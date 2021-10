La encendida crítica del periodista Roberto Gómez a Ibai Llanos que se le ha vuelto en contra

El día que Ibai Llanos consiguió en exclusiva las declaraciones de Leo Messi después de su presentación en el PSG, parte del periodismo deportivo puso al streamer en el centro de la diana y juraron emplear todos sus esfuerzos en desacreditarlo. El vasco, lejos de buscar enfrentamientos, tendió la mano a los profesionales y incluso invitó a uno de sus críticos, Juanma Castaño, que acabó quedando retratado en Twitch.

Ahora, semanas después de aquel encontronazo entre los viejos y los nuevos métodos de la información deportiva, Ibai Llanos ha sido de nuevo el involuntario protagonista de la polémica gracias al colaborador de El Transistor de Onda Cero y de Radio Marca, el periodista Roberto Gómez. Este ha sido uno de los invitados del congreso Comunicación deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI que organizó la Diputación de Badajoz y su intervención no ha podido ser más polémica.

Lejos de tender la mano a las personas que, como reza el título del evento, están liderando los nuevos retos de la comunicación deportiva, Gómez aprovechó parte de su tiempo en la tribuna para cargar contra el streamer: "Tenéis que estar en la calle. Es alucinante. Tenéis que tener vuestra personalidad. No puede ser que haya una juventud que tenga un pensamiento único sobre el periodismo. ¡No puede ser!", empezó diciendo.

"No sé quién es Ibai"

Subiendo el tono de voz ante el micrófono, como si estuviese realmente indignado con el tema, siguió reconociendo que "yo alucino con lo de Ibai. ¡No sé quién es Ibai! ¡No he visto en mi vida a Ibai! Y en este congreso es la palabra más pronunciada. Pero, ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿esto quién lo entiende? ¡Es alucinante! Ibai para acá, Ibai para allá... ¡Y es que no sé quién es! Le veo por la calle y no lo sé", concluyó Gómez en un fragmento que llegó a Twitter para hacerse viral al instante:

En un contexto como Twitter, en el que Ibai se mueve como pez en el agua y el número de sus detractores es mínimo, se cumplió con lo esperado: miles de tuiteros mofándose de Gómez para defender a Llanos y su modo de comunicar, destacando que para muchos de ellos el desconocido es, precisamente, el periodista de Marca.

Pero quien es Roberto Gómez? pic.twitter.com/asPB4MY4YW — juanitabanana (@oostituu) October 15, 2021

Al periodismo deportivo habría que darle la vuelta como si fuera un calcetín, empezando por señores como este que aquí sale. — Adolfo Penedo Fernández (@adolfo_atm) October 14, 2021

El problema no es que Roberto Gómez (un tipo excepcional, un reportero histórico) diga eso. El problema es que un Congreso de Comunicación Deportiva ante los “nuevos retos del S.XXI” invite a Roberto en vez de a Ibai. No tienen ni puta idea de lo que pasa. Ni ganas de aprender. https://t.co/gJs7JqbgSS — 🎙 Ruben Martin (@rubenmartinweb) October 15, 2021

Creo que debajo pone: Comunicación Deportiva ante los Nuevos Retos. Al habla Roberto Gómez y dice que no sabe quién es Ibai. El chiste se cuenta solo. https://t.co/0PdGscu1FD — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) October 14, 2021

El fenómeno Ibai pasa cuando te pasas años y años inventando noticias, vendiendo noticias antes de tiempo para ver quien da la exclusiva antes, cuando pasas sin piedad por encima de deportistas…pues tenía q llegar este momento… #masibaisymenosperioditas — Juanjo (@khirtan) October 14, 2021

Llevar a Roberto Goméz al 'Congreso de comunicación deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI' ya me parece paradójico, pero que vaya y encima se vanaglorie de no conocer a Ibai Llanos es la guinda del despropósito. https://t.co/KjKkBl1Z1h — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 14, 2021

Hombre, que le extrañe que en un "Congreso de comunicación deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI" se hable de Ibai es... bueno que quizás Roberto no se ha preparado bien el congreso, aunque quizás al fragmento le falta contexto — Saúl González (@SaulGonzalez_4) October 14, 2021

Roberto Gómez es todo lo que define a la edad de oro del periodismo deportivo español; cuñao, mezquino, pelota, hortera, ignorante, gañán, casposo.. — Murdock (@RicharMurdock) October 15, 2021

El tipo de “Navas jugará en Inglaterra pero entrenará en Sevilla”, el de decir nombres de restaurantes para comer gratis, el de no saberse ni los jugadores del equipo del que habla… rabiando porque ya nadie le baila el agua y sí a quien se lo curra. La verdad, lo disfruto. — A. de Mora (@antoninomora) October 14, 2021

Ninguno de los protagonistas, por el momento, ha querido pronunciarse sobre la polémica, pero no nos extrañaría que Ibai, tras la resaca del Mundial de Globos, invitase a Roberto a charlar con él en su canal de Twitch.

