¿Qué podía hacerse en los 80 y ahora no? El hilo viral que tira de nostalgia para triunfar en Twitter

Pasados los 30 (e incluso, en algunos casos, un poco antes) todos nos convertimos en una suerte de abuelos cebolleta. Acostumbramos a volver al pasado cuando nos reunimos con amigos, a repasar con ellos una y otra vez la misma anécdota, las canciones infantiles, las hazañas. Nos volvemos un auténtico peñazo para los que tienen la mala suerte de haberse criado en otra pandilla o pertenecer a una generación diferente. Aun con todo, los llamados boomers se llevan la palma a los más nostálgicos de la historia.

Que durante muchos años en España el tiempo pasase más despacio ha provocado que sean muchos millones de niños los que se criaron viendo los mismos programas de televisión, leyendo los mismos tebeos, jugando en la calle a los mismos juegos y haciendo las mismas cosas con sus familias. Así, esas generaciones que fueron estudiantes de EGB durante los setenta y ochenta cultivan una misma cultura pop de la que están orgullosos y a la que vuelven con mucha más frecuencia que el resto.

De hecho, hay quien ha acuñado ya la acertada frase de que el revival de los ochenta ya ha durado más que los propios años ochenta. La industria sabe de esa nostalgia, de ese sentimiento de pertenencia, y sigue explotándolo al máximo con cientos de productos, series, giras de conciertos y todo lo que podamos imaginar. Ahora, incluso, han tenido en cuenta que aquellos niños de EGB han tenido hijos e incluso nietos y enfocan su viaje al pasado para que sea en un coche familiar.

"Fumar en transporte público"

Teniendo en cuenta este contexto, lo cierto es que las redes sociales están llenas de perfiles dedicados a compartir recuerdos de este tipo, como el exitoso Yo fui a EGB, y también, como en esta ocasión, surgen iniciativas que avivan la nostalgia casi sin querer. Es el caso del hilo colaborativo que ha empezado el perfil de Relatando Historia, dedicado a "difundir curiosidades históricas desde el punto de vista más objetivo posible". Una simple pegunta, emulando el estilo de Un, dos, tres, ha sido suficiente para generar miles de reacciones:

Por 25 pesetas. Decidme cosas que se podían hacer en los 80 en España.

Empiezo yo: fumar en el transporte público. — RelatandoHistoria (@relatandohisto1) March 29, 2022

Así, han sido muchísmos los tuiteros los que han querido echar la vista atrás para recordar situaciones de todo tipo: desde viajar en aquellos coches llenos de gente para irse de vacaciones hasta la modernidad de ir a devolver a la tienda de ultramarinos los envases retornables, pasando por el característico vocabulario de los niños de la época que ha llegado, en parte, hasta nuetra época y por hábitos tan olvidados ahora como el de rebobinar las cintas de casette con un boli Bic:

Montar 11 personas en un Renault 11 — Prendente (@prendente) March 29, 2022

Devolver los "cascos" de las cervezas o las gaseosas.



También fumar en clase (los profes, los alumnos tragábamos humo) — Miguel (@Miguel18740337) March 29, 2022

Cantar canciones como "Franco, Franco, tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con https://t.co/fe2n9zNpL4ña Sofía lo lava con lejía y Don Juan de Borbón lo lava con jabón" sin consecuencias . — Titulad@sDelMar (@TituladosDelMar) March 30, 2022

Dar un voltio. Estar con la basca. Flipar en colores. Llevarlo clarinete. Ir a la discoteque. Ser un pinfloi. Ir de Bitter Kas. Alucinar pepinillos. Reírse de Janeiro.



Ahora todo eso está prohibido. — Memories of Green 🇪🇦🇺🇦 (@royhauer1) March 29, 2022

Rebobinar cintas con un boli, que te mandara tu padre a por tabaco y aprovecharas para llevas los cascos de botella vacíos y que al volver te robaran las deportivas y el dinero. Te consolaba a la vuelta merendar pan con chocolate — Mujarta (@Mujarta2) March 29, 2022

Grabar de la radio la canción que te gustaba, y desear que el locutor no la jodeiera mucho cuando hablara... — Marga (@_Marsaga_) March 29, 2022

Jugar al guá y al hinque en barrios a medio urbanizar pic.twitter.com/XUrjF2BenD — ElOjoDeDafnis (@DafnisEye) March 30, 2022

Falsificar esto y viajar gratis en bus pic.twitter.com/KuWNZmPPwu — Gemma Ortiz 🚀 (@mordoriasmith) March 30, 2022

Jugar solos en la calle. Ver el 1,2,3 todos juntos el viernes y sin pizza!!! Jajaja. Fumar hasta en clase y en los aviones. Ir al Corte Inglés como quien iba a un templo... — Finca Santa Mar (@FincaSantaMarga) March 29, 2022

