El aplaudido discurso anti-Brexit de Arguiñano cortando un calabacín: "¡Gibraltar español!"

Si hay algo que caracteriza al cocinero Karlos Arguiñano, además de su larga trayectoria delante de las cámaras, es su humor sin filtros. Cuando uno ve alguno de sus programas tiene la sensación de que a los fogones está un amigo suyo hablándole de tú a tú y diciendo lo que se le pasa por la cabeza, sin esforzarse por ser demasiado políticamente correcto aunque a veces eso le pase factura.

La última de sus opiniones que se ha hecho viral ha provocado una ovación casi unánime en las redes sociales. Se produjo mientras cortaba un calabacín para rehogarlo en la sartén y empezó a hablar de los ingleses y los problemas derivados de su salida de Europa. Con su particular forma de opinar, el chef empezó recordando que están "sin camioneros para repartir gasolina ni nada de nada", valorando que "estos del Brexit ese famoso en vaya lío se han metido, ¿eh? Es fácil echar a los trabajadores, sí".

Continuó diciendo Arguiñano que "les echas a los trabajadores y ¿quién hace el trabajo? Ahí se ha notado que el trabajador es indispensable en la sociedad" y después cargó contra el primer ministro británico, Boris Johnson, al que definió como "el inglés ese, el presidente ese que tienen de melenita rubia" antes de zanjar: "Ese lo que tiene bueno es el peluquero".

"Gibraltar español"

Arguiñano, lejos de dar un paso atrás antes de meterse en jardines, continúa su discurso asegurando que "tienen lo suyo los ingleses" y precisando que "no digo todos, pero esos del Brexit... Una sensación me dio... como de raza superior. Pues no. No hay nadie que sea de una raza superior. Nadie en el mundo. Hay más altos, más rubios, más fuertes, más pobres, más ricos... Pero raza superior no es nadie. Si alguien no lo sabía ya se lo he dicho yo. Hay algunos que se creen que son raza superior. ¡Pues yo digo que Gibraltar español!", concluyó:

Las palabras de Arguiñano no han caído en saco roto y Twitter las ha catapultado a la fama

Que tiemble Boris Johnson, que seguramente no sea la última vez que Arguiñano se dirija a él desde sus fogones.

