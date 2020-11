Lluvia de críticas a la tertuliana de TVE que tildó de 'analfabetos digitales' a los mayores de 40

La brecha generacional resumida en un vídeo de 35 segundos. No ha hecho falta nada más para enfrentrar a boomers con millennials tardíos y de la generación Z. El corte, según la joven que ha desenterrado el hacha de guerra, se produce desde los 40 años en nuestro país. A partir de esa edad, según su delirante teoría, las personas se dedican a mandarse memes horteras que no saben de dónde han salido porque no manejan Twitter y solamente se informan por la televisión.

Ese es el resumen de una de las intervenciones de Andrea Bueno en el programa Gen Playz que emite el canal digital de RTVE enfocado al público joven. El clip protagonizado por la responsable de Desarrollo de Audiencias y Vídeo de Verne (El País), que participaba en la tertulia sobre la necesidad o no de que exista una televisión pública en calidad de experta, se ha popularizado entre los tuiteros por haber despertado la indignación de varias generaciones.

En concreto, en el fragmento que ha trascendido gracias a la cuenta del canal, Bueno afirma que "la población a partir de los 40 años, que es un tramo muy gordo de la población de este país que se informa por la tele y que ve la tele, el móvil lo usan para mandarse WhatsApp con sus familiares. Para mandarse memes que no saben muy bien de dónde han salido porque Twitter no lo usan (...). Les llegan las capturas (...). Esos gifs con brilli brilli que no saben de dónde salen pero tu madre los tiene todos".

ponemos este clip por cumplir pero desde el equipo de community managers de gen playz os decimos que no nos ha hecho gracia que os metáis con los gifs de piolín pic.twitter.com/OH0XcmGQC7 — playz (@playz) November 3, 2020

Si ya existía un recelo entre los que fueron a EGB y las generaciones de la ESO que suele aflorar a la mínima de cambio en múltiples lugares comunes, con una sentencia como la de Andrea Bueno haciéndose viral la batalla estaba garantizada. Los indignados no se demoraron y tiraron de archivo para demostrar que sí están en Twitter, que muchos han sido pioneros en esto de Internet e incluso que gracias a ellos los más jóvenes pueden "decir sus gilipolleces por el móvil":

Estos criajos creen que los ordenadores nacieron con ellos.



Algunos de mas de 40 llevamos manejando ordenadores desde el amstrad y el spectrum, y chapuceabamos con el basic antes de que ellos naciesen... — Guillermo Ferrer (@fenris1234) November 5, 2020

La generación de casi 40 somos los que desarrollamos Tuenti para que te comunicaras con tus amiguis la primera vez que usaste intenernet cuando tenías 13-14. Un abrazo 🤗 https://t.co/DkU4TxU0sr — Glòria Langreo (@glorialangreo) November 4, 2020

La diferencia clave es que a partir de 40 distinguimos la vida digital de la vida real... y vivimos no retransmitimos... nos enseñaron: si no quiere ser como ellos: lee — Eugenia (@Eugenia03985911) November 3, 2020

Pocas cosas son tan enternecedoras como ver a un pipiolo, o a una pipiola, creerse los Reyes del Mambo cuando lo único que hacen es mostrar su soberana ignorancia subidos en un púlpito moralizante que sólo existe desde su errónea perspectiva. Animalicos, hay que quererlos... https://t.co/F2hlFkVTyK — Óscar Perea Rodríguez 🍏 (@OPR_71) November 3, 2020

¿Qué va a hacer esta criatura a los 39? — SugarLake (@SugarLake4) November 4, 2020

DADME MAYÚSCULAS MÁS GRANDES PARA CONTESTAR A ESTA GURÚ DE LA SOCIOLOGÍA. https://t.co/ckb70AO0rQ — Bego Loira (@Begotxulop) November 4, 2020

Anda que vuestra generación que ha heredao la mayor herramienta de intercambio, comunicación y conocimiento de la historia de la humanidad, y la estáis usando para hacer el subnormal en el tiktok.

