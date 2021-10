El ridículo 'alijo' que la Policía de Murcia ha incautado y del que se burla incluso ella

Acostumbrados a que copen los titulares las grandes operaciones antidroga que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incautándose de enormes cantidades de sustancias, dinero y objetos relacionados con su venta y distribución, cuando los operativos que trascienden se realizan a una escala mucho menor tendemos a ningunearlos e incluso a mofarnos del trabajo policial que conllevan.

En el pasado mes de septiembre la Policía Local de Calella, en la provincia de Barcelona, ya tuvo que encajar las críticas de los tuiteros después de haber presumido de hazaña. Hablaban de un golpe "contra la compra-venta de sustancias estupefacientes que ha durado 10 días", pero el resultado del operativo rebajaba con creces las expectativas: 30 gramos de marihuana dividida en 18 bolsas y 75 euros en varios billetes pequeños.

Ahora, un mes después, es la Policía Local de Murcia la que ha estado en la diana de las críticas y las mofas de la red social. Han contado que el pasado lunes se habían producido dos intervenciones en las que los detenidos "portaban diferentes cantidades de sustancias estupefacientes preparadas para su venta, así como diversas cantidades de dinero fraccionado" y añadían detalles sobre la detención de ambos sospechosos.

35 euros y unos gramos

Lo que nadie podía esperarse después haber descrito de ese modo la operación es lo que se podía ver en la fotografía que habían compartido junto al texto, una imagen del botín del que se habían incautado: 35 euros en billetes, una navaja pequeña y unos pocos gramos de hachís.

El lunes se produjeron dos intervenciones en las que los detenidos portaban diferentes cantidades de sustancias estupefacientes preparadas para su venta,así como diversas cantidades de💵 fraccionado



El GESC detuvo a un hombre por la venta de este tipo de material en #Barriomar pic.twitter.com/99ToxCbHKW — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) October 13, 2021

Dotación de Puente Tocinos observa a un sujeto que intenta zafarse de la vigilancia policial.

Una vez identificado, se encuentra en su poder diversas sustancias estupefacientes y dinero fraccionado pic.twitter.com/ieF1xDgwsx — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) October 13, 2021

Las respuestas a su hilo no tardaron en llenarse de burlas, puesto que muchos tuiteros no acertaban a comprenden por qué la Policía de Murcia había presumido de operativo en la red si las cantidades confiscadas se corresponden más con el menudeo. Los chistes y los memes han corrido como la pólvora, pero los agentes no se han dejado intimidar y su contestación ha sido tan épica que ha logrado que nos hayamos olvidado de todo lo demás.

Han optado por tomarse las mofas con humor y publicar un tercer tuit con una imagen en la que se puede ver un folio en blanco donde han empezado a escribir en repetidas ocasiones, a modo de irónico castigo auto impuesto, la letanía de "no hemos desarticulado el cartel de Sinaloa":

Después de esta maravillosa reacción el aplauso ha sido unánime en Twitter:

😂😂😂😂😂 más CM así hacen falta y no esos rancios estirados que no encajan ninguna broma. — Ester Katty Anna (@EsterRubio2) October 13, 2021

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 menos mal que no os falta sentido del humor. Seguid así, toda actuación por pequeña que sea, cuenta.👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Rakelmayer (@rakelmayer) October 14, 2021

Eso es un tuitazo y lo demás pal feisbuk…👌👏👏👏 — Charly®️ Tic, Tac (@CharlyTicTac) October 13, 2021

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏.

Si señor!!!.

El sentido del humor que no falte. — Carles - ¯\_(ツ)_/¯ Brico Heroe (@EstibadoraR) October 13, 2021

Al margen de este episodio de escarnio público, conviene destacar que la cuenta de Twitter de la Policía Local de Murcia es un buen ejemplo del uso de las redes al servicio de la ciudadanía.

