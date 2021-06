En verano ya ha dado el pistoletazo de salida y con él y después de un año sin conciertos, también lo harán algunos de los festivales de verano más esperados. Una vuelta que estará marcada por los aforos limitados y los conciertos en formato acústico, pero también por nuevos formatos de conciertos dispuestos a devolvernos un poco de esa normalidad anterior al Covid-19. ¿Cómo? Pues a través de festivales como el Festival Cruïlla, en los que no habrá ni limitación de movimientos, ni tampoco distancia física, gracias a la previa realización de test de antígenos y el uso durante los conciertos de mascarillas FFP2. Así que, aunque este verano todavía no recuperaremos algunos grandes festivales como el Mad Cool, el Tsunami Xixón, el Primavera Sound o el BBK Live, entre otros, sí que podremos disfrutar de una larga lista de festivales que este verano han decidido apostar por la música en directo y la cultura segura.

Desde las Noches del Botánico, de las que podrás disfrutar hasta el próximo 31 de agosto en Madrid, al Festival DCode con el que podremos despedir el verano. Así como también el Mallorca Live Summer, el Starlite Marbella 2021, el Heineken Jazzaldía o la opción perfecta para los que apuestan por la diversidad musical: el Concert Music Festival, que contará con las actuaciones de Camela + El Arrebato, Camilo o los Hombres G y que, acogerá sesiones de los mejores DJs del momento: DJ Nano o Mike Morato, entre otros. Aquí te hablamos de los mejores festivales de verano de 2021 en España.

Estos son los mejores festivales que te esperan este verano 2021

Noches del Botánico (Madrid)

Hasta el 31 de agosto las Noches del Botánico se encargan de amenizar las noches madrileñas y todo con una edición en la que habrá más de 50 grupos y artistas que pasarán por el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Algunos como Love of Lesbian, Los planetas y Niño de Elche, Dorian, Iván Ferreiro, Amaral, Fangoria, Ana Torroja, Los Secretos o Niña Pastori, entre otros. Un festival perfecto para disfrutar de la buena música durante todo el verano madrileño.

Starlite Marbella 2021 (Marbella)

Desde el 18 de junio hasta el 4 de septiembre el Auditorio de Marbella (La Cantera de Nagüeles) acogerá el Festival Starlite Marbella 2021. Uno de los eventos musicales y sociales más esperados de la Costa del Sol, que volverá a abrir sus puertas y que se prolongará durante los meses más álgidos del verano. Entre los artistas y grupos que no faltarán a esta cita veraniega encontramos a La Oreja de Van Gogh, Pablo López, Estopa, Camilo, David Bisbal, Pablo Alborán, Rozalén, Manuel Carrasco, Pol Granch o Il Divo.

Starlite Marbella 2021

Vida Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

53 artistas se darán cita este verano en la nueva edición de Vida Festival, en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú y del 1 al 3 de julio. Este año con cabezas de cartel como Vetusta Morla, Nathy Peluso o Love of Lesbian, además de otros artistas de la talla de Hinds, María José Llergo, Sen Senra, Ladilla Rusa, Bronquio o Mareta Bufona, entre otros.

Vida Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú

Las noches del Río Babel 2021 (Madrid)

Este festival vivirá este 2021 otra edición con el fin de mantener viva la música en directo y para ello también contarán este verano con una programación de ensueño y en el mejor de los escenarios: el Estadio Wanda Metropolitano. Una cita con la música en Madrid, de la que podrás disfrutar durante todo el mes de julio (desde el 2 de julio al 31 de julio) y con los grandes nombres de la música española como Sidecars, Kase.O, Ara Malikian, La Pegatina o Izal, entre otros.

Las noches del Río Babel

Festival Cruïlla 2021 (Barcelona)

El Parc del Fòrum albergará el 8,9 y 10 de julio el Festival Cruïlla. Un festival que se celebra cada año en Barcelona y del que se podrá volver a disfrutar sin ninguna limitación de movimientos ni distancia física, gracias a que todos los asistentes tendrán que realizarse un test de antígenos durante cada uno de los días que accedan al recinto, junto con la mascarilla FFP2 que facilitará la misma organización. En esta ocasión pasarán por el escenario grupos y artistas de la talla de Kase. O, Lágrimas de Sangre, Carolina Durante, Antonio Castelo, Fuel Fandango, Coque Malla, Amaral, Izal o Leiva, entre otros.

