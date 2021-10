La sorprendente respuesta de Pablo Iglesias al último piropo sobre su pelo

Que Pablo Iglesias es un hombre que no deja a nadie indiferente, para bien o para mal, es algo que ya sabíamos. Su participación cada lunes en El Ágora del programa Hora 25 de Cadena SER, un espacio que comparte con los exministros Carmen Calvo y José Manuel García-Margayo, tiene siempre eco en las redes sociales y esta semana no iba a ser menos, aunque quizás por un detalle que nada tiene que ver con los temas de actualidad.

Si por un lado se hizo viral la reacción de Iglesias a la entrevista que Iván Redondo le concedió a Jordi Évole el pasado domingo, de la que el exasesor de Pedro Sánchez salió muy mal parado a ojos de la opinión pública, poco después otro momento estaría llamado a ser carne de Twitter. Trataban las últimas informaciones sobre los bautizados como Papeles de Pandora, un minucioso trabajo periodístico internacional para desenmascar tramas de paraísos fiscales.

El conductor del programa, Aimar Bretos, interrumpía a los tertulianos para dar la última hora sobre el asunto, la aparición del nombre del escritor Mario Vargas Llosa, del que se afirma que es propietario de una de esas sociedades offshore. Iglesias se sonreía, sin mostrarse para nada sorprendido por le revelación, al tiempo que recordaba las palabras del premio nobel de Literatura: "Hay que votar bien".

📽 Pablo Iglesias, sobre la sociedad 'offshore' de Vargas Llosa: "Hay que votar bien"https://t.co/5C88qbWFNA pic.twitter.com/wwbfL7Vhz3 — Hora 25 (@hora25) October 4, 2021

El fragmento del programa de la SER no tardó en popularizarse en las redes y acaparar todo tipo de reacciones, siendo la más llamativa la de Samuel, un tuitero con más de 8.300 seguidores que se mostraba encantado con el nuevo look del exlíder de Podemos y escribía que "yo de verdad que lo siento pero si digo lo que pienso sobre Pablo Iglesias con el pelo corto me voy a la horny jail otra vez":

Yo de vd que lo siento pero si digo lo que pienso sobre pablo iglesias con el pelo corto me voy a la horny jail otra vez https://t.co/LS1QfwvAQZ — samu 🌻 (@hearsamuroar) October 4, 2021

Eso de la horny jail o jaula o cárcel caliente o cachonda, es el rincón de internet —ficticio, por supuesto— al que te mandan el resto de usuarios cuando escribes algún comentario un poco subido de tono. Lo que el joven no se esperaba es que su crush fuese a contestar, pero si Iglesias ya usaba las redes a destajo cuando era vicepresidente qué no hará ahora. Así, sin cortarse un pelo, ha respondido con este elocuente gif:

Samuel se había pasado Twitter, todos sus seguidores lo han ovacionado, pero él no se lo ha terminado de creer y reaccionaba así:

Que me ha respondido?????? Y yo ahora dónde me escondo????? — samu 🌻 (@hearsamuroar) October 4, 2021

El corte de pelo de Iglesias fue una auténtica revolución en el país. Apareció sin su famosa coleta el 12 de mayo en La Vanguardia, su primera aparición pública después de dejar la política tras perder las elecciones a la Comunidad de Madrid.

