El tirón de orejas al PP de una ponente feminista que invitaron a su propia convención

El Partido Popular celebraba este miércoles una mesa, a la que han llamado Feminismo Liberal, en la que se ha podido escuchar a cuatro mujeres ponentes con la moderación de Belén Hoyo. Hasta el momento, en el gran evento itinerante que llevan celebrando los populares desde el lunes, las intervenciones femeninas estaban siendo casi residuales, limitando la presencia de las participantes a ser presentadoras o entrevistadoras de ellos.

Este detalle no se le ha escapado a una de las mujeres que participaban en la mesa sobre feminismo, Paula Gómez de la Bárcena, representante de la Fundación Inspiring Girls España, una entidad dedicada a "aumentar la aspiración profesional de las niñas a través de mujeres role model que sirvan como referencia", explican en sus redes. Ella compartía tribuna con Carmen M. García y Susana Camarero, que se quedaron perplejas al escuchar su inesperado alegato.

Después de haber hablado sobre la importancia de que las niñas tengan un espejo donde mirarse para que no renuncien a sus aspiraciones profesionales, Gómez de la Bárcena se dirigía al público, donde estaba Pablo Casado y otros responsables populares, para decirles que "tenemos que hacer un esfuerzo, hombres y mujeres, por visibilizar la labor que hacemos" antes de añadir: "Y, en este sentido, tengo que decir algo porque, si no, reviento".

"¡Buscad a las expertas!"

"En esta convención hay menos representantes femeninos que en cualquier consejo de administración del IBEX", ha empezado diciendo la ponente, asegurando que está "convencida de que hay muchísimas mujeres que hablarían de los temas que habéis abordado igual de bien que los invitados que habéis traído". "¡Buscadlas, por Dios! ¡Las hay! ¡Están ahí! Está ahí. Y, de verdad, no quiero que se malinterprete: no lo digo por cuotas, no lo digo por paridad, lo digo por justicia", se ha justificado.

Paula Gómez de la Bárcena arrancaba un tímido aplauso de parte de los asistentes antes de seguir: "Por justicia y por generosidad con las siguientes generaciones que necesitan tener esos referentes. Y necesitan ver que las mujeres pintamos algo en la sociedad y que se nos toma en cuenta. Y que cuando se hagan este tipo de congresos (...), hay mujeres para hablar de estas cosas. De economía, de finanzas, de medio ambiente, de industria... De todo eso. Hay unas expertas increíbles y, si no, os venís a Inspiring que yo os las presento. Las conozco a todas", concluyó.

Este fragmento de su intervención se puede volver a ver a partir del minuto 28:

Las palabras de Paula Gómez de la Bárcena llegaron a las redes sociales horas más tarde y ha sido este jueves cuando se han popularizado en Twitter, donde gran parte del feminismo la ha felicitado por su intervención:

Un zasca elegante, en todo caso, del que lo más importante es que todos los partidos, y no solo el PP, tomen nota.

