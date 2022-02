Los 10 influencers que no puedes dejar de seguir en Instagram si quieres tener un cuerpo escultural

La vida saludable está compuesta por dos factores clave. Uno es la dieta, que siempre debe ser equilibrada y debe estar enfocada a tu objetivo, y el otro es el ejercicio diario. A veces da pereza, pero el entrenamiento es fundamental en tu día a día y cada vez en el de más gente. Por ello, en las redes proliferan cada vez más entrenadores personales.

Son muchos los que utilizan el altavoz que le regalan las redes para ampliar su público y dar a conocer los mejores ejercicios para estar en forma. Las cuentas son innumerables y, generalmente, están enfocadas a aquellos deportes que más te interesan.

Sin embargo, puedes probar a hacer nuevos deportes o estar al día en todo lo relacionado con el fitness. Hay tanta variedad de entrenadores que podrías probar uno nuevo cada día, aunque te recomendamos que no lo hagas. Recuerda que el ejercicio físico se nota en tu vida diaria un poco más a largo plazo, y no sólo en 24 horas. Por ello, lo mejor es que vayas siguiendo las rutinas que realizan estos entrenadores.

Recomendamos, eso sí, que sigas a las cuentas de aquellas personas que son licenciados o graduados en estudios deportivos. Ellos te darán los mejores consejos para no lesionarte haciendo ejercicio y, seguramente, te ejemplificarán las rutinas para distintos niveles de preparación física.

En EL ESPAÑOL te traemos los mejores entrenadores personales para mantenerte en forma en casa. Puedes hacer una rutina, dos o ir combinándolas. Si no te convencen los usuarios que te vamos a dar a continuación, recuerda que no hay problema. Al final, Instagram acabará por enseñarte anuncios relacionados con el deporte y ahí encontrarás a tu favorito.

1.- Sergio Peinado (@sergiopeinadotrainer)

El líder de los fuertacos tiene un perfil muy interesante. A través de sus redes sociales va compartiendo consejos sobre cómo entrenar los diferentes grupos musculares para distintos niveles y para personas con o sin material deportivo. Aquí el que no se pone 'Fuertaco' es porque no quiere. Su método FuertaFit y el gimnasio online FuertaFit+ le hacen ser uno de los influencers más reputados en Instagram. Además, puedes encontrarlo en Youtube. No dejes de seguirlo. Peinado es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

2.-Estefanía Gutiérrez (@estefaniag24)

Estefanía Gutiérrez es entrenadora personal y tiene más de 166.00 seguidores es otra de las cuentas con una gran reputación en internet. Ha creado Speck Crossfit y su método de entrenamiento es seguido por muchos. Además, es embajadora de HSN y hace rutinas de fuerza para embarazadas.

3.- Patry Jordán (@gymvirtual_com)

Has leído el nombre y se te ha venido a la mente el confinamiento domiciliario vivido en España en marzo de 2020. Sí, ahí se viralizó por completo esta cuenta de fitness a través de la que fortalecer cada músculo de nuestro cuerpo. Lo cierto es que ha hecho sufrir a muchos españoles con sus entrenamientos, pero también hizo más amena la cuarentena en muchas casas. España está en deuda con Patry Jordán.

4.-David Marchante (@powerexplosive)

Este entrenador personal es tiene todo un negocio alrededor de él mismo. Está fuerte como el vinagre y siempre trata de motivar, ayudar y resolver todas las dudas a todos los usuarios. Como te decíamos al principio, David Marchante es uno de los que centra el entrenamiento en la hipertrofia (ganancia de músculo).

5.- Aitor Ojeda (@thehealthdealer)

Aitor Ojeda tiene casi 60.000 seguidores. Este entrenador online te ayuda a conseguir la pérdida de grasa que quieres gracias al ejercicio y la alimentación. Su comunidad es la 21/90, que es el reto que mantiene actualmente para la pérdida de grasa.

6.- José Expósito (@expositoxt29)

29 ejercicios, 29 minutos, 29 días. Ese es el reto que propone José Expósito para ponerse en forma. De hecho, ha creado el método xt29, basado en esta metodología y también tiene un libro con este nombre.

7.- Alessandra Pinheiro (@alessandrapinheiroifbbpro)

Alessandra Pinheiro es nutriconista y educadora física. Ofrece dietas más entrenamientos y, aunque sus publicaciones son en portugués, se entienden a la perfección. Si quieres entrenamientos duros, esta es tu cuenta.

8.- Paula Butragueño (@Pau_inspirafit)

Running, yoga, meditación y fitness. Cada vez son más las personas que se reúnen alrededor de la cuenta de Butragueño para ver el contenido que comparte. No establece rutinas, pero sí comparte su estilo de vida saludable. Todo el que quiera seguir un estilo de vida saludable como ella, debe seguirla.

9.- Nieves Bolós (@Niieves_fit)

Nieves Bolós promueve el equilibrio entre salud física y mental en todos sus entrenamientos. No en vano, Bolós es entrenadora personal y psicóloga. A través de sus trabajos como modelo se acercó al mundo de la salud deportiva. En su perfil puedes encontrar todo tipo de rutinas para hacer en casa.

10.- Rubén García (@rvbengarcia)

Es el autor del libro 'El gym y el ñam', en el que comparte su propia experiencia personal hasta alcanzar un punto medio entre la dieta saludable y el ejercicio físico. Fue otro de los influencer que se dio a conocer con el confinamiento domiciliario, cuando pegó el 'boom' su cuenta de Instagram, en la que ahora cuenta con 350.000 seguidores.

