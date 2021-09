La historia tras el vídeo del jabalí nadador que mordió a dos "urbanitas" confiados

M. C.

El vídeo de un jabalí nadador que acaba mordiendo a uno de sus rescatadores se ha hecho viral en las últimas horas en Twitter. Las imágenes, que duran poco más de medio minuto, llevan más de medio millón de reproducciones en poco más de un día y han provocado un sinfín de reacciones, en su mayoría mofas, para escarnio de unos protagonistas humanos a los que están tildando de "cosmopaletos", "domingueros" e "ingenuos urbanitas".

La experiencia de estos dos hombres bien podría haber acabado todavía peor y servir de inspiración para una película de terror. "Aquí, aquí. Ven, ven", le dice uno de los ciclistas al jabalí, que va nadando por el canal tranquilamente, ayudado por la corriente. Su compañero le recomienda: "Toca el agua, toca el agua". Y obedece. El animal se da por aludido y va hacia la rampa en la que le estaban esperando los humanos.

Lo que no habían tenido en cuenta los ciclistas es que el jabalí es un animal salvaje y, por lo tanto, sus reacciones no son previsibles. Así que nada más tocar tierra les atacó, mordiendo a uno de ellos, antes de volver a meterse en el agua y seguir con su baño. Ha sido un tuitero, Miguel, el que ha compartido el vídeo en su cuenta de Twitter acompañado del primer chiste que se ríe de la temeraria misión en la que se habían enfrascado los hombres:

Jajajaaj lo gozo con los cosmopaletos. pic.twitter.com/ke3Uidbv9h September 27, 2021

Los tuiteros han abrazado el vídeo haciendo un derroche de mofas sobre los pobres ciclistas que puede que todavía tengan el miedo en el cuerpo. La red social no tardó en colgarles el sambenito de urbanitas imprudentes que no saben comportarse en el entorno rural:

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. El urbanita pensando que le iba a cantar el “Hakuna Matata”. — Tamiroff (@tamiroff_) September 27, 2021

Jajajajsjajsjajs... Se creía que era un cerdo vietnamita de malasaña. — ElSeñoritoHermafrodito🤖 (@EHermafrodito) September 27, 2021

Le hablan al jabalí como si fuera el caniche de la vecina...jajaja. — Coruñés anónimo (@AnonimoCorunes) September 27, 2021

Urbanitas intentando abrazar un jabalí y yo con un garrote por si me ataca uno cuando salgo al campo.



El mayor logro del ser humano ha sido derrotar a la selección natural. — SwansonIII (@SwansonIII1) September 28, 2021

Qué majo Pumba, los animales son nuestros amigArghh! — Ciriaco™ (@Ciriaco_SPQR) September 27, 2021

Manolo no sabe la suerte que ha tenido. — Gabriel (@zacuga) September 27, 2021

Estoy colorado de la vergüenza. Se cree que es un gato. — • (@yipikayei7) September 27, 2021

¿No les dio un abrazo?

Qué raro. — Alex (@alexfernandez) September 27, 2021

Desde EL ESPAÑOL nos hemos puesto en contacto con Miguel para saber más detalles sobre el vídeo y nos explicó que le llegó a través de un grupo de WhatsApp de agricultores, con lo que no podía ofrecernos mucha más información excepto la localización de las imágenes: el canal del trasvase Tajo-Segura. Además, si nos fijamos en el maillot que lleva puesto uno de los ciclistas se puede leer BTT Guadalimar.

Se trata este de un club ciclista localizado en Villaverde de Guadalimar, en la provincia de Albacete por la que pasa el trazado del canal. No obstante, hemos escrito a la entidad deportiva sin obtener respuesta, así que no podemos saber cuándo tuvo lugar el accidente y si, finalmente, las heridas del ciclista han revestido gravedad; pero sí parece claro que los hombres no son precisamente unos urbanitas, sino que todo apunta a que viven o han vivido en la provincia.

Una "trampa mortal" para animales

Otra lanza que rompemos a favor de los ciclistas es que basta con hacer una búsqueda rápida en Google sobre jabalíes y el trasvase Tajo-Segura para leer decenas de noticias en las que se habla de rescate de este y otros animales por parte de cazadores, Guardia Civil o particulares, así que no es la primera vez que los humanos ayudan a ejemplares como estos a salir del agua y les salvan la vida aunque en este caso se la hayan jugado.

De hecho, tal y como recoge la revista AgroCLM, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha denunciado en varias ocasiones que un elevado número de animales mueren cada semana ahogados en la conducción del trasvase que discurre por las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete, por lo que dicen que es una "trampa mortal" y lamentan que ni la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico "sigan sin poner remedio a una situación que cada año provoca una verdadera sangría de animales".

Afirman además que los cazadores, cuando encuentran ejemplares que aun están vivos, "se implican directamente en su rescate, una labor que también llevan a cabo los Agentes Medioambientales y los efectivos de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) cuando detectan un animal que ha caído en el interior" y añaden que los animales se acercan a beber, se caen y "les resulta imposible salir porque el diseño de los canales se lo impide".

