David Otero, Despistaos y Jaula de Grillos, reunidos en el Starlite de Marbella (Málaga)

El pop fue el gran protagonista de la noche en la que tres consolidadas bandas españolas: Jaula de Grillos, Despistaos y David Otero hicieron vibrar La Cantera de Marbella (Málaga) con un triple concierto, único en el panorama musical, propiciado por el festival para la edición especial de décimo aniversario de Starlite Catalana Occidente. Los artistas, que suman prácticamente 50 años en la música entre las tres bandas, consiguieron reunir a los más puros seguidores de la música pop que marcó una época en nuestra música.



Los tres grupos de la noche actuaban por primera vez en el festival y quisieron destacar la importancia de formar parte del cartel de celebración de la primera década de historia del festival, de manera que Jaula de Grillos comentó a los micrófonos del festival momentos antes de subir al escenario: "Nos sentimos tremendamente privilegiados. Una cosa que te da el paso del tiempo es valorar las situaciones. Hay oportunidades que te llegan de una forma que todavía no has tomado conciencia y en esta sí, yo creo que estamos aquí siendo plenamente conscientes de la oportunidad que es esto. Desde que hemos aparcado el coche aquí ha sido todo un lujo, estamos con los ojos bien abiertos viendo carteles, lonas, la prueba de sonido, los técnicos... es lo máximo a lo que se puede aspirar y queremos quedarnos con el recuerdo de que lo aprovechamos. Gracias por apostar por la música en directo y que sea por muchos años más".



Por su parte, Despistaos declaró: "Es la primera vez que venimos y queremos venir muchas veces. Nos hace mucha ilusión, lo conocíamos de sobra y teníamos muchas ganas de estar aquí". Asimismo, David Otero hizo hincapié en una bonita coincidencia: "Justo cumplo 20 años de carrera. Fue el año pasado en plena pandemia, así que estoy celebrándolo ahora y vosotros 10, así que estamos juntos en esta celebración. Es un placer y un honor estar aquí en Starlite Catalana Occidente, ojalá se repita muchas veces más".



Abrió la noche de conciertos Jaula de Grillos. El grupo madrileño de pop-rock debutó en 2007 con un disco que les llevó directamente a afianzarse como banda a nivel nacional. Cuentan con tres discos en el mercado, un disco en directo, diferentes colaboraciones, premio MTV New Sound of Europe y el reconocimiento del público, así como el de toda la industria. Entre los temas que seleccionaron para ofrecer al público del Auditorio se encontraron No pidas perdón, Luces de Madrid, Mil pedazos y Todo lo que tengo. Para cerrar la actuación, la banda eligió el tema 746, de sobra conocido y tarareado por los asistentes a La Cantera.



Continuó la velada musical con el show de Despistaos. Los integrantes de la banda llevan más de una década demostrando que escribir buenas letras, melodías y permanecer fiel al estilo propio es la mejor forma de labrarse una respetable trayectoria. Empezaron la actuación cantando Vulnerables, para continuar con temas tanto reconocidos como integrados en su nuevo disco Estamos enteros. Así, cantaron Caricias en tu espalda, Mi accidente preferido o Gracias. A modo de apoteósico colofón final, el grupo reservó el tema favorito de sus seguidores por excelencia Física o Química, para decir el definitivo adiós Cada 2 minutos.



El tercero de los conciertos de la noche fue para David Otero. El cantante y compositor cumple 20 años de carrera y lo celebra con su nuevo trabajo Otero y yo, un disco en el que revisa las canciones más emblemáticas de toda su carrera, desde que comenzó con El Canto del Loco hasta la actualidad, pasando por su etapa en la que se hizo llamar El Pescao. Inició la selección musical con Aire, para continuar con esos hits archiconocidos que son Insoportable, Buscando el Sol o Volver, una canción para la que hicieron subir al escenario a Despistaos para cantarla conjuntamente. Sin duda, uno de los momentos más especiales de la noche.



Para finalizar una noche que quedará guardada en la historia de Starlite Catalana Occidente por lo único de su cariz, David Otero eligió Una foto en blanco y negro y Una vez más, como las ganas que el artista ha mostrado de volver a tocar en el festival boutique más importante de Europa.



La noche continuó con más música. Así, la Zona Sessions acogió el set de Oro Viejo by DJ Nano, un homenaje por todo lo alto a la mejor música disco. Una sesión especialmente dirigida a nostálgicos y amantes de la buena música con ganas de vivir intensamente el afterparty.



Entre quienes no quisieron perderse una noche única repleta de música estuvieron Victoria Federica y Froilán, así como Alba Díaz, la hija de Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal.

Sigue los temas que te interesan