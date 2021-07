De Camilo al regreso de Ella Baila Sola: la agenda de conciertos en Málaga

Málaga ha apostado en su segundo verano de pandemia por la música en directo. Basta con echarle un vistazo a los más de cien conciertos programados entre julio y agosto en la provincia. El Starlite de Marbella, el Festival Terral, el Marenostrum Fuengirola y el Auditorio Municipal nutrirán fundamentalmente la agenda junto a espacios como la Cochera Cabaret, el Thyssen, el Museo de Málaga y el Louie Louie de Estepona.

Las actuaciones con aforo reducido y al aire libre estarán protagonizadas por artistas españoles. Entre las apuestas internacionales habrá grandes intérpretes como Tom Jones y Lionel Richie o fenómenos de la música urbana como Camilo. Este jueves 15 de julio estará cargado de conciertos: Camela en el Marenostrum Fuengirola; los extriunfitos Cepeda y Miriam Rodríguez en el Starlite; el guitarrista Daniel Casares en el Museo de Málaga; y el dúo formado por Alberto San Juan y Fernando Egozcue en la Cochera Cabaret.

La impecable voz de Ainhoa Arteta inundará el Terral este viernes en el Teatro Cervantes. Maluma pondrá a perrear ese mismo día al público del Starlite y Rafael Ruiz 'El Bomba', exconcursante de La Voz, presentará su nuevo disco en la Cochera Cabaret. El fin de semana tendrá un protagonista absoluto: Camilo (17 y 18 de julio, Starlite). El cantante colombiano tendrá una cita doble con el público marbellí.

El rock de Howlin' Ramblers en el Louie Louie de Estepona, Dani Márquez en Álora; Miguel Campello en el Auditorio Municipal; José Carra y Rita Payés en el Museo Thyssen; y la banda Mäbu Mabu en la Cochera Cabaret completarán la nómina este sábado. El broche al fin de semana lo pondrán el domingo dos intérpretes muy completos: Coque Malla en el Cortijo de Torres y el portugués Salvador Sobral en el Teatro Cervantes (Festival Terral).

La resaca del 19 de julio se combatirá con el reguetón de Nicky Jam (Starlite Marbella) y el rock de Pony Bravo, uno de los grupos más solventes de la escena en los últimos diez años, en el Museo de Málaga (Palacio de la Aduana). El 21 de julio también estará cargado de conciertos: Nil Rodgers con su proyecto Chic (Starlite Marbella); Dvicio (Starlite Marbella); Juan Magán (Starlite Marbella); David Bisbal (Auditorio Municipal); y Antílopez en el Museo de Málaga.

Aitana, la cara más visible de la generación OT 2017, actuará el 22 de julio en el Starlite. Soleá Morente interpretará ese mismo día las canciones de su último trabajo en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana. Omar Montes (23 de julio) agitará el Starlite y Miguel Ángel Vargas llevará sus marchas procesionales adaptadas a la guitarra al patio del antiguo hospital de San Julián.

Pastora Soler en el Auditorio Municipal y Maui de Utrera en el Museo Thyssen pondrán

la banda sonora el 24 de julio. Pablo López y su piano harán parada el 26 de julio en el Starlite. Lo harán también Lionel Richie y Ella Baila Sola en su esperado regreso(doble cita: el pasado 18 de junio y el próximo 27 de julio). Les seguirá el cantante puertoriqueño Ozuna (Starlite) y la internacional Orquesta Chekara (Castillo de Gibralfaro) el 29 de julio.

Los últimos conciertos del mes los darán Andrés Suárez e India Martínez en el Auditorio Municipal; y la M.O.D.A. y Sidecar en el Marenostrum Fuengirola el 30 de julio (30 y 31 de julio respectivamente). Junto a ellos, habrá un completo homenaje a Piazzolla en el Teatro Echegaray (30 de julio) y un directo de los ingleses Simple Minds en el Starlite el 31 de julio.

Agosto

La primera semana de agosto pasarán artistas y bandas tan dispares como los

aclamados Morat (Starlite, 2 de agosto); el cantante malagueño El Kanka (Marenostrum Fuengirola, 2 de julio); David Otero, Despistaos y Jaula de Grillos (Starlite, 3 de agosto); el electrolatino Juan Magán (Starlite, 4 de agosto); Rosario (Starlite, 4 de agosto); los catalanes Love of Lesbian (Marenostrum Fuengirola, 5 de agosto); Passenger (Starlite, 6 de agosto); Gordo Master, El Bola y Rastachai (la Trinchera, 7 de agosto); y Niña Pastori (Auditorio Municipal, 7 de agosto).

Flamenco y música urbana

El Starlite se pondrá flamenco con José Mercé y Estrella Morente el 9 de agosto. El festival marbellí reunirá esa misma semana a algunos de los artistas y bandas de pop y música urbana de moda: Taburete (Starlite, 10 de agosto); Nil Moliner, Pol Ganch y Dani Fernández (Starlite, 11 de agosto); y la sandunguera Nathy Peluso (Starlite, 12 de agosto). El guitarrista Tomatito (Starlite) y el imponente vozarrón de Mónica Naranjo (Marenostrum Fuengirola) se darán cita el 13 de agosto.

La cantante británica Bonnie Tyler presentar su último trabajo, The best is yet to come, el 14 de agosto en el Starlite. Ese día arrancará el Festival Caviar en el Marenostrum con algunos de los raperos de la escena nacional más importantes (Ayak y Prok, Rels B, Foyone), la trapera Ptazeta y Marc Seguí. La segunda jornada del Cavier, el 15 de agosto, contará con los raperos Natos y Waor, una empoderada Bad Gyal y el desaparecido Don Patricio.

La última quincena de agosto tiene guardadas citas tan especiales como el concierto de Tom Jones y los inmortales Hombres G (Starlite, 16 de agosto). El criticado Plácido Domingo actuará junto a Ainhoa Arteta en el Starlite (17 de agosto). David Bisbal repetirá concierto, esta vez en el festival marbellí (23 de agosto). Kutxi Romero (Marea) se presentará en solitario el 24 de agosto en el Marenostrum Fuengirola.

La cantautora Rozalén llevará sus canciones al Starlite el 26 de agosto, al igual que el violinista Ara Malikian el 27 (El Barrio actuará ese mismo día en el Auditorio Municipal). Siempre Así pondrán el broche en el Starlite a dos meses musicales muy intensos en Málaga.

