañero Jordi Sánchez y que quiso hacerle caso: "Me acordé de Jordi, el pescadero, que me decía 'A lo más mínimo vete al hospital, no esperes', le hice caso, me fui al hospital, me hicieron una placa y vieron que tenía niveles muy altos. Decidieron dejarme ingresada, he estado ingresada en la unidad de Covid, tres días sola en mi habitación. Ha sido un poco difícil, porque estás sola, no sabes qué va a pasar, no sabes si tu cuerpo va a reaccionar bien. Luego ya fui mejorando y me dieron el alta".

Hasta ahora se desconocía que Paz hubiera necesitado estar ingresada por Covid y ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores, pero lo cierto es que la presentadora ya ha superado el virus: "Tengo anticuerpos, así que estoy preparada para volver a la guerra. Nunca pensé que iba a pasar por esto".

Dos semanas de encierro

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, en el evento de la presentación de sus bolsos. Gtres

Fue el pasado 11 de marzo cuando se conoció el positivo de Paz Padilla en Covid-19. La presentadora se realizó en Mediaset el test correspondiente y tras arrojar los resultados se diagnosticó que estaba contagiada por coronavirus.

La humorista acababa de pasar dos días presentando Sálvame, por lo que media plantilla del programa tuvo que aislarse durante unos días. Además, poco más de una semana antes también celebró la presentación de la nueva colección de complementos de la marca que tiene junto a su hija, Anna Ferrer (24), No ni ná. Un evento en un lugar cerrado, el restaurante Pólvora, situado en el centro de Madrid, donde todos los presentes (incluidos muchos rostros conocidos que quisieron darles su apoyo) se sometieron a un test de antígenos antes de entrar.

Un par de horas más tarde de que se conociera la información, Paz hablaba públicamente en sus redes: "Efectivamente, he dado positivo. Esta mañana me levanté y me notaba un dolor de cabeza raro. Como tengo una amiga que tiene un ambulatorio, la he llamado y me ha dicho que me fuera allí, que me iba a hacer la prueba. Me ha salido el test de antígeno positivo y, por protocolo, La fábrica de la tele me ha hecho dos PCR para asegurarme. Me encuentro bien, estoy en casa. Tengo un amigo, Rafael Guzmán, que es inmunólogo y me va a meter un chute de vitaminas y me ha dado una serie de recomendaciones".

