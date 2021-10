Lluvia de zascas a Gabriel Rufián por su chiste sobre el descubrimiento de América

🇦🇷 Me voy a los 18 meses

🇧🇴 Me voy a los 18 meses

🇨🇱 Me voy a los 18 meses

🇨🇴 Me voy a los 18 meses

🇨🇷 Me voy a los 18 meses

🇨🇺 Me voy a los 18 meses

🇪🇨 Me voy a los 18 meses

🇸🇻 Me voy a los 18 meses

🇬🇹 Me voy a los 18 meses

🇭🇳 Me voy a los 18 meses

🇪🇸 Año 2047 pic.twitter.com/noW1h0Au9W