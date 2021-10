El 'zasca' de Ibai Llanos a los padres de los jóvenes 'enganchados' a la tecnología

Ibai Llanos es, con diferencia, el streamer más sensato del panorama youtuber de nuestro país. El joven vasco, popular también fuera de Twitch y otras redes sociales por su incursión en el mundo futbolístico, ha vuelto a dar un par de lecciones que conviene tener en cuenta. La primera de ellas ha tenido que ver con la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram que ha afectado a todo el mundo y ha propiciado una lluvia de críticas hacia los más jóvenes y su adición a la tecnología.

En este contexto, cuando Twitter se alzaba como la única plataforma en la que bromear sobre las bondades de un pasado en el que no estábamos tan conectados, Ibai ha querido romper una lanza a favor de los chavales y pronunciar una de sus famosas reflexiones virales, entre la filosofía y el humor. En esta ocasión los destinatarios han sido los padres y madres que no acaban de entender qué les dan las redes a sus hijos.

Así, durante uno de sus directos en la plataforma de streaming de Amazon, se dirigió a "todos los padres y madres que dicen: 'Yo en tu época no utilizaba nada y éramos felices'. No te jode, porque no lo tenías", añadiendo que "'no, es que jugábamos con una pelota y una peonza...' ¡No te queda otra! ¿Qué cojones va a hacer en 1970? Pues con una pelota y una peonza":

Sus palabras se viralizaron rápidamente cosechando una gran ovación del público más joven, el mismo al que se dirigió al día siguiente para lanzar un más que necesario mensaje. Con la filtración reciente de las cifras de ganancias de los streamers en Twitch, Ibai Llanos creyó necesario aclarar varios aspectos a los chavales que vean su oficio como una oportunidad para hacerse ricos, procurando animarlos a apostar por la cultura del esfuerzo y el sacrificio cumpliendo con sus estudios.

Ha advertido que "no es real" el mundo en el que viven y que lo más importante es tener una formación y dejar Twitch para los momentos de ocio y tiempo libre, solo tomándolo como opción laboral si se demuestra que pueden vivir de ello. "No os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros porque eso no es real. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'me tenía que haber dedicado a streamer'. No hagáis eso", ha aconsejado.

"Lo importante es lo que quieras hacer con tu vida, con tu trabajo, tus estudios... Tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir, eso es lo más importante". Ha añadido además Llanos que "si después tienes aficiones como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Lo que hay que hacer es estudiar o trabajar por las mañanas o las tardes y en mi tiempo libre stremear y sigo con mi vida y veo cómo me va":

Ibai decidió hablar factores un día más pic.twitter.com/2NOhGvw1dD — IbaiLand Out Of Context (@IbaiLand_OOC) October 6, 2021

Ibai ha continuado diciendo que "este trabajo no es real, esta mansión en la que vivimos no es real, el dinero no es real para nada" y observando que su caso es complicado de repetir: "AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más". "Disculpadme si me pongo en el ejemplo, pero es que estos casos son uno entre miles de millones. Si Twitch ya es tu trabajo, porque ya empiezas a tener una remuneración suficiente como para pagar el alquiler y pagarle a tu hijo los pañales, a lo mejor te puedes plantear hacer algo". Sus palabras han sido muy bien recibidas por Twitter, sobre todo por parte de los adultos, donde su nombre ha sido de nuevo tendencia.

