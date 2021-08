Morat no falla a su cita con el festival Starlite, en Marbella (Málaga)

Morat, la banda compuesta por los colombianos Juan Pablo Isaza, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Martín Vargas, volvió anoche a Starlite Catalana Occidente, un escenario que para ellos es cita obligada en verano, tal como explicaron a los micrófonos del festival antes de subir a las tablas. "Para nosotros venir a Starlite es parte de nuestro circuito de verano, siempre nos hemos sentido acá como en casa y es muy emocionante celebrar este año su décima edición. Siempre dejamos hueco para Starlite Catalana Occidente".



Así, no quisieron perder la oportunidad de felicitar la primera década de historia del festival de Marbella (Málaga) tanto a cámara como sobre el escenario, donde se crecieron y buscaron la energía y conexión con su público, que lo esperaba impaciente y con muestras de cariño materializadas en mensajes escritos en carteles.



El grupo de jóvenes artistas presentó su último trabajo ¿A dónde vamos?, que es una pregunta que se hacen dada la situación de pandemia actual: "No queríamos ignorar lo que está sucediendo, también porque nos ha afectado y es el primer disco que hemos podido preparar con tiempo, sin hacer mil cosas a la vez, eso lo hace diferente". Fueron precedidos en su actuación por su compatriota Susana Cala.



El sonido optimista de Morat impregnó todo el concierto, dos horas de música sin descanso que hizo cantar a los asistentes, que los recibieron con aplausos y vítores. "Llevamos prácticamente un año sin tocar y vamos a cantar muchas canciones del último disco, que es muy especial para nosotros, porque lo acabamos de montar y es diferente a lo que hemos hecho antes, se van a dar cuenta".



Para abrir la sesión, el hit homónimo del último disco, seguido de Amor con hielo, Al aire y No hay más que hablar. Numerosos instrumentos pudieron verse entre las manos de los integrantes, entre ellos el banjo y una especie de hang o tambor melódico, que acaban de incorporar a su repertorio con esta gira: "Nos encanta descubrir instrumentos nuevos".



Y hablando de instrumentos, los de Morat quisieron llevarse "un souvenir" de su paso por Starlite Catalana Occidente en 2021, así que se les ocurrió seleccionar a un fan entre el público para que les firmase el piano que viajará con ellos durante toda la gira. Así, de todas las personas que habían acudido al concierto portando un cartel hecho por ellos mismos, la elegida fue Alba que, con soltura, rubricó el piano de su banda favorita.



Después de este momento mágico y de una sucesión de baladas que los colombianos interpretaron sentados para crear una atmósfera más íntima, se dispusieron a continuar con La bella y la bestia, Yo no merezco volver, Cuando nadie ve o Besos en guerra.



Para los bises reservaron Bajo la mesa, No se va y el tan esperado Cómo te atreves, ese que puso al Auditorio a cantar enérgicamente pero con tristeza porque el fin de una velada irrepetible estaba llegando a su fin.



Quienes no hayan podido acudir a esta cita con Morat tienen una segunda oportunidad, pues hacen doblete en esta edición del Festival. Morat estará de vuelta el próximo viernes, 27 de agosto.



Entre quienes no quisieron perderse el concierto de la banda colombiana se encontraba Froilán de Marichalar, las presentadoras de televisión Angie Rigueiro, Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier, Lara Libildos, Arancha de Benito, Andrea Levy, los actores Raúl Peña, Iván Sánchez y Jesús Mosquera; Luján Argüelles y Fernando López, componente de Modestia Aparte.



Por su parte, Carmen Lomana celebró su cumpleaños en Starlite Catalana Occidente como años anteriores, acompañada por la fundadora del festival, Sandra García-Sanjuán, y numerosos amigos.

