Los macarrones 'veganos' de Jordi Évole que han desatado las críticas contra él

Son cada vez más las personas que abrazan el veganismo. Si antes la idea de no comer nada que involucre a los animales era cosa de frikis, ahora estamos acostumbrados a que en la pandilla haya al menos un amigo que nos obliga a mirar con lupa las cartas de los restaurantes antes de reservar. En paralelo al aumento de veganos surge también el contramovimiento: la gente que aprovecha cualquier excusa para cargar contra ellos, como si al resto nos obligasen a comer tofu.

Uno de los últimos en caer en un auténtico linchamiento relacionado con su veganismo es el periodista Jordi Évole, que se ha visto envuelto en una gran polémica en Twitter. Él empleó este canal para promocionar la empresa que ha puesto en marcha, junto a una socia, la actriz Clara Lago. Se trata de Be Clever Be Vegan, un portal de comida vegana a domicilio en el que puedes encargar cinco tuppers semanales de 450 gramos cada uno a elegir entre varias opciones por 39,90 euros.

Évole, sin decir que se trataba de una promoción, aseguró que su amiga estaba "haciendo campaña para que me haga vegano" y mostraba las imágenes del pack que le había enviado. "Estoy flipando bastante", añadía, fijándose con especial interés en el plato que precisamente ha desencadenado la tormenta de zascas: "Macarrones de remolacha para empezar", ha escrito ilusionado.

Mi amiga @ClaraLago1 está haciendo campaña para que me haga vegano. Hoy me ha enviado este pack de https://t.co/CztQdm5EWU

Y lo estoy flipando bastante. Macarrones de remolacha para empezar. ☺️☺️☺️ pic.twitter.com/PssOTXHjGd — Jordi Évole (@jordievole) September 28, 2021

Vaya por delante que la pinta de los macarrones no es la mejor del mundo, pero uno se imagina que pasados convenientemente por la sartén con algún tipo de salsa aquello mejorará. Eso sí, quizás el precio sea un tanto excesivo y, sin duda, no para todos los bolsillos. Pero estos aspectos han pasado a un segundo plano porque el argumento principal de los críticos con Évole tiene que ver con una obviedad que conviene recordar: la pasta, si no es al huevo, es vegana porque está elaborada con trigo.

Uno de los agricultores tuiteros más famosos de nuestro país, el andaluz Tom Rohde, ha querido decirle un par de cosas al periodista al respecto de su tuit. Primero, lo que apuntábamos, que los macarrones son de trigo. Y segundo, que mientras este cereal es de secano la remolacha es de regadío y, por tanto, su cultivo es menos sostenible y más perjudicial para el medio ambiente, un extremo que va en contra de los valores veganos:

Por si no lo sabíais, los macarrones vienen de una cosa que se llama trigo.



Esa cosa llamada trigo, normalmente es de secano.



La otra cosa llamada remolacha, es de regadío.



Entonces los macarrones de remolacha, son menos sostenibles a la par que peores para el medioambiente https://t.co/5PWH84jzFy — Tom (@Tomy_Rohde) September 29, 2021

Y una cosa que no entiendo, es que ambos son productos veganos creo, ya que los macarrones, vienen del trigo o la remolacha.



Pues yo qué sé que a mi me da igual lo que coma cada uno, pero que a dar por culo y leccciones con lo que comemos, también sabemos jugar los agricultores. — Tom (@Tomy_Rohde) September 29, 2021

Pd.:



Aquí les dejo un vídeo graciosísimo de una campaña de recolección de espaguettis.



Alguno incluso se creerá que es así pic.twitter.com/AqYakdEksQ — Tom (@Tomy_Rohde) September 29, 2021

Pero el zasca de Tom no ha sido, ni de lejos, el único en sembrar la discordia. Han sido cientos de tuiteros los que se han sumado al lanzamiento de cuchillos:

Porque todo el mundo sabe que los macarrones se hacen con el lomo de la vaca. https://t.co/i9vcYLBUSB — Foro Coches (@forocoches) September 29, 2021

1. Los macarrones si no llevan huevo son veganos.

2. Los macarrones de remolacha serán para celíacos si no llevan trigo.

3. Podía haber mandado algo más rico si quería que su amigo se hiciera vegano (chorizo calabozo, beyond meat burguer o tofu al curry de Taifun). https://t.co/xI8tTvshsx — 𝓜𝓼 𝓜𝓲𝓴𝓪𝓮𝓵𝓼𝓸𝓷 (@Ms_Mikaelson_) September 29, 2021

Ahora me entero que el trigo ya no sirve. Por cierto para cultivo de remolacha se necesita un regadío intensivo de agua, mientras q el trigo es un cultivo de secano https://t.co/XqR0eRy5JL — MR.Torres (@estetalivan) September 29, 2021

Los macarrones se despiezan del cerdo por lo que se ve https://t.co/5eo5Hdrqp8 — El Señor Eko #VR (@SrEkone) September 29, 2021

Para ser vegano no puedes comer macarrones de trigo porque el trigo es un animal como todos sabemos https://t.co/fMbL1Y3u6q — Genosse D. (@loqu_84) September 29, 2021

Y los macarrones normales no sirven? O sea son de trigo https://t.co/jlqUiCGzNY — El vizconde de Barras (@VizcondeBarras) September 29, 2021

Cuando entre @ClaraLago1 y @jordievole no juntan ni media neurona para saber que el trigo, al ser de secano, es más ecosostenible que la remolacha, que es de regadío. https://t.co/YEuN0ly4m1 — ElCartasMG (@CartasMg) September 29, 2021

Tampoco ha sido el supuesto veganismo de Jordi el único tema a tratar y en sus réplicas encontramos también quien ha sabido meter su cuña:

Puedes cocinarlos a las 4 de la mañana para conseguir un buen precio de la electricidad. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) September 29, 2021

Jorge, un programa para cocinarlos aprovechando el volcán de La Palma sin gastar luz o un truco para tragarlos crudos mientras esperas en las colas del hambre.

Más pedagogía 🤙🏻 — ElSeñoritoHermafrodito🤖 (@EHermafrodito) September 29, 2021

A ver dónde los cocinas, que la luz está algo cara. Ahora ha pasado a un segundo plano. ¿Puede ser? — Gabi Navarro (@gabinavarros) September 29, 2021

Muy buenos, pero me los tuve que tomar crudos porque no puedo pagar la luz. — CEO of chimps (@simiorod) September 29, 2021

En vista del éxito promocional no creemos que ningún amigo de Évole le vuelva a enviar ningún regalo con ese afán.

Sigue los temas que te interesan