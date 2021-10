La efusiva inauguración del Primark de Vigo que Abel Caballero ha presentado en 'spanglish'

Abel Caballero es el alcalde más famoso de España y sin ejercer de regidor en una de las principales ciudades, sino en Vigo, su hazaña ya tiene méritos suficientes para ser histórica. Conocido en todo el territorio patrio por su aficción por las luces navideñas y ahora también por los villancicos con los que quiere torturar durante dos meses a los transeúntes de la ciudad, el socialista también triunfa como animador de fiestas después de la demostración que ha dado este jueves en el nuevo centro comercial que se inauguraba en la urbe olívica.

La inauguración de Vialia-Estación ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y también con la de la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez. Supone un complejo de más de 125.000 metros cuadrados en los que se han asentado todo tipo de marcas de moda y comida rápida, entre otros servicios. De todas ellas, quizás las más esperada sea Primark, el gigante del textil irlandés que todavía no estaba en Vigo.

Por eso su llegada ha sido todo un acontecimiento con el personal bailando, influencers comprando antes de que el establecimiento abriese al público, música de gaita en directo y todo tipo de dispendios, incluido el discurso de Caballero, combinando inglés y castellano. "You are amazing. Hacedlo muy bien. Viva Primark. Long life to Primark at Vigo. ¡Viva Vigo!", gritó emocionado el alcalde en el atril:

Diría después a los medios, siguiendo con su efusividad, que era este "uno de los días más felices de mi vida, y el más feliz de mi vida política. Conseguimos algo importantísimo para la ciudad, un proyecto tractor que tirará de la economía y de todo el pequeño y mediano comercio", auguraba Caballero. No obstante, en las redes sociales eran pocos los que cuestionaban su propósito y un sinfín de tuiteros los que se mostraban hipnotizados con su discurso en spanglish:

OBRA MAESTRA

ABEL CABALLERO INAUGURANDO UN PRIMARK https://t.co/n82iQl4Ygs — El Hematocrítico (@hematocritico) September 30, 2021

“Long live to Primark” “Viva Vigo”. Quiero un muñeco de Abel Caballero que cuando le aprietes la tripa diga todo esto. Maravilla https://t.co/vQFhlH0Y40 — Clara Navarro (@Claranavarro_m) September 30, 2021

Abel Caballero en la próxima peli de Torrente inaugurando un Primark !!!

Nooo, perdón que es real y sucedió ayer en Vigo… 😂😂😂😂😂🤣pic.twitter.com/lv9ecCfWQS — Ext.Monica (@MonicaExt) October 1, 2021

Lo que no saben los de Primark es que le va a meter 1000 luces de Navidad ya mismo.... 🤣🤣🤣🤣 — Antón Fugger (@PabloAl71818691) September 30, 2021

Abel Caballero es el alcalde que necesita tu ciudad. — Axel velasco/❤️🌹 (@Axelpsc) September 30, 2021

Abel Caballero es lo que pasa cuando al que votaban para delegado llega de verdad al poder y me encanta https://t.co/FXLg8CEyee — Andy Morgade (@Andy_Morgade7) September 30, 2021

Cuando las parodias se quedan cortas https://t.co/Zm5DEGOdVC — Tomás R. (@Rosonto) September 30, 2021

El mundo necesita una Stacy Vigo con la voz de Abel Caballero. pic.twitter.com/PL4Poe9gFW — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) October 1, 2021

El nombre de Abel Caballero ha llegado a ser trending topic en varias ocasiones durante este viernes. Conviene recordar que el alcalde de Vigo es doctor en Ciencias Económicas por las Universidades de Santiago de Compostela y Cambridge, y tiene un máster en Economía por otra universidad británica, la de Essex, así que su inglés seguramente sea mejor que el de muchos de nosotros a pesar de su acento característico.

Sigue los temas que te interesan