Quitarte las anginas sin anestesia y después …un helado. Comprar tabaco en los kioscos siendo un chaval/@ y estar todo estar todo el día fuera de casa, domingos por la tarde …una peli de vaqueros. — Bbxtrix (@bbxtrix2) March 29, 2022

Jugar al fútbol con el peligro de morir de un pelotazo de un Mikasa. — Ҭэ ʅэѻ  ɗэʅ Яэvэʂ ✿ (@TeLeoDelReves) March 29, 2022

Hacer viajes de horas en coche sentada en rodillas ajenas — Missantropez 🌾🇺🇦 (@missantropez) March 29, 2022

Ir en un Vespino sin casco, bueno... IR EN UN VESPINO — 🐻𝓐𝓷𝓽𝓸𝓷𝓲𝓸 𝓒𝓪𝓻𝓵𝓸𝓼🏁 (@AntognoCarlos) March 29, 2022

Tener tu propia escopeta de aire comprimido con 12 años. — Loco por navegar (@LNavegar) March 29, 2022

Mantener a una familia y pagar la hipoteca solo con el sueldo del padre — Comandante (@Comanda24877424) March 29, 2022

Reunirse toda la familia diariamente para ver Falcón Crest. Bajar a casa la vecina a desayunar tostâ con Eko pa ver con ella los ricos también lloran. Ver solo dos canales en la tele. — Noe Tc ☠️ (@ferreterachunga) March 29, 2022

Escuchar Viva el mal,Viva el capital en un programa infantil — Pasaba por aquí (@_juanfayala) March 29, 2022

Con esos cinco duros te comprabas un flash, una bolsa de pipas y un chicle. Casi nada. — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) March 29, 2022

Llamar usando la guía telefónica y hablar desde el fijo del pasillo durante horas aunque fueses a quedar en parque esa tarde. Cero intimidad, cero tonterías — Antropólogos España (@AntropoSpain) March 29, 2022

Usar la guía telefónica para llamar y gastar bromas usando el apellido 😅 o llamar a los timbres y salir corriendo.

La cartilla del banco estaba escrita con boli, a mano.

A los niños se les dejaba beber vino o cerveza con casera, anís con agua y se les dejaba fumar 😅😂 — Froda Dolsón (@SoyFroda) March 30, 2022

Guardar el radiocasete debajo del asiento. — Usagi (@ManuLFV) March 29, 2022

Teníamos un Callejero de nuestra ciudad en casa y lo consultábamos cuando tenías que ir a un punto de la ciudad que no conocíamos. Memorizábamos el recorrido y si era necesario, perguntábamos por el camino para las indicaciones pertinentes.



Era nuestro Google maps. — Selene de Tabàrnia 🤸🧡 (@CarmeRiera6) March 30, 2022

No obstante, la nostalgia es un arma de doble filo y nos impide recordar que aquello no era un mundo de color de rosa como podemos pensar desde la distancia. De hecho, lo más probable es que no se eche de menos esa época y todo lo que conlleva, sino que se eche de menos ser un niño o un adolescente despreocupado y feliz. Por eso, algunos de los tuiteros han querido recordar capítulos también duros y peligrosos de los ochenta que suelen pasarse por alto:

Morir en un portal de sobredosis y con el cinturón de tu vecino de 7 años atado en el brazo. — Johnny Perovic (@juanpetooloko) March 29, 2022

Y caballo en los parques infantiles. — NEGA 🔻 (@Nega_Maiz) March 30, 2022

Los “maestros” daban guantazos a los niños en clase.

Si se enteraban los padres, los niños se llevaban doble ración de guantazos. — JOSE ANTONIO (@CHISPASCARPA) March 29, 2022

Jugar al Quimicefa con productos tóxicos, explosivos, mecheros bunsen... que recuerdos del alcohol ardiendo en la moqueta de mi dormitorio, ummmm. — Barón Dandy (@brainscorching) March 29, 2022

Morirte en carretera con mayor probabilidad pic.twitter.com/yxgn7vcS3R — Antonio Cruz-Culebras (@CulebrasCruz) March 29, 2022

Morir por consumir aceite adulterado — Jaime (@jlucasp19) March 29, 2022

Ponerte una vacuna con aguja del cinco en el culo que parecía el rejón de un picador un señor y que se le llamaba el "prácticamente" y salias cojo para dos días mínimo. — nanianonaniano 🔻 (@nmechilsknteveo) March 29, 2022

Y es que a pesar de la nostalgia, de echar de menos a los que no están, de recordarnos jóvenes y con toda la vida por delante, el tiempo pasado no fue mejor.

