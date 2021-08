Luján Argüelles: "Soy muy marica, muy lesbiana y muy transexual. Queda mucho por conquistar"

Luján Argüelles (Salas, Asturias, 1977) es, probablemente, una de las presentadoras de televisión que más momentos divertidos ha dado a todos los espectadores españoles en la última década.

¿Quién no ha hecho la broma cuando le dicen que es el mes de abril y ha respondido "cerral" mientras recordaba a Elena Furiase? Password fue uno de los programas que entretenían las tardes y que cientos de internautas piden que vuelva cada día a través de las redes sociales.

Pese a que ya han pasado algunos meses desde que la vimos por última vez en televisión, Luján lleva todo el verano vinculada al festival Starlite. La hemos podido ver en los conciertos de Camilo, Sebastián Yatra o Carlos Rivera.

Este domingo es la presentadora de la gala benéfica de Starlite, en Marbella, donde empresarios y celebrities se darán cita para colaborar con la Fundación Lágrimas y Favores y la Fundación Starlite, de la mano de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán.

¿Cómo llevas la pandemia? ¿Cómo has vivido este año y medio?

Yo creo que con la pandemia estamos todos iguales. Con mucha resaca emocional de todo lo que estamos viviendo o, más bien, con una “pandemia emocional” que parece que va a durar mucho más tiempo. Pero bueno, lo llevo con toda la voluntad de superar cualquier cosa que se ponga por delante.

¿Cuál es tu nivel de hartazgo? Muchos estamos ya colapsados con tanta pandemia y no vemos el fin, mentalmente hablando.

Precisamente, ahora estamos desarrollando un proyecto interesantísimo y precioso, sobre todo por lo que busca. Lo estamos haciendo con la CEOE y trata sobre esto: intentar que la resaca emocional sea la menor posible. Mantener la energía arriba es ahora primordial. Es complicado con todo lo que estamos viviendo, pero vamos a intentar dotar de recursos a la gente para que podamos estar todos con la energía arriba.

Estás aprovechando muy bien el verano en el festival Starlite. Se dice que la cultura ahora es más segura que nunca, pero aún hay gente que no está convencida y critica al sector de la cultura. ¿Qué opinas sobre ello?

Opositores han existido siempre en todos los territorios y en todos los sectores. Los haters humanos existen todo el tiempo y hay que convivir con ellos. Ellos tienen su opinión y los demás tenemos la nuestra.

Además, presentarás la gala benéfica de Starlite. ¿Cómo estás viviendo el festival?

Uy, pues con muchísima ilusión. A mí es que el festival me parece un entorno mágico. Siguiendo las indicaciones básicas del protocolo anti Covid-19 que nos indican es muy fácil poder disfrutarlo al máximo. Además, es al aire libre, con lo cual, a veces, hay momentos donde casi puedes sentirte como hace tres años, o colocarte dentro de tres años, cuando todo (espero) haya pasado.

¿Ha habido algún artista que te haya sorprendido mucho en directo en Starlite?

A casi todos los había visto antes, pero he de reconocer que Camilo me encantó. Mi hija es muy seguidora y estaba muy entusiasmada por verle en vivo. La verdad es que tiene una calidad de directo espectacular.

También me gustó mucho y fue un gran descubrimiento Sebastián Yatra, al que no tenía el placer de tener en mi playlist y me encantó cuando fui a verle con unas amigas. Normalmente, siempre veo a amigos como David Bisbal, Pablo López, Melendi, Antonio Orozco, Rosario Flores y Antonio Carmona... pero siempre es bonito descubrir a nuevos artistas en Starlite.

Vas a presentar de nuevo la gala benéfica de Starlite. ¿Cómo te sientes y cómo va a transcurrir la gala?

