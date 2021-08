Rosario Flores, Lolita y Antonio Carmona reviven su concierto de hace 10 años en Starlite

El festival celebrado en Marbella (Málaga) Starlite Catalana Occidente sigue celebrando su décimo aniversario. "Trabajamos para que cada año y cada noche sea diferente, para que siempre esté presente el factor sorpresa", cuenta su fundadora Sandra García-Sanjuán. En la noche del miércoles ese objetivo se cumplió con creces con el esperado concierto de Rosario, que contó con la participación especial de Lolita y de Antonio Carmona, y que estaba repleto de connotaciones históricas y emocionales. Se cumplen 10 años desde que se celebrase en La Cantera de Nagüeles un concierto casi idéntico.

Rosario Flores no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar a su hermano, el fallecido Antonio, y contó a su público: "Yo me he criado en Marbella, para mí es un regalo estar aquí esta noche, sé que hay muchos amigos. Esta canción que voy a cantar para mí es una de las más importantes de mi carrera, hay gente que me recordará por esta canción y porque he hecho sentir a mucha gente, que es mi meta, hacer sentir. Así que no tengo palabras para deciros que qué bonito estar aquí, que os echaba de menos, la música, los conciertos, que para mi esto es mi vida. Gracias, os lo diré mil veces. Y que esta canción es para él, para Antonio Flores, porque es suya".

El espectáculo de Rosario, rico en música, baile y flamenco, dio comienzo con Te lo digo todo y no te digo na, canción que da título a su último álbum, repleto de colaboraciones con artistas como Vanesa Martín y Juan Magán, así como letras de Jorge Drexler.

Además incluyó un repaso por los temas más emblemáticos de su carrera, aquellos que consiguieron convertir el Auditorio en una unánime y rotunda ovación sincera, como De ley, Mi gato, Como quieres o Estoy aquí.

"No sabéis la ilusión que hace veros a todos aquí, gracias por vuestro esfuerzo, por estar aquí. La música tiene que seguir, os agradezco que me dejéis estar aquí esta noche para poder cantar. Vámonos para arriba, que se nos olviden un poquito las penas, vámonos con una rumbita catalana que voy a llamar a mi padre, Antonio González, El Pescaílla", decía justo antes de cantar Al son del tambor.

También incluyó La vida es otra cosa, una canción nueva con la que aprovechó para pedir "salud para todo el mundo, que vivimos en un planeta maravilloso, donde hay amor, sol, cariño, luz... así que entre todos está el cuidarla y protegerla para todos los que vienen detrás. Gracias por los corazones bonitos".

Y después de su concierto, con No dudaría y un beso al escenario de Starlite Catalana Occidente, llegó el momento más sorprendente, único y simbólico de la noche, aquel en el que compartieron escenario Rosario, Lolita y Antonio Carmona para rememorar el concierto que dieron hace una década, en la primera edición del festival, a modo de celebración de este aniversario histórico que se está teniendo lugar en La Cantera en 2021.

Comenzaron Lolita y Rosario con Te quiero, para continuar Rosario y Antonio con El sitio de mi recreo, haciendo brotar alguna que otra lágrima entre los asistentes al compartir los recuerdos del cantante y compositor. Como fin de fiesta, los tres artistas interpretaron Cuchu marana y un ya universal Marcha, que dejó a los espectadores con un buen sabor de boca y una sonrisa dibujada en la cara, que se intuía tras la mascarilla.

Una noche tan especial como esta contó con invitados de excepción que compartieron noche con el público de La Cantera. Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Hubertus Hohenlohe con Simona Gandolfi, Luján Argüelles, Valeria Mazza con Alejandro Gravier, Carla Pereira, Lorenzo Caprile, Luis Rollán y Lucía Fernanda Carmona, son algunos de los rostros que disfrutaron de este concierto único.

Sigue los temas que te interesan