Rodrigo Martínez, el míster RNB Zamora que promocionará los pueblos de la provincia durante el concurso

Por total sorpresa. Sin él presentarse a nada, Rodrigo Martínez se ha convertido en míster Zamora 2022. Este joven de 32 años, natural de Villalpando y técnico de emergencias sanitarias fue captado por los organizadores del concurso a guapo de España, a través de Instagram; y desde el primer día, su meta, aparte de intentar ganar el certamen, es dar a conocer la provincia de Zamora. Embajador de su tierra, así quiere llegar Rodrigo a la gala de Míster RNB España, que tendrá lugar en otoño de 2022 en Nerja (Málaga).

Pregunta.- ¿Qué te lleva a presentarte a Míster RNB España 2022?

Respuesta.- Es curioso porque fue RNB quienes me contactaron, yo no me inscribí a nada. La organización fue mirando perfiles de Instagram de chicos de Zamora y decidieron ponerse en contacto conmigo.

P.- ¿Contento con la sorpresa?

R.- Me pareció genial. Me lo he tomado como una meta para cuidarme y dar buena imagen a la provincia de Zamora.

P.- Eres técnico de emergencias sanitarias, ¿habías tenido contacto anterior con el mundo de la belleza y la moda?

R.- Sí. Estuve dos años trabajando con la agencia Tamayo de Valladolid, una empresa especializada en desfiles. Ahora con esta oportunidad he recuperado la ilusión y me alegra que este concurso, que tiene cada día más fuerza en el mundo de la moda, contactara conmigo.

P.- ¿Dejarías tu trabajo en sanidad por la moda?

R.- De momento, me gustaría combinar ambas cosas. Ser técnico de emergencias me da estabilidad y, aunque ya me habían contactado fotógrafos para alguna sesión, no da para vivir de ello. No lo descarto, pero sé que es un mundo muy complicado.

P.- ¿Qué esperas conseguir en este concurso?

R.- Espero dar lo mejor de mí mismo. Tengo todo el año para prepararme, pero sobre todo quiero utilizar esta oportunidad para dar promoción a los pueblos de Zamora. La provincia tiene cosas muy bonitas y quiero darla a conocer. Si llegara a ser míster RNB España querría poder transmitir los valores de la ciudad y que la gente descubra los pueblos. Yo he vivido en varios de ellos por mi trabajo y me encantan.

P.- ¿Cómo te planteas esta promoción a la provincia?

R.- Mi idea es hacer una sección en mi Instagram. Aún tengo que perfilarlo, pero había pensado hacer reels (vídeos cortos de 15 a 30 segundos) donde muestre los diferentes territorios de la provincia. Se me ha ocurrido hablar también, por ejemplo, del tema del lobo, que en Zamora es muy importante. Quiero aprovechar la publicidad que me da el concurso para devolverlo en forma de promoción a Zamora. Es algo que yo ya hacía de forma personal con Diego Duende (hostelero y DJ), como por ejemplo, la promoción que hicimos de Manganeses de la Lampreana, donde simulamos que estaba paseando por allí Will Smith con efectos de ordenador. Me gusta mucho la edición de vídeo y fotografía, y he utilizado eso para hacer vídeos de humor que publiciten la provincia.

Rodrigo Martínez, en la calle Balborraz de Zamora capital

P.- Eres de Villalpando, un pequeño pueblo de la zamorana Tierra de Campos, ¿cómo se han tomado en el pueblo la noticia?

R.- La verdad es que genial. El impacto mediático ha sido increíble. Desde que se supo de mi nombramiento, me paran por la calle para felicitarme tanto en mi pueblo como en de alrededor. No puedo tener mayor felicidad. También he sentido mucho apoyo en las redes sociales. He pasado de ser una persona anónima a que me cueste sacar tiempo para contestar a todo el mundo. Por eso quiero hacer esa promoción a la provincia, porque me parece justo devolver el reconocimiento.

P.- ¿Te gustaría que las instituciones de Zamora te apoyaran, como la Diputación, el Ayuntamiento de Zamora o incluso el de Villalpando?

R.- Sin duda. Eso sería genial porque son instituciones con mucho peso y me ayudaría a llegar a más gente. Me tengo que organizar para contactar con ellos porque aún no he podido. Los propios realizadores de RNB nos aconsejan sobre el impacto que esto tiene y hay muchísima gente pendiente de este evento, porque hay un representante por provincia. Además, tiene proyección internacional, porque ganar Míster RNB, te da acceso a concursos por todo el mundo.

P.- La lucha por la corona del míster RNB España es dura, Zamora nunca ha ganado la competición de belleza ni otras similares, ¿crees que tienes opciones?

R.- Yo creo que sí, aunque nunca se sabe. Me estoy preparando mucho porque nos hacen varias pruebas, no es solo modelar bien, ser guapo y ya.

P.- ¿Qué clase de pruebas?

R.- Nos hacen pruebas físicas, una de deportes extremos, otra de cultura general, la prueba multimedia para conseguir Me gusta durante una semana en nuestras redes sociales, otra de talentos, una por mejor cuerpo, luego las de modelaje y una benéfica, que es la que más ilusión me hace.

P.- ¿En qué consiste esa prueba benéfica?

R.- Se trata de organizar por tu cuenta un evento benéfico para apoyar a alguna causa solidaria y recaudar el máximo dinero posible. Me encanta la idea. Mi madre se ha dedicado a hacer teatro benéfico en varias ocasiones y lo llevo en la sangre. Espero que la gente colabore porque en estos tiempos parece que las personas dudan de si los beneficios llegan a la causa solidaria para la que dan sus donaciones y quiero que sea todo muy transparente.

P.- ¿Y qué talento vas a presentar en el concurso?

R.- Pues se me da muy bien hacer voces. En los vídeos que he hecho con Diego Duende siempre me he encargado de hacer yo las voces. Sé imitar a Rambo, Terminator o el rey Juan Carlos I. Creo que la cosa va a ir por ahí.

