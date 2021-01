‘En el punto de mira’ localiza a Miguel Ricart: “Voy a decir la verdad”

Tal día como hoy, 27 de enero, pero del año 1993, aparecían en una caseta de campo en la zona de la Romana, cerca del pantano de Tous, en Valencia, los cuerpos sin vida de Míriam García Iborra, de 14 años, Desirée Hernández Folch, ambas de 14 años, y Antonia Gómez Rodríguez, Toñi, de 15. Tres amigas que se hicieron conocidas como “las niñas de Alcàsser” y cuya desaparición se convirtió en un auténtico fenómeno mediático sin precedentes en España.

28 años después de aquel aciago día, En el punto de mira, el programa de reportajes de actualidad de Cuatro, centrará su emisión de este jueves en este suceso, tomando como punto de partida la aparición de unos restos óseos que encontró un joven valenciano en verano de 2019, movido por la curiosidad de una serie documental de Netflix. Huesos que la Rel Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirmaron que pertenecen a Míriam García.

En su promo, el programa afirma que seguirá los pasos de Antonio Anglés, quien según la versión oficial es autor del triple crimen y que habría logrado darse a la fuga, y del que no hay rastro desde aquel lejano 1993.

Además, En el punto de mira ha logrado localizar a Antonio Anglés, coautor de los asesinatos, que tras cumplir condena por los mismos quedó en libertad en el año 2013, y al que recientemente se localizó en una casa okupa en el barrio de Carabanchel, en Madrid, este mismo mes de enero. “Voy a decir la verdad. La dije en su día, lo que pasa es que no se me creyó o no se me escuchó” reza un tuit del programa, atribuyendo esta declaración a Ricart.

“Una persona que pide el suero de la verdad, el hallazgo de unos huesos mucho tiempo después, un acusado fugado de la justicia, un testimonio que podría cambiarlo todo y unas declaraciones que nunca habían visto la luz”, explican en otro tuit como contenido del reportaje.

Además, en un vídeo compartido por la periodista Lorena Correa, directora de En el punto de mira, se ve a Ricart precisamente pidiendo someterse a la prueba del pentotal, y diciendo que él no estaba presente el 13 de noviembre de 1992, día en el que se secuestraron y asesinaron a Míriam, Toñi y Desirée según el sumario policial.

‘Equipo de investigación’ reactivó la búsqueda de Anglés

La emisión de este programa podría reactivar la investigación del caso, tal como lo hiciese un año antes Equipo de investigación, de laSexta.

En febrero de 2020, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, encargado del caso Alcàsser, emitió una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la supuesta huida en barco de Antonio Anglés en marzo de 1993.

La requisitoria (orden de busca y captura internacional contra Antonio Anglés) sigue activa, por lo que "ha de investigarse cualquier dato novedoso que pueda contribuir a conocer su paradero y propiciar su detención", añaden desde el TSJCV.

El juzgado recibió un informe policial donde se solicitaba nuevos interrogatorios a testigos, miembros de la tripulación del barco desde el que supuestamente huyó el fugitivo después de que el responsable del navío, Kenneth Farquharson Stevens, concediera una entrevista al programa Equipo de investigación.

“Para nosotros fue un subidón, pero no por obtener algo que no tiene nadie más, o porque las cosas salgan bien. Fue un subidón personal, de demostrar que el periodismo sirve para algo, para esto. Además, es un tema que nos duele a todos en el alma, en el que el principal encausado no haya pagado por esos crímenes horribles. Nos sentimos muy felices, muy orgullosos, es de las veces que más veces nos ha dado la sensación” señaló Gloria Serra al respecto a este medio, cuando presentó la nueva temporada de Equipo de investigación el pasado mes de septiembre.