Efectivamente, llevo tres años presentándola al lado de muchos compañeros como Valeria Mazza, Iván Sánchez o Santiago Segura. Me hace mucha ilusión volver a esta gala porque, por un lado, tiene una razón solidaria, tan necesaria en estos tiempos, que va destinada a las fundaciones de Antonio Banderas y de Sandra García San-Juan. Y, por otro lado, es una de estas galas solidarias en las que, de verdad, tú ves cómo el público asistente se involucra, puja, pone todo y eso se suma al lugar, que es mágico.

Respecto a la gala, además, personalmente, sé que el público que va este año es muy poderoso. Me me gustará decirle un par de cositas al respecto de lo que estamos viviendo y de la importancia que tiene para este país que ellos estén muy volcados en que salgamos entre todos de esta situación tan violenta.

Cambiando de tema radicalmente, me veo en la obligación de hacerte la pregunta que se hace España entera. ¿Volverá algún día Password?

(Risas) Pues la vuelta de Password depende de los miles de usuarios únicos de EL ESPAÑOL y lectores de esta entrevista. Que hagan ruido que yo estaré la primera con los brazos abiertos para presentarlo si alguien decide apostar por el formato. Estaría dispuestísima.

Hay momentos en los que hasta me planteo licenciar el formato y ver a quién se lo vendo. O incluso hacerlo yo sola aquí en plaza Castilla en Madrid y emitir por Internet.

Seguro que tendría éxito...

Es que es un fenómeno muy extraño. Password es un gran programa y es muy raro que nadie haya dicho de llevarlo de nuevo a la televisión, porque es éxito garantizado, sí.

Si echamos un vistazo a la parrilla de programas de entretenimiento, prácticamente todos son hombres. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Algún día se alcanzará la igualdad en este sentido?

Nosotros vamos a alcanzar todo aquello que nos propongamos como sociedad, porque lo más importante es soñarlo, luego planteártelo, luego programarlo y después hacerlo.

Creo que la sociedad española lo tiene programado y está caminando en este sentido. Desde los medios podríais dar un tirón de orejas a los altos directivos: tienen que repensarse la presencia femenina en la tele. La visión femenina del mundo es una visión tan importante como la del hombre. Sólo la da una mujer y por eso deberíamos estar en una situación, al menos, de igualdad numérica.

En este sentido, también estoy inmersa en un proyecto con Womenalia para dar ese paso precisamente, el de hablar todos juntos, ellas con ellos y ellos con ellas y ponernos a trabajar. Para el que no la conozca, Womenalia es una plataforma de mujeres empresarias y emprendedoras, española y que lleva muchísimos años trabajando por estas cosas.

Siempre has estado muy comprometida con la lucha del colectivo LGTBI. ¿Qué opinas sobre el caso de Samuel, el chico asesinado en Galicia?

Volvemos a lo que te decía antes, son cuestiones que como sociedad nos hemos marcado el reto de superarlas y espero, deseo y confío en que este país lo consiga. Siempre voy a liderar ambas causas, tanto la feminista como la que lucha por los derechos LGTBI. Además, el otro día lo decía en mis redes sociales: yo soy muy marica, muy lesbiana, muy transexual y si nos queda mucho por caminar en este sendero para conseguir todo lo que ellos reclaman, a mí también me gusta mucho caminar y caminaré hasta que no me quede aliento.

El concepto es ese: somos seres humanos antes que mujeres y hombres y por lo tanto respetémonos como tal.

A nivel profesional, ¿qué va a hacer Luján en los próximos meses?

Luján está metida en miles de berenjenales. Pero son algunos muy diferentes a lo que la gente que me ha visto en la tele está acostumbrada a ver. Quiero tenerlo muy atado antes de dar el pistoletazo de salida.

Con el tema de la tele estoy preparando un proyecto muy, muy, muy bonito y muy interesante que creo que la gente va a recibir con los brazos abiertos. No lo cuento porque prefiero que la empresa que lo va a hacer sea quien lo haga. No me gusta robarle las noticias a los canales de televisión o plataformas.

Espero un 2022 con muchas cosas en el ámbito profesional, pero en su debido momento los iré contando.

