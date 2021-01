Telecinco retrasa el final de 'Love is in the air'; Antena 3 el comienzo de 'Mujer'

Telecinco y Antena 3 volvieron a jugar una vez más al gato y al ratón con su parrilla este martes, retrasando el final de Love is in the air y el comienzo de Mujer, respectivamente.

La cadena de Mediaset España tenía programado un nuevo capítulo de la comedia romántica turca hasta las 23 horas para después dar comienzo a una nueva entrega de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition.

Sin embargo, dado el récord de audiencia del día anterior de la serie otomana y los malos datos cosechados por el formato de Warner, parece que en Telecinco quisieron alargar la duración de la ficción hasta las 23:20 horas.

Esto hizo que Antena 3 también alargará la emisión de El Hormiguero hasta las 23:12 horas y retrasase el comienzo del nuevo capítulo de Mujer, que suele comenzar a las 23 horas.

Finalmente, Antena 3 se llevó la palma en las audiencias ya que el programa presentado por Pablo Motos logró su segundo mejor dato del presente año, con un 19,8% de cuota, y 3.469.000 espectadores. Sus invitados, en esta ocasión, eran los actores Javier Gutiérrez y Karra Elejalde, que presentaron su nueva película, titulada Bajocero.

Mientras, la serie de Telecinco volvió a bajar, aunque obtuvo un 10,8% de cuota de pantalla y 1.879.000 espectadores, uno de sus mejores datos hasta la fecha.

En la franja del prime time, la que va de 20:30 a 23:30 horas, Antena 3 arrolló a su rival al anotar un 20,7% de cuota gracias al tándem Pasapalabra/Antena 3 Noticias 2/ El Hormiguero, por el 12,2% de su rival.

Nuevos cortes en 'Love is in the air'

Este alargamiento en la emisión de Love is in the air provocó nuevamente que Mediaset España introdujera un corte en la ficción sin respetar ni lo más mínimo su trama.

Como ya publicamos, el pasado lunes la cadena dejó a los espectadores sin la posibilidad de ver el desenlace del episodio 14 titulado Kaan prepara su jugada maestra, cuando sólo quedaban quince minutos para su final.

Por tanto, este martes podía emitir los minutos restantes y un episodio completo de 45 minutos, el número 15 titulado Pide un deseo, cuadrando así su emisión. Y es que en realidad el episodio 15 es el final del episodio 5 original.

Pero, nada más lejos de la realidad. Para alargar su emisión, Telecinco optó por emitir los primeros 16 minutos del capítulo 16 titulado Un final truncado, y que ya puede verse en Mitele PLUS.

Por su parte, Antena 3, que divide los capítulos de Mujer en dos desde hace ya varias semanas (70+70), emitió la segunda parte del episodio 44.