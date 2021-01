La eliminación de Luis da un nuevo récord a ‘Pasapalabra’ con cuatro millones de espectadores

Tal como estaba anunciado, el duelo entre Luis de Lama y Pablo Díaz en Pasapalabra llegaba a su fin este martes, si bien, se desconocía si uno de ellos conseguiría el bote o si caería eliminado en la silla azul, tal como finalmente sucedió. Y es que tras 84 programas, el guardia civil Luis de Lama ha sido eliminado por un nuevo concursante, Diego Cárdenas.

Un evento televisivo que funcionó en audiencias. Y es que Pasapalabra, en su entrega 180 en Antena 3, se convirtió en lo más visto del día y logró un nuevo máximo histórico al alcanzar el 26,2% de cuota con 3.998.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. El programa subió hasta un 31,9% y 5.525.000 espectadores a las 21:05 horas, cuando logró el minuto de oro de la jornada.

Además, el concurso dejó muy buen traspaso de espectadores a Antena 3 Noticias 2, que anota también su máximo histórico, con 3.959.000 espectadores y una cuota del 22,7%, lo que le convirtió en el espacio informativo más seguido de la jornada de este 26 de enero.

#Audiencias I@antena3com lidera el día con su 2º mejor dato diario del curso, un 16%, y se dispara en el Prime Time al 20,7%



Con LO+VISTO@PasapalabraA3, en récord histórico: 3.998.000 y 26%@A3Noticias 2, en máximos: 3.959.000 y 22,7%@El_Hormiguero: 3.469.000 y 19,8% pic.twitter.com/xA4rNWhU4M — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 27, 2021

Otro programa que centraba interés en su audiencia era la serie Love is in the air, de Telecinco, que el pasado lunes superó por primera vez la barrera de los dos millones. Este martes, sin embargo, bajó hasta un 10,8% de cuota de pantalla con 1.879.000 espectadores.

Su principal competidor, El hormiguero, lograba por su parte su segundo mejor dato del presente año, con un 19,8% de cuota, y 3.469.000 espectadores. Sus invitados, en esta ocasión, eran los actores Javier Gutiérrez y Karra Elejalde, que presentaron su nueva película, titulada Bajocero.

En el prime time, Antena 3 fue la cadena líder con la nueva entrega de la serie turca Mujer. La ficción anota un 19,4% de cuota con 2.333.000 espectadores, mejorando así los datos del lunes.

Dani Rovira debutaba en Televisión Española con su nuevo programa de humor y actualidad, La noche D, que no consigue alcanzar los dos dígitos. El espacio logra un 9,7% de share con una audiencia media de 1.327.000 espectadores.

La emisión de #LoveIsInTheAir26E de @telecincoes consigue el 10.8% de share y 1.879.000 espectadores de audiencia media.



Un total de 4.084.000 personas vieron en algún momento la serie con una fidelidad del 46%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/DFqMmLgc6j — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 27, 2021

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition tuvo como anfitrión a Jorge Sanz, que sirvió como reclamo para conseguir la cena más vista de la temporada. Pese a ello, sus datos fueron discretos: el concurso que ahora emite Telecinco logra un 9,1% con 1.006.000 espectadores.

En Cuatro, The Good Doctor volvió a emitir dos capítulos de estreno de su tercera temporada. En conjunto, lograron un 6,7% de share con una media de 802.000 espectadores.

La oferta la completaba el cine. En La 2, Sophia Loren y Marcello Mastroianni protagonizaban el clásico Matrimonio a la italiana, que seduce a 738.000 espectadores y una cuota de 4,4 puntos. Mientras, en laSexta, Mark Wahlberg y Kurt Russell encabezaban el reparto de Marea negra, que alcanza el 7,4% de cuota con una audiencia media de 1.019.000 espectadores.

Por último, destacar el récord de temporada de El programa de Ana Rosa, que logró un 22,3% de cuota de pantalla y 850.000 espectadores.