Pablo Motos confiesa cómo Will Smith cambió su vida: "Fue mi golpe de suerte"

El Hormiguero ha contado este martes con la visita de los actores Javier Gutiérrez y Karra Elejalde, que han promocionado el estreno de Bajocero, la película que protagonizan y que llegará a Netflix el próximo 29 de enero. Pablo Motos ha charlado con estas dos estrellas de la interpretación sobre los golpes de suerte que pueden cambiar el rumbo de una trayectoria profesional.

El actor vasco ha confesado cuál fue la circunstancia casual que cambió su vida: "Cuando hacía el servicio militar me encontré con un actor que se hacía pasar por loco, al terminar el servicio me fui con él a la farándula con todos mis miedos, yo no quería ser actor, me sucedió, yo quería ser pelotari o fraile".

“8 apellidos vascos y Airbag” Karra Elejalde los incluye en su golpe de suerte #JavierKarraEH pic.twitter.com/bu0FXlcHQL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2021

Gutiérrez, por su padre, ha recordado cómo se gestó su gran salto del teatro al cine: "Trabajaba en una obra de teatro y vino a vernos Álex de la Iglesia, le gustó tanto mi trabajo que me llamó para protagonizar una película cuando no había hecho casi cine".

En ese momento, Pablo Motos ha querido revelar cuál fue el golpe de suerte que cambió para siempre su trayectoria. Para ello, el presentador ha contado una anécdota que leyó en la biografía de Larry King, el famoso comunicador estadounidense que fallecía este sábado a causa de la Covid-19. "Cuando Larry King empezó, hacía un programa de radio local en un horario que no quería nadie".

Motos ha relatado cómo una noche Larry King salió con un amigo que conocía a Frank Sinatra y se lo presentó. El cantante se interesó por el trabajo de King y, al conocer que tenía su propio programa, le dijo: "Pues espérame el martes que allí estaré". "Llegó el martes, llegó la hora de hacer el programa, y allí no estaba Frank Sinatra", ha seguido contando Pablo. "Entonces Larry King estuvo durante 15 minutos hablando en pánico hasta que de repente apareció Frank Sinatra. Y así fue como Larry King, en ese instante, se convirtió en un presentador famoso. Fue su golpe de suerte".

💬 Pablo Motos: “Mi golpe de suerte fue Will Smith, eso cambió mi vida” #JavierKarraEH pic.twitter.com/eQ12NEOqip — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2021

Tras compartir esta historia, el presentador de El Hormiguero ha confesado cuál ha sido el golpe de suerte que cambió su propia vida: "El nuestro fue Will Smith. Hacíamos el programa y un día vino y cantó Torito bravo, la canción de El Fary, y eso me hizo existir en España y en Hollywood. A partir de ese momento nada fue igual", concluye.