El épico plan de Forocoches para enviar a unos mariachis a consolar a Donald Trump

Forocoches, el foro hispano con más usuarios del mundo, está gestando el más difícil todavía. Si ya han pasado a la historia por jugarretas tan memorables como enviar a un grupo de mariachis a la sede del PP para entonar el "canta y no llores" después de haber perdido las últimas elecciones nacionales, ahora quieren dar el salto al otro lado del charco y aplicarle ese mismo troleo a Donald Trump.

Al grito de "make Forocoches great again", parafraseando el lema del republicano, animan a "enviarle mariachis a cantarle al pobre Trump para que levante el ánimo". En la bautizada como Operación Mariachis for Trump, los forococheros pretenden llevar el troleo del foro "hasta límites jamás vistos" y ya han contactado con los músicos, que les cobrarían unos 99 dólares (algo más de 83 euros); pero buscan también a alguien que grabe el momento porque, de lo contrario, esto no tendría mucho sentido si no se comparte.

La idea es enviar a los mariachis a la Torre Trump, situada en el 725 de la Quinta Avenida de Nueva York, entre la 56 y la 57. Una vez allí pretenden que los músicos canten al menos un par de melodías tuneadas para la ocasión: "Vamos a pedir Cielito lindo intentando que cambien el estribillo por 'ay, ay, ay, ay, cuenta y no llores' y, por supuesto, también la mítica 'con tu voto o sin tu voto, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley'", planean.

De momento todavía no han abierto donaciones a la espera de cerrar todavía algunos flecos. Eso sí, no a todos los forococheros se les ve entusiasmados con la idea como sí ocurrió con otras acciones planificadas en España. Habrá que esperar y estar atentos a ver qué pasa en la Torre Trump durante los próximos días.