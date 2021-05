El reproche de Antonio, el gallego fallecido que ha dedicado su esquela a quienes no le atendieron

De un tiempo a esta parte las esquelas se han convertido en una especie de botella al mar desde la que lanzar unas últimas palabras desde el más allá. Lo que antaño se limitaba a ser una información básica de la persona que había fallecido —su nombre y apellidos, quizás su edad o alguna seña personal, como un apodo— acompañada de una lista de familiares, el día y la hora del sepelio y el típico "ruegan una oración por su alma", ahora se ha convertido en un género chico.

Así, el pasado mes de noviembre conocíamos la esquela de Juan, el mejillonero gallego que le había dedicado la suya a Leo Messi; pero también en verano se había hecho viral esta otra en la que se había colado un estribillo de Raphael e incluso una en la que le reprochaban a la fallecida que no les hubiese dejado la receta del salpicón. Especialmente emotiva ha sido la que escribió la viuda de Julia para dar las gracias a la Policía Nacional.

En esta ocasión la esquela protagonista también formula un reproche, y de los gordos. Unas palabras que, quizás antes, nadie se hubiese atrevido a escribir; pero que ahora han cosechado un gran aplauso en las redes sociales. Ha salido publicada en Faro de Vigo el pasado 22 de mayo y, desde ella, el fallecido, Antonio Martínez Barreiro, ha enviado un mensaje clarísimo a los familiares que han pasado de él estos años.

"Que no se molesten"

La esquela de Antonio, que falleció con 92 años, puede parecer de las estándar a simple vista, pero cuando uno lee hasta el final la información sobre su entierro y funeral se encuentra con una nota que no ha pasado desapercibida: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir".

Suponemos que Antonio tenía muy claro que a los que hay que darles cariño es a los vivos y que, una vez muertos, de poco o nada sirve el acompañamiento si antes no se ha estado ahí. Lo cierto es que, aunque ha habido algunos a los que les ha parecido una venganza un poco extrema esto de señalar a la gente desde el más allá, han sido muchos en las redes sociales quienes lo han aplaudido:

Recordaban en el Faro que no es la primera vez que en sus páginas se publicaban esquelas llamativas y rememoraban la que se hizo viral a finales de febrero. En ella, la familia de un vigués afirmaba que "si nunca te mandó a tomar por el culo es que no te quería" y ahondaba en que había peleado toda su vida "bien contra el cáncer, bien por sus derechos y los de otros".