Espetos y Zoom, la experiencia de teletrabajar en Málaga

¿Quién no ha dicho alguna vez: "¡Qué bien se vive en Málaga!" cuando se ha alejado de ella? La propia revista Forbes la puso en la lista de las mejores ciudades para vivir del mundo alegando que Málaga es mucho más que sol y playa. Según la revista, Málaga es diversidad cultural, arte, buen clima y, sobre todo, familia y tolerancia. Todo el mundo es bienvenido.

Todos estos motivos se unen a la llegada de la pandemia y, por ende, al auge del teletrabajo, que ha hecho que nómadas digitales de todo el mundo elijan esta provincia como lugar donde pasar largas horas de trabajo compaginadas con alguna que otra cita a la orilla de la playa o una mañana en el Museo de la Aduana.

En este sentido, el rey de los pisos turísticos, Airbnb, Costa del Sol-Málaga y el Ayuntamiento de Málaga se han unido en un nuevo proyecto llamado ‘Vive, trabaja y conecta en Málaga’ con el objetivo de atraer a todos aquellos enamorados de la provincia que quieran vivir estancias duraderas en ella.

Así, han convocado un concurso que otorga el lujo de poder trabajar durante un mes en Málaga a través de un programa de networking a cuatro participantes que podrán considerarse unos afortunados por poder relacionarse con otros emprendedores y líderes de la comunidad empresarial durante su estancia.

¿Qué requisitos tienes que cumplir?

Hay cuatro perfiles de nómadas que pueden concursar. En primer lugar, familias partidarias de vivir en espacios abiertos y espaciosos en los cuales puedan disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Por otro lado, otro perfil es el del nómada tranquilo que ama la naturaleza y disfruta de la cultura local como parte de su ocio. El tercero de los perfiles es el ser urbanita al que le encantan las prisas de la ciudad y todo este entorno. Y, por último, el cuarto perfil es el del amante de las puestas de sol y del mar que verían su sueño cumplido trabajando en Málaga.

Otro de los perfiles claves es el residente potencial tanto nacional como internacional que tenga en mente mudarse a Málaga, ya que con esta propuesta pueden probar durante un mes la experiencia de vivir en la provincia previamente a la compra de una casa.

Para ganar la estancia los aspirantes tendrán que presentar su candidatura a través de un formulario (abierto hasta el 12 de septiembre) y elegir el tipo de anuncio que mejor encaja en su estilo de vida nómada y digital. El jurado, teniendo en cuenta las motivaciones personales y particulares de cada candidato elegirán a las candidaturas premiadas. Algunas de las preguntas son: ¿A quién les gustaría conocer o contactar dentro de los sectores cultural y de negocios en Málaga? o ¿Por qué trabajar en Málaga marcaría un antes y un después en sus carreras?

El teletrabajo, un éxito

Si resultas ser uno de los elegidos, ten por seguro que por Málaga te encontrarás a muchos más teletrabajadores como tú y es que, según el INE, durante 2020 Málaga fue la ciudad que más población ganó gracias al teletrabajo, 8.169 personas se empadronaron en la provincia.

Entre ellos, Christian Braune, un berlinés que se vino a Málaga con su esposa y sus tres hijos en 2006 y que trabaja desde casa para clientes de Hamburgo, Berlín y Múnich. Es programador. “El teletrabajo me da la libertad para organizar mi día. Ningún programador como yo tiene un horario de trabajo de 9.00 a 18.00 h”.

Antes de la llegada de la Covid-19, Christian visitaba a sus clientes en Alemania tres o cuatro veces al año. Ya no. Aparte de eso, nada ha cambiado, excepto que ya no es un caso aislado. Suele usar Slack o Zoom para comunicarse. "A veces los colegas ni siquiera se dan cuenta de que no estoy en Alemania, sino en Málaga. Lo notan cuando ven el sol brillante en el fondo", bromea.

Según Airbnb, las estancias de larga duración realizadas en el primer trimestre de 2021 supusieron el 30% de las reservas. De hecho, el 25% de los anfitriones en Málaga reconoció haber recibido al menos un huésped durante un mes completo el año pasado.

Desde la provincia, las reacciones a estos datos son muy positivas. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señala que "esta es la oportunidad perfecta para construir una comunidad de teletrabajadores que decida elegir Málaga para vivir y para trabajar". Por su parte, Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, hace hincapié en que la Costa del Sol es ideal para teletrabajar. "Pocos lugares reúnen en un mismo destino tantos atractivos (parajes naturales, enclaves privilegiados, un gran patrimonio, la hospitalidad y claro, su excelente gastronomía", dice.

