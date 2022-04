El hartazgo de Elena Furiase con el regreso del chiste de "abril, cerral": "Dejadme en paz"

Que cada 31 de marzo Elena Furiase esté en la lista de tendencias de Twitter nos reconcilia con la red social que era, antes de que un montón de gente demasiado seria la echase a perder. La llegada del mes de abril en España no solo anuncia la feria de Sevilla, la Semana Santa ―cuando cae tardía, como ahora― o la consolidación de la primavera, no. En nuestro país, el primer día del cuarto mes de año, desde 2009, es el día de la nieta de Lola Flores.

Y lo es porque aquel año acudió como invitada al programa Password, en Cuatro, un espacio presentado por Luján Argüelles, e hizo historia. En él, tenía que intentar que una concursante adivinase una serie de palabras en uno de los juegos que le proponían. Todo parecía de lo más anodino hasta que apareció la palabra "mayo" y a Furiase se le ocurrió decir "abril" para que la joven continuase la secuencia. Pero, lo que pasó a continuación, sorprendió e hizo llorar de risa a todo un país:

Mañana, 1 de abril, pasado 2 de cerral.

Elena Furiase#BienvenidoAbril pic.twitter.com/deS35HjnRm — Manel Márquez (@manelmarquez) March 31, 2022

Por eso, cada 31 de marzo y 1 de abril, las redes sociales recuperan aquel momentazo y se funden en miles de memes recordándolo, una costumbre que ha terminado por hartar a Furiase. Ya desde hace años, a través de sus perfiles, pide con humor que, por favor, dejemos el chistecito de una vez por todas, pero es del todo inúltil su petición. En esta ocasión, la hija de Lolita Flores ha lanzado su ruego desde las stories de Instagram.

"Igual que Winter is coming, abril is coming. Soy más consciente que nadie y ya me estáis empezando a enviar mensajitos. También sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo hice yo. No pasa nada, tranquilos", comienza, aclarando que "no lo hice yo, lo viví". Así, afirma que "no hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años, que soy consciente de ello. Y, sobre todo, mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis por WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas".

El 31 de marzo no es 31 de marzo sin las stories de Elena Furiase hasta el coño de la vida pic.twitter.com/400O9LbvyC — Bryan (@BryanMxrt) March 31, 2022

Tras la divertida bronca, dice que "os quiero" y desea a todo el mundo que "tengáis un feliz abril" antes de pedirnos que la dejemos en paz. Pero claro, entre que todo el mundo le hace caso omiso y que Twitter es un maravilloso rincón cuando de humor se trata, Elena Furiase ha estado clamando en el desierto y esta es una pequeña prueba:

Lo de Elena Furiase siendo TT cada 1 de abril sí que es marca España ❤️. — elvira sastre sanz (@elvirasastre) March 31, 2022

Elena Furiase viendo que quedan 24 horas para que llegue el 1 de abril. pic.twitter.com/IV0L9DzyQa — Fíjatetu_ 🤔💬 (@fijatetu_) March 30, 2022

Elena Furiase: basta con las bromas de abril cerral

Twitter todos los años: pic.twitter.com/7QRSLt3vNG — Laura ♐︎ (@laurazzalez) March 31, 2022

Elena Furiase sabiendo que mañana es 1 de abril. pic.twitter.com/aOFj2kfdqG — The Rubiew (@therubiew) March 31, 2022

Cariño, se acerca tu momento...



ABRIL.... 😈 pic.twitter.com/kZD57qwPC4 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) March 30, 2022

Si algo hay que agradecer a Elena Furiase es que por chorradas como la suya se mantenga durante un ratito la esencia que tenía Twitter antes del extremismo y el odio con el que los bots apabullan al algoritmo. ¡Antes de ello Twitter era así de mónguer por la risa todos los días! — ✍️ Leonardo D'Anchiano (@HdAnchiano) March 31, 2022

elena furiase a un día de empezar abril pic.twitter.com/OACyNYDXSq — poulainne (@akapoulainne) March 31, 2022

Elena Furiase ya está calentando por la banda. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) March 31, 2022

Elena Furiase hoy a las 12 de la noche cuando se meta a cualquier red social pic.twitter.com/Y8CMlbdL7t — Salseo 💫 (@TVSALSEO) March 31, 2022

Elena Furiase y su relación con el mes de abril pic.twitter.com/BzLmqqY0lV — cris (@peetvmellark) March 31, 2022

Elena Furiase es a abril lo que Mariah Carey es a la navidad y debería abrazar la iconicidad del momento en vez de indignarse — Apple McCartney🧣🐑 (Taylor's Version) (@mevoyairyendo) March 31, 2022

Elena Furiase mañana al ver el primer meme de abril cerral pic.twitter.com/iva9umBIuB — mike 🧣 (@2mike__) March 31, 2022

Todo son risas para Elena Furiase hasta que... pic.twitter.com/0kExnPZHrr — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) March 31, 2022

Elena Furiase esta noche a las 00:01 pic.twitter.com/MPcfsGcgGr — Bertus (@Berttuus) March 31, 2022

Elena Furiase hoy a las 23:59 pic.twitter.com/ETKgdZixtP — Xabi Jakobsdotter 🟢🇸🇪 (@mellamanlaboni) March 31, 2022

Lo único que no nos ha hecho gracia de esta nueva llegada de abril con Elena Furiase es lo que ha destacado Modesto García:

Todo son risas con lo de abril/cerral hasta que te das cuenta de que han pasado ya TRECE AÑOS desde aquello 😦 — Modesto García (@modesto_garcia) March 31, 2022

Si has dicho "parece que fue ayer" al enterarte, estás en edad de tener que hacerte al menos un chequeo. Por cierto, sería interesante localizar a la pobre concursante que padece cada año, esta sí en silencio, el cachondeo nacional por su lapsus en la televisión.

