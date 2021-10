Gran ovación en las redes a Vicente Vallés tras su último 'palo' al Gobierno

Una de las situaciones más recurrentes en Twitter España es ver en la lista de tendencias el nombre del periodista Vicente Vallés después de haberse despachado a gusto contra el Gobierno desde su tribuna en Antena 3 Noticias 2 el día anterior. Este jueves ha vuelto a ser trending topic tras el último hachazo que le ha pegado al gabinete de Pedro Sánchez, en esta ocasión por el bono de 400 euros que ha anunciado el presidente para que los jóvenes consuman cultura.

Desde Eslovenia, Sánchez avanzaba la creación de un bono joven cultural que se materializará si se aprueban los próximos Presupuestos Generales del Estado. La medida pasa por otorgar un total de 400 euros a los jóvenes que cumplan 18 años para que puedan invertir en libros o en entradas para conciertos, teatro o cine, entre otras propuestas culturales. La idea busca ser un revulsivo para las industrias culturales que todavía se resienten de la Covid.

"Como hacen en Francia o en Italia, el objetivo de esta medida es seguir protegiendo a los jóvenes, darles más ayuda, precisamente para la emancipación y también para que entre todos echemos una mano a una industria tan importante como es la cultural en nuestro país", ha explicado Sánchez en un corte que Vallés incluyó en su informativo. El periodista, auténtico azote de La Moncloa, puso sus ojos en un detalle que no ha pasado desapercibido para él.

"La edad de votar"

Vallés ha valorado que "solo se podrán beneficiar aquellos jóvenes que cumplan 18 años, justo la edad de votar", ha añadido que la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió protagonismo de Unidas Podemos en la puesta en marcha de la medida. El de Antena 3 ha zanjado más tarde diciendo que lo que no ha explicado ni Sánchez ni la ministra "es por qué este bono cultural de 400 euros es solo para los que cumplan 18 años y no para los que tienen 17, 19 o 20. Para lo que no hay nuevas medidas es para hacer frente al precio de la luz, que sigue desbocado":

Vicente Vallés acaba de desvelar cómo Pedro Sánchez quiere comprar votos dando 400 euros a los que cumplan justamente 18 años.

La reacciones suscitadas por las palabras de Vicente Vallés suelen ser muy amplificadas y esta vez no iba a ser diferente. Miles de comentarios han avalado su tesis sobre esta presunta "compra de votos" del Gobierno con los jóvenes por 400 euros:

No seríamos justos, no obstante, si no apuntásemos que José Manuel Soto, incluso antes del informativo de Vallés, ya había dedicado varios tuits a denunciar esto mismo:

Para criticar esta inyección económica en la cultura, Soto debe de estar muy seguro de que ningún joven invertirá su bono en comprar discos suyos.

