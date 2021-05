"No sé dividir": la criticada reflexión de Samantha Hudson sobre el sistema educativo

La polifacética artista Samantha Hudson ha estado en la diana estos días por sus declaraciones defendiendo la necesidad de que en el sistema educativo español el aprendizaje de la gestión emocional estuviese al mismo nivel que el de otras materias como la Historia o las Matemáticas. La mallorquina ha hecho este comentario en una mesa redonda en la que participaba en el canal de Twitch de Cadena SER este martes.

Junto a ella estaba el líder de Más País, Íñigo Errejón, y también las psicólogas Noelia Vargas y Paula Jimeno. Fue el pasado mes de marzo cuando el político instó al Congreso de los Diputados a debatir sobre la necesaria actualización de la estrategia nacional de salud mental en un contexto como el de la pandemia y en la SER han querido poner sobre la mesa una pregunta clara al respecto: ¿cómo afecta esto a los millennials y a la generación Z?

Hudson cree que sería importante que, desde el colegio, se dote a los niños de herramientas para aprender a gestionar emociones del mismo modo que te enseñan Matemáticas o Historia. Considera que el actual sistema educativo ofrece formación en aspectos que no son tan aplicables en el día a día y, sin embargo, deja de lado la inteligencia emocional para saber enfrentarse a sentimientos como la frustración, la ira o la envidia.

"No sé dividir"

La polémica en la reflexión de Samantha Hudson ha llegado no tanto por el fondo sino por la forma. Y es que la artista no ha dudado en cuestionar la importancia de saber aspectos básicos de las matemáticas: "Son cosas que tú no tienes por qué saber, que nadie te enseña. Y en cambio luego te enseñan a dividir. Yo no sé dividir a día de hoy. No lo sé, pero me da igual porque eso lo hace el teléfono. En cambio, herramientas psicológicas no me las da una máquina".

📹 VÍDEO | @badbixsamantha critica que el sistema educativo enseñe quiénes fueron los reyes godos y no a gestionar tus emociones https://t.co/D39AMYiW4o pic.twitter.com/jELV6aqMXi — Cadena SER (@La_SER) May 25, 2021

En cambio, el fondo del mensaje de Samantha se ha diluido y ha permanecido su supuesto desprecio por la enseñanza de las Matemáticas, así que las críticas no se han hecho esperar en Twitter, donde su nombre ha estado en tendencias durante varias horas:

Luego cuando vayas a la universidad, suspenderás todas las asignaturas por no saber absolutamente nada. Pero lo bueno es que, al ver las notas, sabrás cómo gestionar tus sentimientos y no te echarás a llorar. — A.F. Sinesio (@AFSinesio) May 25, 2021

Se tardó mucho y costó luchas y vidas democratizar entre las clases trabajadoras unos saberes (Historia, Matemáticas, Ciencias, Literatura, Filosofía...) que siempre estuvieron restringidos a una élite.

Pero lo progre ahora es el antiintelectualismo... — Pascual Gil Gutiérrez (@PascualGil1) May 25, 2021

Eso es lo que se obtiene cuando la educación académica es deficiente, analfabetas funcionales. — Maria Jose Irago Pad (@JoseIrago) May 26, 2021

Los reyes godos yo creo que llevan 50 años sin enseñarse. Como dice Ricky Gervais, estos han pisado menos el instituto que Greta Thunberg — Xila 🇮🇱 No al Saqueo del Gobierno (@Alix82) May 25, 2021

Los reyes godos llevan sin estar en el currículo de Historia desde que Franco tocaba la corneta. Y las emociones de enseñan a gestionar desde el momento que se aprenden qué son y se socializa con el entorno. Esto también es difundir bulos señores de la SER. — 🍏Profesor #SamuelPaty 🇵🇹🔻🍏 (@Gauguinepicuro) May 25, 2021

Y el que hace el teléfono, el sw del teléfono, la red móvil, la wifi de casa, el router, las baterías y cargadores, la gestión de la red eléctrica que hace que lo puedas cargar en cualquier sitio, esos tampoco necesitan saber dividir, anda yaaaaaa cateto/a/e — nocomment 🇪🇦 (@incorrecto2019) May 25, 2021

