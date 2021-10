Lluvia de zascas Gabriel Rufián tras su reproche a Antonio Miguel Carmona

El que fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, el socialista Antonio Miguel Carmona, ha dado la campanada este fin de semana al conocerse su fichaje en Iberdrola. Profesor de Economía en la CEU San Pablo y tertuliano habitual en las televisiones, ocupará en los próximos días el sillón que le espera como vicepresidente de la compañía eléctrica en un movimiento que todo el mundo ha interpretado como el enésimo ejemplo de las tristemente famosas puertas giratorias.

Tal y como han desgranado en Invertia, habrá que esperar a que se reúna el consejo de administración esta semana para que se complete la incorporación de Carmona. Explican, según fuentes cercanas a la compañía, que el fichaje del socialista ha estado liderado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y que responde al objetivo de recomponer los puentes con el Gobierno tras el "hachazo" del sector eléctrico a la ministra Teresa Ribera.

Aunque los travases de la política a los puestos de dirección de empresas energéticas sean habituales en España y siempre despierten la indignación, que este haya ocurrido en plena escalada del precio de la luz y después de que Carmona haya repetido hasta la saciedad que él no tenía precio ha aumentando la crispación social y se ha podido ver en Twitter. Miles de dardos apuntando al socialista, que también ha sido protagonista de memes y de críticas de otros políticos.

"La puerta giratoria socialista"

Uno de estos políticos que se ha ensañado con el nombramiento del socialista ha sido el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, siempre con mucha puntería en sus tuits. En esta ocasión, a falta de uno, ha escrito dos mensajes dedicados a Antonio Miguel Carmona y a su puerta giratoria.

En el primero mezcla la imagen del titular del nombramiento y la de un tuit de Carmona escrito el pasado mes de agosto en el que éste había escrito que "cuando Antonio Maestre y otros activistas, que no periodistas, me acusan de defender a las eléctricas, forma parte de la basurilla del politiqueo. Hay que defender un periodismo limpio, riguroso y honesto. Pueden seguir insultándome. Yo no lo haré":

Dos cositas juntas se entienden mejor. pic.twitter.com/nOpXGo1174 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 2, 2021

Más tarde, Rufián añadiría un segundo tuit en el que ahondaba en que "el precio del mercado mayorista de la luz comienza octubre desbocado con otro récord histórico de más de 200 euros el megavatio/hora y 440.000 euros la puerta giratoria socialistas":

🔴🔴🔴 ÚLTIMA HORA | El precio del mercado mayorista de la luz comienza octubre desbocado con otro récord histórico de más de 200€ el megavatio/hora y 440.000€ la puerta giratoria/socialista. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 3, 2021

Como viene siendo habitual cada vez que tuitea Rufián, sus críticos están dispuestos a replicar con el mejor de sus zascas y esta vez este premio se lo ha vuelto a llevar Chino de China, el azote de la izquierda tuitera:

Ola, ke ase Gabi ?? pic.twitter.com/qZaia9U6gy — Chino de China (@unchinodechina) October 3, 2021

Pero no ha sido el único, ni mucho menos. El resto del ránking de los mejores zascas a estos dos tuits de Rufián ha estado muy reñido:

Le recuerdo que usted está apoyando al gobierno que permite semejante despropósito, por lo tanto usted es cómplice de la subida de la luz.



Si no está conforme con la subida de la luz solo tiene que retirar su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez — Felipe F Mateo Bueno (@ffmateobueno) October 3, 2021

Gabriel se escandaliza por robarnos a todos los españoles con la luz.

Los mismos que apoyaron una moción contra la corrupción del PP y, 3 días después, salió la sentencia de los eres y sus 680 millones robados, tras años alargando las investigaciones.

Las miserias de los zurdos. pic.twitter.com/Dg1UdmJhmd — 𝐊𝐚𝐟𝐤𝐢𝐚𝐧𝐨 (@Kafkian0) October 3, 2021

El cuarto de kilo de socialista, está tres veces más caro en el mercado que el de independentista. pic.twitter.com/fCBSZZ3yFJ — Keko (@Fazergio) October 3, 2021

-Como van las puertas giratorias, Pedro?

-Bien Gabriel, gracias por tu apoyo. pic.twitter.com/F171uwun62 — Juanma (@JuanmaTGNA) October 3, 2021

Guardamos tuit para cuando la puerta giratoria de turno te coloque en algún puesto de privilegio.



Mientras, a seguir chupando del bote. Se están haciendo eternos esos 18 meses, ¿eh? — GuapodeMente 🇪🇦 (@GuapodeMente) October 2, 2021

Dos cositas juntas se entienden mejor. pic.twitter.com/ZH91oPAvOw — TabarniaBCN (@_BCNTabarnia_) October 2, 2021

Dos cositas juntas se entienden mejor pic.twitter.com/C9QthQ8vs3 — elotrogarzon 🇮🇱🇪🇸 (@elotrogarzon) October 3, 2021

Quizás es que los que estáis en política lo permitís? https://t.co/K05DsxJccn — Joan i prou (@jvlpart2) October 3, 2021

Por su parte, Podemos ha exigido al PSOE que expulse a Carmona del partido. El presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, ha pedido la expulsión o, en su defecto, que sea el socialista quien deje la militancia. "Lo coherente es echar a Carmona del PSOE o que él se fuera", ha dicho, valorando que "en medio de la guerra que estamos viviendo con el precio de la luz y la ofensiva de las eléctricas, que alguien como Carmona, que ha tenido responsabilidades en el PSOE se pase al lado de Iberdrola es una indecencia".

