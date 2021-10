El comentario machista en 'First dates' que incendia internet: "Si es creyente, deberá cambiar"

El programa First Dates que emite Cuatro es toda una factoría de virales. No hay mes que alguno de los participantes en el espacio de citas no dejen titulares para la posteridad con más o menos acierto. El caso que nos ocupa pertenece al segundo grupo, puesto que se trata de unas desafortunadas declaraciones machistas que algunos incluso consideran que no deberían de haberse emitido en la televisión.

Ocurrió este pasado martes en horario de prime time, el habitual del programa, durante el transcurso de la cena romántica que estaba teniendo un chico y una chica de religión islámica. Ambos habían estado hablando de cuestiones religiosas y él, como queriéndola poner a prueba, le insistía preguntándole si creía en Alá y "¿cómo de fuerte es tu creencia?", interrogándole sobre si "¿puede venir alguien mañana que te diga que hay otra cosa que no sea Alá y te pueda cambiar?".

Además de este tercer grado al que ha sometido a la chica, que contesta como puede a este tipo de preguntas inquisidoras, el chico aparece más tarde en solitario dirigiéndose a la cámara para hablar del atuendo de su cita. Es en este punto cuando han saltado todas las alarmas, puesto que desliza que ella "debería cambiar cuando tenga novio para no llamar la atención", una consideración del todo machista e irrespetuosa:

"Eso debería cambiar cuando tenga novio para no llamar la atención" pic.twitter.com/hzGeeLW5mz — NIPORWIFI © (@niporwifi) September 28, 2021

"Ha venido muy guapa con su vestido, es normal ya que viene a una cita a conocer a una persona", decía el joven antes de pronunciar la frase que lo ha sentenciado a ojos de la audiencia y concluir con que "al ser practicante, como ella dice, creyente en el Islam, debería cambiar". La reacción de los tuiteros ha sido contundente al respecto:

Pues nada, normalicemos en televisión este tipo de manifestaciones aberrantes. — Presión Bariátrica (@PresionBariatr1) September 28, 2021

Chaval me entero que le dices eso a mi hija/hermana etc y te revoleo HDLGP — Capitán Barbarroja 🔻۞ ✊🏻 (@RauleBarbarroja) September 28, 2021

Como lo dice un marroquí, pues se normaliza y jijí jajá, pero si lo llega a decir un chaval con pulserita de España, ese video habría llegado al debate en el Congreso y tendría un especial en LaSecta, en TeleCirco, etc... Y extrema derecha por aquí, extrema derecha por allá... — El Demonio PinchaPapas (@potatodevildj) September 29, 2021

Flipante que normalicen esto en televisión.



Hola @IreneMontero:

Va a convocar alguna rueda de prensa o manifestación para denunciar estas manifestaciones asquerosamente machistas? O como no es blanco y católico lo va a dejar pasar de largo? — Mercedes Romón (@mromvi) September 28, 2021

Qué tal si cambia él, que vive en el siglo XXI en un país en el que Nuestra Carta Magna establece la #IgualdadDeGénero. — Soledad SCid (@solscid) September 29, 2021

Lo que viene a ser un moro de toda la vida. No lo vamos a descubrir ahora. Demasiado comedido ha estado el chico — 365JANE (@365janeswf) September 28, 2021

Si esas declaraciones las hubiera hecho un católico en vez de un creyente de Alá, ya habrían salido Irene, Errejón, Echenique y toda la banda a alertar contra el machismo y la violencia contra las mujeres... — María Olivares ☀️ (@MariaOlivaresNu) September 28, 2021

Esto jamás debería emitirse ni permitirse. — The Pesetor (@ThePesetor) September 28, 2021

No me parece mal que lo hayan emitido, porque de esa manera se conciencia del machismo que por desgracia sigue siendo una realidad , da igual seas de occidente de oriente o cualquier otro sitio . Que se visualice y se hable de esto ayudará a que más gente rechace el machismo — Lorena Borja (@lourenborja) September 29, 2021

Y estos son los "europeizados"... — Terry Butcher 🔻🐍 (@drugosband) September 29, 2021

Han sido muchos los que han cuestionado la idoneidad de haber emitido las declaraciones en televisión.