Y se ríe el que se peina como un playmobil... — EL OFENSOR DEL PUEBLO (@EPELS3) November 3, 2020

"Jaja los mayores se informan por la tele y comparten memes de facebook así que son tontos, no como yo que soy enteligentísimo y en vez de eso me informo en Twitter y veo los memes de cabronazi" https://t.co/sQ1QlQGWLz — Isma, tu Jocoso favorito (@dashjkr) November 4, 2020

A mis más de 40, perdón 50, uso internet desde antes de que estos nacieran, podría ser su madre, no veo las noticias por la tele, me informo en medios fiables y sigo a fact-checkers para no tragarme fakes news como las que sueltan el señor Negre y demás jauría. — sircanovas (@A_Sang_Freda) November 3, 2020

Pero VAMOS A VER, qué se creen estas personas que son los 40 años https://t.co/lahGFFQcMt — María Pérez Laya🤳🏻 (@MariaPLaya) November 5, 2020

Pues con un módem de 56 Kbs y haciendo búsquedas en https://t.co/AP5bsiHD9s empecé yo. Pero vamosz que debo ser un indocumentado. — José Tojeiro (@Irmaelele) November 4, 2020

Cuando te gusta ser tonta y piensas que la gente de 40 años es Tutankhamon https://t.co/7avJhGiigM — Otto Más 🐲 (@sanottomas) November 4, 2020

49 tengo yo y llevo CON INTERNET DESDE LOS 25.



Casi la mitad de mi vida. Mira tú.. — La Lo (Violent violets®) (@SoositaX) November 4, 2020

A la chavala que comenta sobre los de 40. Los de 40 o cercanos directamente le hemos montado la infraestructura para que ella pueda decir sus gilipolleces por el móvil — Gonzalo Sanchez (@diskun) November 3, 2020

La inconsciencia de la juventud que se creen inventores de todo. 🤦🏼‍♂️ https://t.co/UTbHOkQxiX — El Selenita (@elselenita) November 4, 2020

Los mayores de 40 somos ingenieros -ahora ser'iamos "ingenieras"- superiores de telecomunicaci'on, hicimos posible el protocolo TCP/IP, el OSI y trajimos a esta niñata Internet, HTML, el ADSL y otras muchas cositas. — Soy un bot ruso missing Europa (@soyunbotruso1) November 4, 2020

Buenos días! Voy a moler granos de café con mis propias manos, ordeñar la vaca y escuchar el parte en mi vieja radio Thompson de 1954 que sólo sintoniza cadena Cope Castilla La Vieja.

Pasad un buen día, zagales. https://t.co/RwSMQT2U6u — Isaac Corrales 💾 (@isaacfcorrales) November 4, 2020

Esta chica, que tampoco tiene pinta de tener precísamente 12 años, o cree que todos los adultos son su madre, equivoca 40 con 60 o 70 o conoce muy pocos adultos.



A ver si va a ignorar que en España cualquiera podía usar internet en su casa desde mediados de los 90. — Sabandijo (@Sabandijor) November 4, 2020

Uy si. Gente de 40 años que no sabemos de tecnología ni twitter. A ver como le cuento a esta chica que algunos usamos discord, jugamos a videojuegos, consumimos twitch, y ojo... no solo tenemos memes en el movil, sino que los creamos con photoshop. https://t.co/hkZeJvnQup — Pol Turrents (@polispol) November 4, 2020

Los nativos digitales que no saben usar un Excel o subir un PDF con el nombre correcto al Moodle de la universidad... tócate los huevos — Benson Señora (@ReinaHorde) November 3, 2020

Pero q coño piensa q somos las gente de cuarenta años ésta pava??? Ya he encontrado a la idiota del día https://t.co/tcSEHzqnra — mary boleyn (@mary_boleyn) November 4, 2020

Los mayores de 40 nos hemos ido adaptando sobradamente a las nuevas tecnologías... muchos de 20 no sabéis ni enviar una puta carta. 😂😂😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/KpTEvYJ6xt — Replicante (@_Hrundi_Bakshi) November 3, 2020

Los de "más de 40" usaban internet antes de que estos supieran masticar. https://t.co/kWoDw91zAX — Clara Soriano (@SrtaLumpy) November 3, 2020

Lo cierto es que, tratando de empatizar con Andrea Bueno, quizás estaba haciendo referencia a personas de mayor edad (a partir de los 55 o los 60), pero se equivocó estrepitosamente al señalar los 40 porque, seamos francos, están a la vuelta de la esquina. Un día eres joven y, al siguiente, estás por la cuarta década y dices aquello de que son los nuevos 30. Y eso también le llegará a ella tarde o temprano.