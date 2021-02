WorkBay: Málaga busca atraer teletrabajadores en plena pandemia para "sumar al talento local"

El anuncio de la inversión de Google en un centro de excelencia en ciberseguridad en Málaga llega casi a la par que la última campaña del Ayuntamiento. Málaga WorkBay, una iniciativa municipal que trata de captar teletrabajadores de todo el mundo. ¿Qué incentivos presenta la capital malagueña para los teletrabajadores?: “Fundamentalmente el encanto de la ciudad”, contesta el alcalde, Francisco de la Torre, sin dejar lugar a dudas.

Hay trabajadores argentinos, alemanes o de Países Bajos, pero también españoles interesados en encontrar en Málaga un lugar donde teletrabajar. “Málaga es una ciudad barata para vivir con una calidad de vida alta, no hay que ofrecer ningún incentivo económico”, presume De la Torre. Esta medida pretende atraer el talento externo que se sume al local.

WorkBay está desarrollando acciones de comunicación a través de redes sociales en Alemania. Esta campaña está funcionando, según fuentes municipales. Junto al público nórdico, son los dos mercados en los que preferentemente quieren captar teletrabajadores.

Arbeiten wo andere Urlaub machen? Geht im südspanischen Málaga wunderbar. Bei 320 Sonnentagen im Jahr lässt es sich hier auch im Winter gut leben und arbeiten. Wir helfen, Euer Home-Office nach Málaga zu verlegen. Bleibt dabei, wir halten Euch auf dem Laufenden! #MalagaWorkBay pic.twitter.com/APrcUoWc5B — malagaworkbay (@malagaworkbay) December 21, 2020

En una semana desde que se presentó el proyecto, Málaga WorkBay ha recibido más de 5.000 visitas y 250 consultas directas de trabajadores internacionales: quieren llegar a Málaga para teletrabajar. “Ahora el mercado de Reino Unido está más parado, pero hay mucho tráfico de Sudamérica y países europeos”, afirma Rosa Sánchez, concejal de Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, en conversación con Invertia.

Entre esas consultas hay peticiones de todo tipo, por eso en esta nueva iniciativa se incluyen soluciones de coworking, vivienda o apertura a la comunidad local para hacer deporte, acercarse al mundo de la cultura o a los negocios. De hecho, uno de los puntos inesperados de este proyecto es el de la promoción del negocio local: “Están contactando con nosotros todo tipo de empresas de servicios".

El proyecto, además, tiene en cuenta las necesidades que se despiertan al llegar a un nuevo destino: “Hay muchos trabajadores que vienen con sus familias para un periodo concreto de tiempo, y es muy cómodo que puedan llevar a sus hijos a colegios internacionales”, afirma la concejal de Captación de Inversiones. En la provincia de Málaga hay colegios británicos, franceses, suecos, finlandeses o alemanes, lo que facilita la movilidad internacional.

La nueva marca que ha presentado Málaga para atraer a personas que quieran trabajar desde la Costa del Sol está dentro de la estrategia de la ciudad. Hace 11 años que diversas entidades firmaron el convenio de Málaga Open 4 Business. Esta oficina de captación se encarga de buscar inversores y empresas que quieran trasladar su sede o parte de sus oficinas al sur de España.

Karl Robb es miembro del consejo de administración de EPAM, una empresa de servicios tecnológicos para banca. Este escocés lleva dos años viviendo en la provincia de Málaga y cuenta con un equipo de trabajadores que han decidido trabajar desde su oficina en la capital: "Entre trabajar en una ciudad de interior del norte de Europa o Málaga, está claro".

"No es por un asunto de dinero, es por calidad de vida. Es una ciudad que permite ir a esquiar a una hora o quedarte tomando el sol", afirma Robb en conversación con Invertia. "No hablo español porque no lo necesito", se ríe. Todos sus clientes son internacionales; trabaja desde Málaga para todo el mundo.

Según el empresario, el problema que se encuentra en Málaga es que no hay profesionales cualificados, mientras en Kiev se gradúan cada año 500 programadores. "El mercado en el que operamos tiene más oferta de puestos de trabajo que recursos a los que contratar" y por eso ofrecen la relocalización de los empleados a ciudades como Málaga.

Como EPAM, en 2017, son cada vez más las empresas que buscan destinos en los que sus empleados encuentren una mayor calidad de vida y puedan teletrabajar con las condiciones óptimas. "Para nosotros el anuncio del centro de ciberseguridad de Google es una excelente noticia", concluye Robb.