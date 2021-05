La épica respuesta de AliExpress a un chiste sobre la nueva Selección de Luis Enrique

En un país como el nuestro, que vive casi por y para el fútbol, no es de extrañar que este lunes haya pasado a la historia casi como una tragedia nacional. El seleccionador español, Luis Enrique, ha hecho públiuca su lista de convocados para la próxima Eurocopa y, en general, podemos decir que le ha gustado a muy poca gente. Así que, como se imaginarán, ha sido carnaza de la mejor calidad para las redes sociales.

Ha habido varias decisiones que no han gustado ni un pelo a los aficionados. La primera es que el entrenador no cuente con el propio capitán de la selección, el central madridista Sergio Ramos, que no está convocado. Tampoco se ha entendido que no cuente con otros jugadores como el delantero del Celta de Vigo, Iago Aspas, ni tampoco con el bético Sergio Canales o con Jesús Navas, del Sevilla. Las críticas en Twitter se han contado por miles.

En este contexto, se ha hecho viral una composición fotográfica de los 23 de Del Bosque. Un póster en el que se veían los rostros de los futbolistas que habían sido convocados por Vicente Del Bosque en la selección hace once años para acudir al Mundial de Sudáfrica, el único que España ha ganado hasta la fecha. Muchos han compartido la convocatoria con nostalgia y otros con mucha ironía, como es el caso que nos ocupa.

Contestación sorpresa

Uno de los tuiteros que se ha hecho eco del montaje de los campeones del mundo ha querido compararlos directamente con los convocados por Luis Enrique y apelar a una fórmula muy conocida para dejar claro que entre unos y otros no hay color:

Se trata de la tradicional mención a AliExpress incluyendo una crítica velada hacia la compañía, suponiendo que las imágenes de sus productos no se corresponden con la realidad, que es de una menor calidad cuando se reciben. Lo que no esperaba el tuitero es que la empresa fuese a rebatirle su tuit, pero ha ocurrido y el mensaje no solo ha dejado claro que al community manager no le gusta la lista de Luis Enrique, sino que ha pasado a la historia de la red social:

No, si encima será nuestra culpa... https://t.co/7EUteZlzF8 — AliExpress España (@AliExpressES) May 24, 2021

Y es que las reacciones que ha suscitado nos representan también un poco a todos:

Jajajajajajaja... en @AliExpressES también reconocen los desaciertos de la lista de Luis Enrique...🤦🤦🤦🤦🤦🤦 — DrLenerNeurocirujano (@Drlenerneurocir) May 24, 2021

Desde ya sigo a @AliExpressES — Be2All (@bega_bea) May 24, 2021

Vendrán en barco desde China, pero llegarán. Como les de por ganar la Eurocopa, @AliExpressES se forra. — Tony Leon (@elreyleon76) May 24, 2021

Jajajajajajajajajajaja lo mejor que he visto desde hace mucho tiempo😂😂 https://t.co/tBwdgutNKo — Řůbïõ (@rubio312) May 24, 2021

Desde hoy el CM de Ali, pasa a nivel de ídolo…👌🏻 — Santiago García O. (@SantyGo82) May 24, 2021

No puedo 😂😂😂😂😂 https://t.co/AsoaxHzbf8 — Dani Mezcua Martinez (@Dani_MM90) May 24, 2021

La Roja VS La Floja 🤣🤣🤣 — luis alberto (@luis_gm17) May 24, 2021

Cuando esperas que no llegue respuesta y cuando llega por AliExpress https://t.co/IY82F2MeQh — Roberto G I (@RGInvest) May 24, 2021

Esperemos que en este caso, por el bien de nuestra selección, el chiste no se corresponda con la realidad y ofrezcan su mejor versión.