Festival Cruïlla 2021

Soria Rock 2021 (Soria)

Después de su aplazamiento en 2020 por la pandemia, Soria Rock vuelve este verano con fuerzas renovadas y con un cartel perfecto para los amantes del rock con grupos de la talla de El Drogas, Desakato, Los de Marras, Los Gandules, A Pan y Agua y Sota de Birras. Un festival que tendrá lugar en la Plaza de toros de Soria los días 16 y 17 de julio.

Soria Rock 2021

Festival Jardins de Pedralbes 2021 (Barcelona)

Un año más, el Festival Jardins de Pedralbes vuelve a Barcelona y concretamente a uno de los jardines más bonitos que se pueden encontrar en la ciudad: el del Palacio de Pedralbes. Uno de los pulmones de Barcelona, en el que este verano también podrás disfrutar de la buena música y hasta el 24 de julio. En esta edición podrás disfrutar de conciertos de todos los estilos y de un cartel lleno de estrellas de la talla de Vanesa Martín, Álvaro Soler, Nathy Peluso, Aitana, Fangoria, Niña Pastori, Rozalén, Miguel Ríos...

Festival Jardins de Pedralbes 2021

Heineken Jazzaldía (San Sebastián)

Estrellas internacionales de la talla de Brad Mehldau, Cécile McLorin Salvant, Kenny Barron, Arlo Parks, Buika, Bill Frisell… Todos ellos y otros muchos, se darán cita en el Heineken Jazzaldía en San Sebastián y que se celebrará del 21 al 25 de julio. Un total de 60 conciertos gratuitos y de pago que tendrán lugar en ocho escenarios distintos de la ciudad y perfectos para los amantes del jazz.

Heineken Jazzaldía

Mallorca Live Summer 2021 (Mallorca)

Mallorca Live Festival regresa un año más con una edición muy especial e íntima en la que apuestan por la música en directo y por la cultura segura. Un festival que tendrá lugar en el Antiguo Aquapark, que dio comienzo el pasado 18 de junio y que se prolongará hasta el próximo 30 de julio y con artistas sobre el escenario como Rozalén, M-Clan, Fuel Fandango, Amaral, Zahara, Vetusta Morla, Aitana o Raphael.

Mallorca Live Summer 2021

Las Noches del Malecón 2021 (Murcia)

Las Noches del Malecón es un festival que se celebra en Murcia Río, un paseo peatonal ajardinado junto al Río Segura en el que no faltan las zonas verdes, así como una visión directa sobre el cauce del río con iluminación y plaza-mirador, en el que se ubica uno de los dos escenarios de este festival. El segundo escenario está situado en el Estadio Enrique Roca de Murcia. En ambos desde el pasado 28 de mayo y hasta el 1 de agosto se podrá disfrutar de Las Noches del Malecón y de la que será su tercera edición, con algunos de los artistas más destacados del panorama nacional como: Juanito Makandé, Nach, Dvicio, India Martínez, Camilo, M-Clan, Carlos Sadness, Ladilla Rusa, Love of Lesbian, Izal, Sôber…

Las Noches del Malecón 2021

Concert Music Festival (Cádiz)

El Concert Music Festival es uno de los Festivales de referencia en España desde que ganó el Premio Ondas a Mejor Festival 2019.

La tercera edición de Concert Music Festival 2021 comienza el 9 de julio y podrás disfrutar de la buena música hasta el 23 de agosto en el Poblado de Sancti Petri (Chiclana de la Frontera), con un cartel de primer nivel. En dicho cartel se mantienen muchos de los artistas que se anunciaron para 2020, edición que tuvo que que ser aplazada por la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por las autoridades. Entre los artistas confirmados destacan Camilo, Manuel Carrasco, Hombres G, Camela + El Arrebato, Melendi, Pablo Alborán, David Bisbal, Mónica Naranjo, entre otros. Este evento contará, además, con los mejores DJs del panorama musical nacional como DJ Nano, Ardiya, Mike Morato...

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MIKE MORATO ® (@mikemoratomusic)

DCode (Madrid)

DCode es otro de los festivales de verano confirmados en Madrid para los días 10 y 11 de septiembre. Un festival perfecto para cerrar el verano y que se celebrará en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque aún faltan artistas por confirmar, entre los artistas y bandas confirmadas por el momento destacan Queen of the Stone Age, Vetusta Morla, Fuel Fandango, The Hives, Milky Chance, Sidonie, Belako o ST Woods, entre otros.

DCode

También te puede interesar...