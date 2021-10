El chiste de Rufián sobre la selección española que cabrea hasta a los 'indepes'

La Selección Española de Fútbol disputaba este domingo la final de la Liga de las Naciones contra Francia, un partido que pasará a la posteridad por el polémico fuera de juego de Lylian Mbappé que no verificó el VAR y que dio la ventaja en el marcador a los galos. Sumado a un primer gol de Karim Benzema, el tanto de Mikel Oyarzabal para la Roja no fue suficiente y el 1-2 final no ha parecido justo a la mayor parte de seguidores españoles.

Las reacciones tras la jugada se trasladaron a las redes sociales, que se llenaron de mensajes muy críticos con el arbitraje y también de todo tipo de memes para relativizar la derrota de la selección. Uno de los chascarrillos más amplificados de la red social lo ha escrito el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha cabreado a los aficionados españoles y también al independentismo catalán.

Rufián ha conseguido el más difícil todavía al citar al juez Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, y al otro juez protagonista de la jornada: el de línea. Así, el diputado empleó el formato que se usa para ofrecer las últimas horas periodísticas para aseverar que se había emitido una euroorden de detención para "el linier del España-Francia":

🔴🔴🔴 ÚLTIMA HORA | Llarena emite una euroorden de detención para el linier del España-Francia. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 10, 2021

Rufián consiguió miles de reacciones a su tuit, pero quizás las réplicas no han sido las esperadas. Su mensaje ha provocado la indignación de los tuiteros contrarios a Puigdemont por considerar que está ridiculizando al juez Llarena y sus, por ahora, euroórdenes fallidas para traerse al expresident de vuelta. Por otro lado, los independentistas también le han leído la cartilla por creer que está banalizando la situación de los políticos huidos, para ellos exiliados. Además, los futboleros tampoco estaban para mucha broma, así que los frentes que se han ido abriendo fueron muy numerosos:

Hay tontos y luego está este paleto que no sabe de nada la detención debería ser para ti https://t.co/GmRAqwDbOj — Ismael Meneses Meneses (@IsmaelMenesesM1) October 11, 2021

Para eso te pagamos 120.000 euros al año ? Que triste… que te sobre tiempo para esto cobrando lo que cobras 🐍 — graciela (@gracielaort77) October 10, 2021

Cuando eres tonto y en tu casa lo saben... https://t.co/F3xJcTN4cM — Mon (@Mon_Stark) October 11, 2021

En 18 meses la emite, Gabriel, tú tranquilo. https://t.co/OHHS9qYOyD — Alberto 🦇 (@AlbertoVCF14) October 11, 2021

Rufiiiii ..... ¿tú viendo el partido entre las potencias opresoras???? — Nacho Raro (@Bicho__Raro) October 10, 2021

Para esto le pagamos el sueldo a este puto impresentable ???? https://t.co/TwIMf7IIoB — Aurora (@Auro71) October 10, 2021

Y tarda en llegar 18 meses, ni uno más… — Juan Carlos Isla (@JuanCar69111487) October 10, 2021

No se puede ser más pueril.

Un político "serio" eh, ojo! https://t.co/P1OZowu3DD — JuanDM (@Bodeleg) October 10, 2021

Estaras contento de que ESPAÑA haya perdido verdad Rufi??? — Ladamazul (@Ladamazul1) October 10, 2021

No se me ocurre un político que represente mejor a sus votantes 🤡 https://t.co/J0XHc7aV03 — Tobías Finge (@TobiasFinge) October 10, 2021

ÚLTIMA HORA

Enésima intento de Gabriel Rufián de hacerse el gracioso. — Pello Mazas 🔺🇪🇦 (@PelloMazas) October 11, 2021

Es necesita ser molt imbecil per fer un tuit que saps que no agradarà a ningú. O potser un excés de xuleria de tant passejar per Madriz. — Alex-i-jo (@RafapaNamaste) October 10, 2021

Rufián, que suele retuitear a sus fans, esta vez no lo ha hecho aunque sí le ha dado un me gusta a uno de ellos que decía "este tío es tonto, por si todavía no os habíais enterado".

Sigue los temas que te interesan