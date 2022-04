El infalible test de Martita de Graná para saber "si aún eres joven" que está arrasando en Twitter

Desde que a alguna persona ―sin duda padeciendo síndrome de Peter Pan o similar― se le ocurrió decir aquello de que los 40 son los nuevos 30 y que los 30 eran, a su vez, los nuevos 20, algunas generaciones permanecen en un eterno limbo de juventud sin límites acotados. Que las etapas de la vida se vayan quemando cada vez más tarde debido a la precariedad que rodea el mundo laboral en general y el de los jóvenes en particular, tampoco ayuda a despojarse del halo del mocerío.

Viejunos para los de 20, todavía jóvenes si la comparación es con los de 50, los de treinta y tantos o cuarenta y pocos pedían a gritos que alguien les dijese si podían considerar que seguían instalados en la juventud (tardía, eso sí). Y es lo que ha querido facilitar la gran Martita de Graná en su último vídeo viral: un test para saber si aun eres joven. La cómica granadina, que saltó a la fama durante la pandemia con sus hilarantes números encerrada en casa, acumula cientos de miles de reproducciones en este último clip.

"Bueno, peña hoy vamos con un test rapidito", anuncia, antes de explicar que lo único que hay que hacer es contestar sí o no a las situaciones que va exponiendo: costumbres que hemos ido adquiriendo, el tipo de cosas que nos causan felicidad, recuerdos televisivos desbloqueados o no, la necesidad de descansar de verdad cuando no se está trabajando, los achaques físicos o las rutinas de fin de semana son algunas de las variables que entran en juego según Graná.

https://t.co/9ivB0j1TvP



Si te pasa todo eso, te está quedando atrap — Pep Jimenez💢✊🇨🇺☭ (@pepjimenez83) April 1, 2022

Ya saben, si la mayoría de respuestas son un sí: "Enhorabuena, ya no eres joven". Y, ojo, que a juzgar por los comentarios eran muchos los que todavía se creían unos chavales...

Me acabas de hundir🤣🤣🤣 — Bulldog Punk (@vigobulldog) April 1, 2022

He hecho pleno. Pero estaba esperando el momento jugar a los Tazos. pic.twitter.com/fqXqaC6SkK — Juanjo Martínez (@juanjomartinez3) April 1, 2022

Tengo 942 años.



Menos lo de madrugar los findes. Por ahí sí que no paso. — Toni Marco™ ۞ (@Toni_Marco) March 31, 2022

A todas Sí pic.twitter.com/B3OO9KSL4k — Doña Nadia (@DoaNadia1) March 31, 2022

He respondido a todo que sí.

Me voy a llorar un rato.

Luego vuelvo. — Elena G. Van der Touw (@elena_guillem) March 31, 2022

No pienso responder a nada de esto si no cuento con la presencia de mi abogada. — Olimpia de Epiro (@OlimpiadeEpiro1) April 1, 2022

Madre mía con 33 años, me siento un pedazo de pureta ajajajaja, increíble — Max (@viviconder) March 31, 2022

Soy una señorona de 35 años...

Gracias, Marta. — Tere🔻 (@_terelora_) April 1, 2022

Martita, qué mala follá tienes… yo me seguía sintiendo joven hasta que me hartao de responder sí.



Esto no se hace!!! — GuillermodeBaskervil🇺🇦 (@Marbiellero) March 31, 2022

Joder he respondido sí a todo… 🥺 pic.twitter.com/PdRPAEUmhS — Albareids (@albareids) April 1, 2022

Aceptemos nuestra huida hacia delante antes de que nos convirtamos en los nostálgicos peñazos que nunca quisimos ser.

Sigue los temas que te interesan