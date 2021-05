La inesperada respuesta de Dabiz Muñoz a Ibai Llanos tras su última oferta de trabajo

Si todavía hay quien subestima el poder de Ibai Llanos quizás uno de sus últimos tuits le haga cambiar de idea. El famoso streamer, que ahora tiene entre manos una velada de boxeo que promete marcar un antes y un después en su carrera, se ha topado con un imprevisto doméstico que tendrá que solucionar en los próximos días y para el que ha intentado buscar ayuda a través de las redes sociales.

El vasco ha explicado en Twitter este domingo que la cocinera que trabaja en su casa va a estar un mes de baja. En Ibailand, como se conoce popularmente a su mansión, además de él viven otros streamers como Ernesto Folch (BarbeQ), Ander Cortés, Jorge Casanovas (Werlyb) y Antonio Pino (Reven), de modo que necesitan a alguien que se encargue de la cocina durante el tiempo que la trabajadora no esté.

Apuntaba Ibai que la cocinera estará un mes de baja "porque la acaban de operar", que estaba "todo bien", pero que necesitaban a una persona que les cocine durante un mes. "Si quieres cocinar en nuestra casa, ver a Reven despierto por las mañanas y eres de Barcelona, leemos tu CV aquí":

Nuestra cocinera va a estar de baja durante un mes porque la acaban de operar (todo bien) así que buscamos cocinero/a para UN MES.



Si quieres cocinar en nuestra casa, ver a Reven despierto por las mañanas y eres de Barcelona, leemos tu CV aquí:

ibai@vizz-agency.com — Ibai (@IbaiLlanos) May 23, 2021

En su comunicado, al más puro estilo InfoJobs, Ibai daba un correo electrónico, pero han sido muchísimos los que han preferido saltarse la norma y dejarle su currículum en los comentarios a su tuit. Además, como era de esperar, ha habido réplicas de todo tipo: de las más delirantes y sarcásticas a aquellas más serias y profesionales, incluso también retos a los que podría darles una oportunidad.

Te lo ponemos nosotros si os comprometéis a un reto de 30 días con una alimentación 100% vegetal. Trato? 💪🏽💃🏼🕺😻🌍✌️😉 — Heura Foods #FoodActivists (@HeuraFoods) May 23, 2021

A mi si me daís alojamiento y puedo hacer streams de ASMR messirve... pic.twitter.com/I4u9Ipuvr4 — Marta Ro.❄️ (@rodenasink) May 23, 2021

Buenas me presento soy Andy y estoy estudiando una fp de cocina, especializado en desayunos y cenas y comida vegana, te dejo unas fotos de mis obras 😍🥰🌱 pic.twitter.com/pDrImk5LQ0 — Andy (@andyesgilipoyas) May 23, 2021

Hola Ibai, soy un cocinero asturiano. Se hacer cachopos, frixuelos, tortilla de patata, croquetas, tortilla de patata y un largo etc pic.twitter.com/sRPKNHxRtO — Juan (@juanch__) May 23, 2021

Los raviolis me salen de puta madre pic.twitter.com/J2Wg87OCFv — Cabesita (@papigavi) May 23, 2021

Hola Ibai tengo un colega que hace unas pizzas cojonudas te paso por md su tlf pic.twitter.com/Ngrjh4Tcxa — FrasesCars (@cars_frases) May 23, 2021

hola ibai, me llamo Paco y llevo cocinando desde los 3 años. me pasaba horas en la cocina experimentando y siguiendo recetas de un viejo libro de mi abuela. aquí te dejo mis últimas creaciones, muchas gracias! pic.twitter.com/e2fb2FZVYE — paco el mago (@pacoelmago1) May 23, 2021

hola Ibai estas son algunas recetas que puedo ofrecer espero que estéis interesados pic.twitter.com/NfRjmT46AG — gatitos gorditos (@GorditoGatito2) May 23, 2021

Habíamos pensado en @lamacope, pero quizás os quedéis sin comer 😅 pic.twitter.com/NjCcyj7ggz — GOL ⚽ (@Gol) May 23, 2021

No obstante, quizás la respuesta más sorprendente de todas sea la que ha llegado desde Madrid. En concreto, desde el perfil de Twitter del chef Dabiz Muñoz, que preguntaba por las condiciones del contrato para ver si estaba interesado o no:

Me puedes pasar las condiciones por si me interesa? https://t.co/2hF5H2lYfq — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) May 23, 2021

El chascarrillo de Muñoz, no obstante, todavía no ha logrado la respuesta de Ibai, que ha estado muy ocupado explicando por qué no se cocinan la comida ellos mismos. "Sabemos cocinar, tengo 26 años y llevo viviendo con una cocinera 9 meses", replicaba a uno de los comentarios que cuestionaba su decisión de contratar a alguien, añadiendo además que "lo hacemos porque nos lo podemos permitir y porque en esta casa hemos llegado a ser 14 personas a la vez".

Apostillaba Ibai que "si cada uno se cocina lo suyo, con sus dietas y sus cosas, nos damos de hostias". También ha aclarado que "contratamos a estas señora durante la época Covid", resaltando que "ella necesitaba el trabajo, quería hacerlo y a nosotros nos venía bien": "Te puedo asegurar que tiene mejores condiciones que el 90% de los cocineros de España", ha sentenciado. Puede que con eso le baste a Muñoz para decidirse.