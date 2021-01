Telecinco corta otra vez un capítulo de 'Love is in the air' por la mitad sin respetar la trama

Como ya analizamos hace unos días, el pasado miércoles Telecinco decidía cortar el capítulo 13 de Love is in the air, llamado El contrato de compromiso sale a la luz, a la mitad dejando a los espectadores sin la posibilidad de ver el final.

Pero, es más, la principal cadena de Mediaset España cortaba dicho episodio justo en una de las escenas clave de la trama cuando Selin, la exnovia de Serkan -el protagonista-, encontraba el contrato del compromiso del joven con Eda -la otra protagonista-.



De esta forma, el capítulo de este lunes comenzaba con la expectación de qué explicación darían Serka y Eda a Selin sobre este contrato. Algo que, trasladado al análisis de audiencias, podría explicar su récord de anoche.

La duda por tanto era si Telecinco emitiría el siguiente capítulo completo, el número 14 titulado Kaan prepara su jugada maestra, o si por el contrario, volvería a darle un nuevo corte.

Y así fue. Cuando sólo quedaban quince minutos para el final del episodio, la cadena decidió dejar a los espectadores sin la posibilidad de ver el desenlace del mismo. Tendrán que esperar a este martes o a verlo en Mitele PLUS, donde sí está colgado el capítulo completo.

Esto hace que, si acudimos al montaje original turco de 130 minutos y teniendo en cuenta la estrategia de anoche, la cadena habrá emitido en realidad hasta la mitad del capítulo 5.

Hasta el momento, en Turquía se han emitido 28 capítulos en Turquía. Es decir, que con tantos cortes y cambios en su duración, Mediaset podría tener episodios de Love is in the air para varios meses.

Quejas repetidas

Como ya explicamos, las seguidoras de este tipo de comedias en Divinity siempre se han quejado del trato que éstas recibían por cambios de horarios constantes, reducción de la duración de los capítulos o una excesiva publicidad.

Esta falta de respeto hacia el guión de la serie no es la única queja. Este tipo de cortes, unido a que se opta porque su emisión en abierto no lleve cabecera ni un resumen, hacen además que los capítulos comiencen de golpe y casi de imprevisto para el espectador.

No ocurre igual en Mujer, la serie estrella de Antena 3. Y es que, aunque la cadena también divide en dos los capítulos originales, siempre van precedidos de una cabecera y, gracias a su propia concepción llena de cebos y cliffhangers, se pueden cortar sin que ello afecte en exceso a la trama.