Alguien que admite no saber dividir no está como para criticar ningún sistema educativo, sobre todo si la crítica va orientada a que los chavales reciban una educación aún más laxa. Centrarse en no llegar a la etapa adulta siendo un analfabeto en funciones debe ser el objetivo. — Picores «Ahí» (@picores_ahi) May 25, 2021

Samantha Hudson: en la escuela aprendemos cosas que no nos son útiles en la vida cotidiana, como historia o matemáticas



Personas en twitter: pic.twitter.com/9T6AmguVl5 — \ a \ (@ammarantaa) May 25, 2021

Muy de acuerdo en la enseñanza de gestión de emociones (que se hace ya en las escuelas y en las guarderías). Pero por favor, no a costa de rebajar la calidad de la enseñanza en las disciplinas!! Eso de "para qué necesito dividir, si lo hace el teléfono?", supongo que es broma — celia blanco (@celiabg84) May 25, 2021

No obstante, Hudson también ha contado con el favor de otras muchas personas:

Pues si amiga. El sistema educativo falla. Es una evidencia. ? — Ylenia (@YleniaGandiaSh) May 26, 2021

Maravillosa reflexión. Con una mejor gestión de las emociones quizás no viviríamos en una sociedad tan polarizada y llena de odio por todas partes — Miwi (@Miwitis) May 25, 2021

samantha hudson diciendo ke no nos enseñan a gestionar emociones y la gente rabiando porke efectivamente: no saben gestionar emociones — olarlzu (@laolarizu) May 26, 2021

A mi lo que ha dicho Samantha Hudson me parece una gilipollez como un piano, pero tengo las suficientes luces como para saber que muchas de las críticas vienen con hambre atrasada. — No me llamo Carlos (@alitecarlito) May 26, 2021

Si lo que ha dicho Samantha Hudson lo dijese un hombre mayor en traje, seguramente le dieseis más la razón. Y dejad de poner a las matemáticas por encima de todo el resto de disciplinas, qué coraje. — ?Alucina Pepinillos? (@AlucinaP) May 26, 2021

Samantha Hudson mi filósofa, socióloga y antropóloga favorita — paula (@_pguirado) May 25, 2021

Samantha Hudson casi nunca es literal en las movidas que dice, el 80% de las veces es una performance provocativa para cuestionar movidas a base de hipérboles irónicas, no tiene sentido coger sus discursos y analizarlos al detalle factcheckeando porque no están hechos para eso. — Vuestra vecina y amiga Sara Riveiro (@SaraRiveiro) May 26, 2021

Si dice "no entiendo por qué nos aprendemos a los reyes godos y no a hablar de salud mental" no está proponiendo que se elimine del currículum a los reyes godos más que nada porque llevan treinta años sin estudiarse tranquilidad mi gente no es tan deep. — Vuestra vecina y amiga Sara Riveiro (@SaraRiveiro) May 26, 2021

No sabemos qué aprendió Samantha Hudson en el instituto pero sabemos que nosotros aprendimos muchísimo de ella.



? Recordando su graduación ?



? https://t.co/T3o5zu24BP pic.twitter.com/NdBd1dsdxl — Filmin (@Filmin) May 26, 2021

Aunque, a juzgar por sus tuits, parece que la aprobación no es una cosa que le preocupe demasiado:

Otro día más que me acuesto leyendo comentarios de señoros llorando por lo que digo 🥰 — Samantha Hudson (@badbixsamantha) May 25, 2021

Los boomers: estos jóvenes ofendiditos, son la generación de cristal noseque

Also los boomers: *explotan porque Samantha Hudson no sabe dividir* — Samantha Hudson (@badbixsamantha) May 25, 2021

Las matemáticas que he aprendido pic.twitter.com/86dslupN4B — Samantha Hudson (@badbixsamantha) May 25, 2021

Si tanto os gustan las matemáticas por qué no os casáis con ellas????? — Samantha Hudson (@badbixsamantha) May 25, 2021

Se nota que ella sí ha aprendido a gestionar emociones, aunque no haya sido en las clases.