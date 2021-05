Luis Enrique: "Hiciera lo que hiciera con Sergio Ramos, generaría polémica"

España comenzó el camino a la Eurocopa hace tres años, pero el verdadero sendero comienza este lunes con la convocatoria de 24 hombres que puede seleccionar Luis Enrique. El asturiano afronta su primer gran torneo como el técnico de todo un país que sabe que los suyos no son favoritos, pero que quiere redimirse de las heridas que han ido dejando las citas de los últimos nueve años. Desde esa Eurocopa de 2012, el cambio de ciclo no se ha completado y esa labor ha recaído en el que fuera técnico del Barça que dará una lista siempre abierta a la crítica de la opinión pública.

El seleccionador comparecerá justo después en rueda de prensa para explicar algunas decisiones controvertidas que tienen que ver con Sergio Ramos, el número de jugadores seleccionados con la ampliación que permitió UEFA con vistas a posibles problemas con la Covid-19, la portería o la nacionalización de Aymeric Laporte. El asturiano estará en el punto de mira desde este lunes hasta dentro de tres semanas, momento en el que rodará el balón en el primer partido de la Eurocopa y sus decisiones se empezarán a juzgar.

Antes habrá dos ocasiones que servirán a Luis Enrique como banco de pruebas. El viernes 4 de junio ante Portugal y el martes 8 ante Lituania serán las dos citas amistosas programadas por la RFEF para que la selección se ponga a prueba antes de la gran cita de este verano. La concentración comenzará el próximo lunes 31 de mayo, pero desde hoy empezará el juicio público a la decisiones que así ha justificado el seleccionador.

Luis Enrique, sobre Sergio Ramos: "No ha podido competir en las condiciones adecuadas desde enero"

Laporte y Ramos

"No tiene nada que ver. Es un jugador de una categoría excepcional, está en un gran club. No quiero que relacionéis la llamada de otros jugadores con la baja de Ramos. Existía una posibilidad de que se recuperase a tiempo, pero no lo vi oportuno".

La conversación

"Era una decisión que hemos meditado muchísimo. Coincidí con él en Valdebebas, en el partido entre el Madrid y el Sevilla. Solo hablamos de cómo estaba físicamente. No voy a hacer pública la conversación. Yo tengo que reconocer lo que es mejor para la Selección. Tengo todo el reconocimiento para él. Es lo que consideramos yo y mi staff".

JJOO y Nacho

"Seguramente haya estado a buen nivel. Hay varios jugadores que se merecen estar. Solo quiero llevar 24 y hay tres o cuatro jugadores que se lo merecerían. De los JJOO no se habló en la convesación. Para eso hay un seleccionador que es Luis de la Fuente".

Ruido mediático

"Creo que lo he repetido en anteriores concentraciones. Cualquier decisión que tomase, generaría polémica. Cuando lo ponía 90 minutos, porque no descansaba, cuando lo ponía 5 minutos, porque sumaba internacionalidad. Sé quién soy, espero que no afecte a los jugadores".

Sarabia y Llorente

"Puede ser una sorpresa hasta para Pablo. Las otras concentraciones le quisimos llamar, pero estaba lesionado. Ha estado siempre en la prelista. Está en un gran club, tiene una competencia atroz y creemos que nos puede aportar mucho jugando por dentro y por fuera. Hemos llamado para el lateral derecho a César, que es muy polivalente, y a Marcos que también puede jugar más adelante. Hay otros centrales que pueden jugar en el lateral también. Marcos puede aportar mucho en ataque también. Tener jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones me gusta".

Sin madridistas

"Es posible simplemente porque dos de los jugadores, que si hubieran rendido más esta temporada como Dani Carvajal o Sergio Ramos, no han podido estar. No hago la lista en función de esto, entiendo que cada uno en su club quieren que vayan los suyos".

Puesto 25 y 26

"Igual no he sido demasiado claro. Valoro hechos y tomo decisiones".

Comportamiento

"No se ha quedado nadie fuera por eso. Me refería a cómo se comportan sobre el terreno de juego. Afortunadamente, es excelente el comportamiento de todos".

Porteros

"Los tres me dan mucha confianza, hemos contado con todos y también con Pau, que ahora está lesionado. Cualquiera de los tres lo hará bien".

Objetivo ganar

"Estamos en el grupo de los favoritos, de los que nadie descartaría. No me veo ni inferior ni superior a nadie. Lo que he visto anteriormente me gusta, me pone. ¿Por qué no optar a todo?".

Juego

"Si hay algo que caracteriza a esta selección, es que hemos hecho todo el tiempo lo mismo. Hemos atacado y defendido de la misma manera. Estoy muy orgulloso de eso".

¿La lista que querías?

"No. Me hubiera gustado que en el lateral derecho estuvieran dos jugadores que están lesionados".

Esperar por alguien

"La mayoría de las selecciones llevan 26 por tema de Covid-19 y por las lesiones. Hasta 48 horas antes del primer partido podemos incorporar a cualquier jugador por lesión o por problemas con la Covid-19".

Liderazgo

"Todos compartirán liderazgo en esta Eurocopa".

Gerard Moreno

"El papel que ha desempeñado con su club y el que ha hecho con nosotros. Que nos de mucho en ataque sin descuidar el aspecto defensivo".

Público

"Para nosotros es una alegría enorme que hayamos podido concretar que se juegue en España. Sevilla es nuestra sede talismán. El público sevillano nos apoyará mucho. Ojalá les dediquemos muchas victorias".

Defensa

"Lo tengo claro, pero irá en función de los rivales. Más allá de que sea defensa de tres o de cuatro, quiero que tengan claro los conceptos con los que queremos jugar".

Adama

"En principio no reviste ninguna gravedad su estado, falta que lo confirmemos".

Pedri y el cansancio

"Es un topicazo que no me gusta. Lo importante es que vengan motivados. Yo no me voy a quejar, prefiero centrarme en el lado positivo. El resto no me interesa".

