Luis de Lama: "Gracias a 'Pasapalabra' he conocido a Andrés Pajares, uno de mis ídolos"

Luis de Lama ha sido eliminado este martes de Pasapalabra para sorpresa de los espectadores. El guardia civil, que en varias ocasiones estuvo a punto de alcanzar el bote, no ha podido superar La silla azul y ha tenido que abandonar definitivamente el concurso después de 84 programas.

A pesar de tener que decir adiós a esta experiencia, el madrileño hace un balance "muy positivo" de su paso por el programa, según ha declarado en exclusiva a BLUPER: "He conocido a uno de mis ídolos en persona, Andrés Pajares, y me llevo la amistad de Roberto Leal y de Antonio Velázquez para mí para siempre, 40.000 euros y lo más importante, un saco de risas y momentos inolvidables".

Luis asegura que el balance de su paso por el concurso es "muy positivo". Atresmedia

El guardia civil, que ha acumulado exactamente 39.600 euros en su paso por el espacio, asegura que cuando aterrizó en el concurso consideraba que "aguantar 25 o 30 programas sería una buena actuación", por lo que "84 programas era algo impensable".

Y es que, según confiesa, cuando le llamaron no se sentía totalmente preparado para comenzar el reto: "Había estudiado, pero no había terminado siquiera de apuntarme todo lo que tenía por lo que sabía que no estaba al 100%".

Luis, que trabaja como coordinador de equipo de atestados de la Guardia Civil en Madrid, llegaba a Pasapalabra el pasado 24 de septiembre. Tras vencer a Dolo en La silla azul, se convertía en concursante oficial y rival de Pablo Díaz, a quien se ha enfrentado en 84 ocasiones en El rosco. Así, Pablo y Luis han logrado convertirse en la pareja de concursantes con más duelos de la historia del programa.

En su primer programa, Luis se reencontraba con el público de Pasapalabra, pues ya había participado durante la etapa del concurso en Telecinco. "Voy a tomar prestada una frase que he escuchado hace bien poquito que dice que da gusto volver a casa, mirar a los ojos a la gente y ver que estás en casa", expresaba entonces.

Luis de Lama y Pablo Díaz son los concursantes con más duelos de la historia de 'Pasapalabra'. Atresmedia

En su experiencia anterior, el guardia civil tuvo la oportunidad de conocer a Pablo Díaz. "A ver qué tal con él, que ya nos conocemos y es la pera limonera, creo que se avecinan unos programas interesantes", vaticinaba en su reencuentro con el tinerfeño, ya en Antena 3.

Su predicción no pudo ser más acertada, pues los espectadores del concurso han vivido con intensidad cada uno de sus duelos y han elevado al formato a lo más alto de los rankings diarios de audiencias. De hecho, este mismo lunes Pasapalabra anotaba máximo histórico con 3.829.000 espectadores y una cuota del 23,7%, convirtiéndose en lo más visto del día.

Con la marcha de Luis, el concurso inicia ahora una nueva etapa en la que Pablo Díaz seguirá intentando hacerse con el bote tras firmar varios récords en solitario. Y es que el joven tinerfeño ha protagonizado este martes su programa número 149, siendo ya el segundo concursante con más permanencia de la historia, superado únicamente por Fran González.