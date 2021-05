El debate sobre el Maxibom que divide a España: ¿se come por la galleta o el chocolate?

Aunque uno de los hitos menos comentados del progreso es que podamos comer helados durante todo el año, lo cierto es que saben mejor cuando aprieta el calor y se mezcla el dulzor con el salitre que todavía tenemos guardado en la comisura de los labios desde el último chapuzón marino. Con el verano a la vuelta de la esquina, asomando ya en los termómetros de media España, podemos empezar a salivar ya pensando en ellos y eso es lo que ha pasado en Twitter.

En este caso no hablaban de los helados en general, sino de uno en particular: el Maxibom. Y no, no era para mentar el meme del perro diciendo "ninio no nos queda, solo masibon". El que nos ocupa hoy es uno de esos debates de altura que se producen de vez en cuando en la red social, como los que propicia la RAE sobre el artilugio de plástico que llevan las pizzas o esos que surgen de un tuit de forma casi espontánea, como este otro sobre la cinta adhesiva.

Ahora, la controversia no viene dada por tal o cual denominación, porque el Maxibom tiene nombre propio, sino por la forma de comérnoslo. Ya se sabe que este helado es una evolución del típico sandwich de nata. Un híbrido entre ese bocado dulce y los tradicionales polos de chocolate como el mítico ChocoClack, también de Nestlé, bendito sea. Así que, con sus dos caras y ningún asidero a la vista, la pregunta es inevitable:

aber tengo una duda...vosotros por q parte empezáis este helado??? yo obviamente por la de chocolate pic.twitter.com/aTQSSzgDcB — Judith (@jdithgl) May 16, 2021

Miles de reacciones confirmaron que la polémica, al menos en parte, estaba servida. Aunque hemos de decir que en la encuesta han ganado por goleada los que empiezan comiéndose el chocolate y han dado dos poderosas razones para sostener su teoría: la galleta no se derrite como el helado y te facilita el agarre, y además es lo que más les gusta, así que la dejan para el final.

A ver*, yo por la parte de la galleta porque lo mejor para el final — Migueeeel. (@acendrad0_) May 16, 2021

El que no empiece por el chocolate está enfermo https://t.co/8fwYj16oVa — Kmao. (@Antonio_Camado8) May 18, 2021

el chocolate bro, que si no después de derrite y da puto asco😭 — marta lucas (@martalucas_) May 16, 2021

cómo vas a empezar por la galleta que se te derrite todo el chocolate https://t.co/dizy9eBrBa — m ♡ (@bloodvmari) May 18, 2021

Pero quién se va a comer primero la galleta?????? Enfermisimos... — 𝕀𝕟𝕤𝕚𝕕𝕖 悟 (@Inside7_) May 16, 2021

si empiezas por la galleta eres un terrorista https://t.co/BTxp2Spkz3 — ivannn❗️ (@iMartiinezz_) May 17, 2021

lógicamente primero el de chocolate pq sino se derrite y te pringas más — 𝒜𝓇𝒾𝒶𝒹𝓃𝒶 (@AriiCarayol25) May 17, 2021

Si no te dejas la parte de la galleta para el final eres un psicópata https://t.co/p5wZjPxMRS — DaviD🇵🇸 (@xdaviid99) May 17, 2021

es que si empiezas por la galleta estás fatal de la cabeza — raquel (@raquetadetenis_) May 16, 2021

Por el chocolate porque personalmente me gusta más la parte de galleta (y porque así no se derrite el chocolate en la mano) https://t.co/adYFkqSv1j — Vaso kinkpoper con sadpatillas (@vasitoistired) May 17, 2021

Ojo, que ha habido unos pocos que han discrepado e incluso han ofrecido otras opciones:

Por la de bizcocho por qué la otra está dura y es más fácil de comer — Mónica (@monicakniele2) May 16, 2021

Según me pille el día por una o por otra — mariadmvl (@mariadmvl) May 16, 2021

Eso sí, no debemos olvidarnos de que el Maxibom es toda una bomba de azúcares y así lo advertía el Pepito Grillo del azúcar en Twitter:

Un Maxibon (96g) contiene 24,9g de azúcar, equivalente a 6,2 terrones. pic.twitter.com/mxPz5HY2Qs — sinAzucar.org (@SinAzucarOrg) May 18, 2021

Vamos, ninio, que lo más recomendable es que no sea nuestro helado de referencia.