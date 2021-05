La versión feminista y flamenca del himno catalán en la investidura de Aragonès

La toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha causado una gran controversia por algo que sucedió en la ceremonia, celebrada este lunes en el Pati dels Tarongers, espacio mítico del Palau. Allí, con el aforo limitado a causa de la pandemia, han estado unas 40 personas, entre ellas el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el expresident, Quim Torra.

Sin embargo, la polémica no ha llegado de la mano del propio Aragonès ni tampoco de sus invitados, sino de la versión del himno catalán que han hecho Magalí Sare y Manel Fortià. Cantante y contrabajista han cerrado el acto con su interpretación, que comenzó justamente después de que el nuevo president prometiera su cargo, abrazara y besara a sus familiares, y saludara a su antecesor en el cargo.

Todo habría transcurrido con normalidad si al dúo no le hubiese dado por innovar en la versión de Els Segadors para que fuese un símbolo más inclusivo y feminista. Así, han variado la letra del himno de Cataluña cambiando los plurales en masculino por su fórmula en femenino; diciendo, por ejemplo, "segadoras" y "defensoras de la tierra":

🔴 EN DIRECTE | Presa de possessió de Pere Aragonès com a president de la Generalitat.



Magalí Saré i Manel Fortià interpreten l'Himne Nacional de Catalunya.



👉 https://t.co/2b4IGQOFm9 pic.twitter.com/yCqBfZQugU — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 24, 2021

Las reacciones que se han recogido en redes sociales no han podido ser más contundentes. En algunos de los tuits que se han podido leer al respecto, de catalanes muy cabreados, se puede leer que "los símbolos no se tocan, no se ensucian, no se versionan en actos oficiales porque representan a todos por ley". También preguntan si lo siguiente será "Els Segadors a ritmo de reguetón" y recomiendan que "la próxima, si puede ser, traigáis The Sound of Thunder y si tiembla la enemiga que no sea de risa".

Para muchos ha supuesto una interpretación "ridícula", y les ha servido para constatar la antesala perfecta de un Govern que tampoco les convence demasiado. Han escrito también que esta versión del himno les ha hecho sentir "vegüenza de ser catalana" e incluso han llegado a los insultos: "Gentuza de la más baja estofa, tanto los intérpretes como los oyentes. Que bajo has caído, ¡pobre Cataluña!:

Perquè coi canvieu la lletra??? — Jo Opino (@opino_jo) May 24, 2021

Els símbols nacionals “NO ES TOQUEN “ , NO S’EMBRUTEN” “NO ES VERSIONEN” en actes oficials perque representen a tots per llei @erc @parlamentcat @govern — Vic 🕊 (@slipnegre) May 24, 2021

Cal això? CAL??? el proper q serà? Els segadors a ritme de regueton? — Nina🔻#Dempeus #AbsolucioDetingudes23S (@Nina_Hagen_) May 24, 2021

Hi ha moltes versions dels Segadors, i amb cert valor artístic, però no són adequades per la solemnitat d'un acte oficial.

La propera si pot ser porteu els The Sound of Thunder i si tremola l'enemiga que no sigui de riure — Violant d'Hongria ✝️🏴 (@reinaviolantcat) May 25, 2021

Quina interpretació mes ridicula, ja nomes faltaba això — louisbcn1714 (@louisbcn17141) May 24, 2021

La munda se ha ido a la mierda. — Victor Ramos (@vramosp82) May 24, 2021

Gentalla de la més baixa estofa, tant els intèrprets com els escoltants. Que avall has caigut, pobra Catalunya! — Ramon Sangles (@RamonSangles) May 25, 2021

En aquest moment només sento vergonya de ser catalana. 😔

pic.twitter.com/wL3yon97su — Victòria AJ (@CoucouVic) May 24, 2021

Por si fuera poco con la retahíla de críticas que se han podido leer en Twitter, también hay quien ha escuchado en la ya famosa versión incluso un deje flamenco, así que también han cargado contra ella por eso:

A la que ha cantado "Els Segadors" en la toma de posesión de @perearagones, solo le faltaba la peineta, la mantilla y los cangrejos de río...



"Els Segadors por bulerias"



Destrozar nuestro himno como lo han hecho, es la antesala de lo que nos espera... — Lola Flowers 🌹 (@lolaflowers74) May 24, 2021

No parece els Segadors. A mi el flamenco me gusta, pero a cada cosa lo suyo — Simy Benarroch🎗🇮🇱 (@SimyBenarroch) May 24, 2021

Esto parece flamenco — Leah Goldberg (@LeahGoldberg18) May 24, 2021

"Two much" o "La ciudad no es para mí". Cuando vas de modernete intentando hacer una versión fusión flamenco jazz de Els Segadors y quedas como un cateto — Jesús De la Varga (@jesusdelavarga) May 24, 2021

Atreviéndose incluso a sugerir que Magalí podría haber salido "descalza, con greñas, castañuelas y unos aros de 10 centímetros de diámetro en las orejas":

Encara com no l'han tret descalça, amb grenyes, castanyoles i uns aros de 10cm de diàmetre a les orelles. — ડρⅈᥴꪖ ꪑꪮ?↑ᆱタꪀꪖ (@Desiderata_Cat) May 24, 2021

Metidos en harina, a nadie le ha extrañado que surgiesen algunos memes sobre el tema:

Pere Aragonés tomando posesión de su cargo... pic.twitter.com/C2qfsSVRWJ — Bartomeu diversión 🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠 (@chugosanchez) May 24, 2021

Ni tampoco nuevas y atrevidas versiones:

Magalí Sare ha tenido que salir al paso de la polémica y lo ha hecho en TV3, donde ha asegurado que "tanto la música como el cambio de letra" ha sido idea suya al "100%", confesando que no esperaba semejante polémica.